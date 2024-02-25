Государство Украина должно быть уничтожено: два года большой войны, - Дмитрий Винник

07:15 27.02.2024 Государство Украина должно быть уничтожено

два года большой войны

Дмитрий Винник



Два года назад началась большая война, которая называется "Специальная военная операция". В тот день я написал статью "День Zнания". Ровно через год к первой годовщине вышла статья "Восстание против нового мирового порядка". Тогда я рассуждал о смысле нашей войны, теперь настало время новой статьи, время промежуточных обобщений и выводов.



1) Мы оказались втянуты в реально большую войну. Нельзя сказать, что этой опасности большой войны не понимало наше руководство, наши солдаты и офицеры и наши граждане. Много кто очень даже неплохо понимал. Именно поэтому спустя несколько дней после начала СВО были инициированы переговоры, по итогам которых нас в очередной раз обманули. Теперь ясно, что СВО реально задумывалась как парализующий управление Украиной удар и операция принуждения к миру, хоть подобные слова и не произносились. Тем не менее, скорость продвижения наших войск в начале была очень велика, она превысила скорость Вермахта во время блицкрига. К сожалению, у нас не хватило резервов для закрепления успеха. Пришлось отходить. Теперь многие говорят о позиционном тупике (хотя после взятия Бахмута, Марьинки и Авдеевки все меньше и меньше), вспоминают Первую Мировую войну. Но не стоит забывать, как закончилась та самая Первая мировая, - Центральные государства просто капитулировали. Мы возьмем на измор государство-отступников, перешедших на сторону западного зла, возьмем на измор Украину и все однажды решится быстро и неожиданно для многих.



2) Большая война принесла множество военно-технических неожиданностей, изменивших приоритеты в видах вооружений. Оказалось, что всякие самолеты-снаряды, вертолеты-снаряды и беспилотные бомбардировщики могут быть очень доступны и экономически чертовски эффективны! Высокоточное оружие перестало быть достоянием только самых богатых армий мира и специальных технических подразделений. Это стало самой настоящей напастью, - с каждым месяцем обстановка на передовой становиться все более невыносимой по обеим сторонам фронта. Вероятность надежного поражения этими средствами столь высока, что представления об относительно безопасном тыле значительно сдвинулись. Если уж вас всерьез взяли на прицел "хаймарсом" или полдюжиной дронов-камикадзе, то скорее всего вам – хана! "Хаймарсы" формально являются РЗСО, но фактически запускают малокалиберные оперативно-тактические ракеты. Думаю, что это оказалось для нас некоторым сюрпризом, что США будут готовы поставлять хохлу исключительно управлямое высокоточные ракеты для "хаймарсов", хотя есть и обычные неуправляемые. Из-за хаймарсов, гвоздивших по Антоновскому мосту (600 попаданий!) нам пришлось оставить Херсон. Да и представления о ширине нейтральной полосы тоже расширились в разы, немалую роль в этом сыграли дальнобойные снайперские винтовки. Наш героический и многострадальный Черноморский флот пострадал сильно: погиб крейсер, как минимум 3 БДК, ракетный катер, сильно пострадала подводная лодка. Это поставило жирный крест на планах больших десантных операций в ближайшее время. В этом виноваты успешные ракетные атаки противника и морские беспилотники, которые также недооценивали. Это, конечно, несколько странно, - наш флот имеет шестиствольные автоматические пушки, чтобы расстреливать подлетающие крылатые ракеты, а расправится с автоматическими моторными лодками оказался не всегда способен.



3) Противник оказался очень устойчив к большим потерям психологически и политически. Как минимум, полмиллиона убитыми укровермахт уже потерял. На пике количество наемников и прочей иностранной своры доходило до трети. Был период, когда поляки очень сильно вложились своим кадровым личным составом в боях под Харьковом и ЛНР, рассчитывая то ли на унию, то ли на раздел Украины, но потом, ввиду огромных потерь и неудавшегося констрнаступа, свернули это предприятие. Всего, по некоторым оценкам, мы перебили уже не менее миллиона врагов. Такие числа мне уверенно называли некоторые командиры.



4) Для многих не меньшим сюрпризом оказалось, что и наша армия, и наш народ тоже проявили большую устойчивость к потерям. У меня есть собственные оценки, но я воздержусь от их оглашения. Скажу только, что боевые действия на Северном Кавказе, в Сирии и в Афганистане реально выглядят как масштабные, но все-таки контрпартизанские операции. Но и до масштабов Великой Отечественной войны тоже далековато, хотя война эта для нас и великая и отечественная.



5) Для Запада оказалось открытием, что наша экономика оказалась нечувствительна к санкциям, а вот европейская – очень даже чувствительна. Да что говорить! Это оказалось открытием для множества собственных граждан и чиновников, которые за 30 лет столь прониклись либеральной пропагандой про "кастрюли и корыта", как технологический предел собственного ВПК, что до сих пор не верят в наши возможности изо всех сил. А между тем, мы выпускаем ракетного вооружения больше, чем остальной мир вместе взятый. Да, мы уже так не лупим "Искандерами", как в первые месяцы войны, по группам из двух танков, но удары крылатыми и аэро-баллистическими наносим постоянно. Ракеты у нас не кончаются и, теперь ясно совершенно определенно, не закончатся никогда. Однако, если мы и сохранили потенциал по ракетному вооружению, то авиапром наш пострадал весьма сильно, особенно по строительству больших транспортных самолетов и бомбардировщиков. Да, мы строим новые ИЛ-76 и ТУ-160, но медленно. Недавняя потеря двух самолетов ДРЛО А-50 – тяжелейший удар.



