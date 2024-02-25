Ташкент поможет Афгану восстановить автодорогу до Мазари-Шарифа

07:00 27.02.2024

Узбекистан и Афганистан начали реконструкцию дороги до Мазари-Шарифа

Торжественная церемония открытия состоялась 21 февраля. Узбекистанская сторона направила на объект 120 рабочих. Планируется, что сначала они доставят грузовые вагоны на станцию Наибабад и восстановят два отрезка железной дороги - в парке "Б" станции Хайратон и на 57-м км полотна.



Инфраструктурный объект в 2010 году возвели "Узбекистон темир йуллари": железная дорога протяженностью 75 км обошлась им в $129 млн. Сейчас дорогу обслуживает дочернее предприятие компании - фирма "Согдиана транс". Кабул регулярно перезаключает с ней договоры на обслуживание - срок действия последнего истекает в 2025 году.



В начале 2023 года перевозки по железной дороге приостанавливались: афганская сторона не успела в срок до 1 февраля завершить технические работы на участке. После этого Узбекистан и Афганистан договорились ускорить совместное восстановление доставки грузов до конечной станции Мазари-Шариф. Подробнее реконструкцию участка они обсудили в ноябре прошлого года.



Ташкент пытается наладить транспортное сообщение с Афганистаном последние полтора года:



В марте 2022 года Узбекистан приступил к работе над проектом Трансафганской железной дороги. На возведение участка Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар планировали потратить пять лет.

В июле 2023 года представители Узбекистана, Пакистана и Афганистана подписали протокол о маршруте железной дороги до пакистанского пограничного пункта "Харлачи". Прокладку дороги хотят завершить к концу 2027 года. К 2030 году по ней планируется провозить до 15 млн тонн грузов в год.