6) Сетецентрическая война, о которой так много говорили и мечтали, стала реальностью. Возросла роль радио-электронной борьбы (РЭБ) и радио-электронной разведки (РЭР). Россия всегда уделяла этим родам войск большое внимание, но засилие дронов потребовало масштабировать средства РЭБ вплоть до уровня отдельной машины и отделения. Роль космических средств наблюдения и связи также показали свое возросшее значение. Наша спутниковая группировка оказалась явно недостаточной на момент начала операции для нужд оперативной доразведки целей и составления полноценной картины в режиме реального времени. Технология анализа изображений с помощью машинного обучения сделала построение такой картины вполне возможной, - раньше бы для выполнения этой задачи просто не хватило бы аналитиков.



7) Затяжная война открыла глаза на то, насколько глубоко разведки Запада самостоятельно, с помощью ваххабитского подполья и с помощью СБУ инфильтровались в нашу армию и госорганы, какое огромное число диверсионно-террористических ячеек они сумели создать, как много успешных диверсий и терактов они смогли совершить. Внутри страны идет настоящая охота на лидеров общественного мнения. Конечно, эффективность работы разведок врага обусловлена наличием интернета, современных средств связи. Это не Вторая мировая война, когда связь была самым слабым звеном и за пару лет любая профессиональная контрразведка могла эффективно изолировать любую тыловую территорию. Кроме того, интернет позволяет вербовать одноразовых агентов онлайн. Однако, думаю, что дело не только в средствах связи, но и в казнях, точнее в их отсутствии. Отсутствие казней дает надежду на обмен.



8) Война вскрыла глубину и мощь пятой колонны в нашем обществе. Целые отрасли и виды общественной деятельности оказались захвачены врагами. Если за очистку культуры, которая является достоянием каждого гражданина, взялись рьяно, в том числе под давлением общественников, то про издательское дело, науку и образование этого сказать нельзя! До сих пор многие ученые не могут открыто высказать свою позицию. Я знаю таких людей лично в достатке, они опасаются, что их перестанут печатать, не дадут защитить докторскую диссертацию и просто объявят бойкот. Не лучше обстоят дела в некоторых государственных органах, министерствах и ведомствах. Сотни тысяч людей просыпаются и засыпают с мечтой о поражении России, о замирении с Западом и улучшении своего благосостояния на правах колониальных подсосков и гауляйтеров. Многие мои коллеги сбежали из России после начала СВО, стали "релокантами", признаюсь, - не без моего участия, не без нашего давления. Своими ограниченными либеральными мозгами они верили, что Россия с треском проиграет это сражение за собственную подлинную независимость, за выход из криптоколониального тупика, за восстановление нарушенного три десятка лет назад геополитического статус-кво. Некоторые считали, что это произойдет через месяц, некоторые – через год. Сегодня эти негодяи воют от отчаяния и посматривают в сторону своей бывшей родины. Но мы их здесь не ждем. Они сделали свой выбор. Вариант, конечно, есть вернуть себе Родину и доброе имя, но для этого следует совершить искупительный подвиг, иногда – ценой своей жизни на территории противника. Но об этом, - позже.



9) На этой войне наши люди столкнулись с уже почти былинным злом – с нацизмом в своем первозданном, даже несколько гротескном, но от этого даже еще более жестоком виде. Я знаком с солдатами, которые жгли немецкие танки с крестами на бортах. Столкновение с ними воодушевило их несказанно, они почувствовали себя героями кинофильмов про Великую Отечественную, с которыми отождествляли себя в детстве. Мы видим, что власть на Украине захвачена жестокой хунтой, которая пойдет на любые преступления и злодеяния. Это хорошо видно по тому, какими варварскими методами проходит мобилизация, как уничтожается "неблагонаджное" мирное население, в том числе просто для острастки, как работает "безпека" – укро-гестапо. На территории бывшей советской республики произошло и продолжает происходить нечто настолько чудовищное по своей контрастности с тем, что было там ранее, что однажды это должно о себе знать. Надлом в общественном сознании неизбежен. Увы, этот надлом не гарантирует, что абсолютно бессмысленная и совершенно беспощадная для граждан Украины война не продолжится волей их хозяев, которым они присягнули на верность, продав свою Родину за кружевные трусики и чечевичную похлебку.



Государство Украина перешло на сторону наших геополитических противников, на сторону НАТО, присягнуло ему, сделало это с восторгом и воодушевлением. Государство Украина предало свою веру, отдало свои и наши храмы еретикам и отступникам, поклонилось Мамоне, воскресило языческих демонов-людоедов, впустило в свой дом содомитов воспитывать своих детей. Что это означает? Это означает, что Государство Украина должно быть уничтожено. Источник - zavtra.ru

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