Взрывы в Баальбеке. Израиль бомбит территории и памятники в глубине Ливана

07:17 27.02.2024

26.02.2024



Израиль бомбардирует территории в глубине Ливана



ЦАХАЛ обещает наказать "Хезболлу" вне зависимости от сделок с Газой

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Над ливанским Баальбеком взметнулись облака дыма от взрывов израильских бомб.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала конфликта в секторе Газа начала наносить удары в глубине Ливана. Масштабное нападение на город Баальбек, расположенный в 67 км к северо-востоку от Бейрута, произошло 26 февраля, на следующий день после того, как министр обороны еврейского государства Йоав Галант пообещал нарастить обстрелы позиций "Хезболлы", которая проявляет деятельную солидарность с палестинскими группировками. Официальные лица "партии Аллаха" уверяют, что не настроены на полномасштабный конфликт, но могут изменить свое мнение.

Факт, что ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам группировки "Хезболла" в глубине ливанской территории, подтвердила армейская пресс-служба. По оценкам издания "Едиот ахронот", обстрелам подверглись как минимум три военных объекта шиитской организации в окрестностях города Баальбек, который находится в 67 км от ливанской столицы. Издание называет бомбардировку "самой масштабной атакой" ЦАХАЛ на ливанской территории с октября 2023 года, когда между еврейским государством и группировкой ХАМАС вспыхнул полномасштабный конфликт. "Хезболла" сообщила, что в ответ на обстрел Баальбека инициировала ракетные удары по вражеским позициям в районе пограничных населенных пунктов в Верхней Галилее.



Ситуацию вокруг Баальбека другие израильские СМИ характеризуют как первый случай такого удара по Ливану с момента завершения второй ливанской войны 2006 года. Они называют это реакцией ЦАХАЛ на то, что утром 26 февраля "Хезболла" поразила израильский беспилотник Hermes-450. По многоцелевому разведывательному дрону были выпущены две зенитные ракеты. Одна из них была сбита системой многоуровневой противоракетной обороны "Праща Давида", вторая же смогла поразить аппарат, который упал на ливанской территории. Боевики "Хезболлы", как считают в разведсообществе еврейского государства, долгое время пытались получить собственные комплексы противоракетной обороны, чтобы противостоять Израилю.



Вооруженная вспышка в Баальбеке произошла спустя день после того, как Галант посетил штаб Северного командования, пообещав, что никакое потенциальное прекращение огня в секторе Газа, о котором говорят многие недели, не остановит войну с "Хезболлой". "Мы планируем увеличить огневую мощь против движения "Хезболла", которое не может найти замену ликвидированным командирам, – заметил он. – Если в секторе Газа будет достигнута временная пауза, мы отдельно усилим огонь на севере (на границе с Ливаном. – "НГ") и будем продолжать до полного вытеснения "Хезболлы" и возвращения израильских граждан в свои дома". Речь идет о сокращении военного присутствия шиитской группировки к югу от реки Литани.



Галант призвал командование "Хезболлы" не обманываться на тот счет, что сделка с ХАМАС "облегчит ситуацию" на ливано-израильской границе.



Тем не менее внутри "Хезболлы" говорят, что не хотят полномасштабной конфронтации. "Если бы "Хезболла" хотела этого, она бы сделала это сразу после операции ХАМАС (по прорыву границы и похищению заложников 7 октября. – "НГ"), поскольку Израиль все еще находился в уязвимом положении, – заявил источник издания Responsible Statecraft внутри организации. – Все стороны стремятся избежать полномасштабной войны. Полномасштабная война сейчас окажется дорогостоящей, потому что Израиль сосредотачивает войска на севере, а Соединенные Штаты отправляют в регион авианосцы". Члены "Хезболлы" утверждают, что хотят просто показать свою солидарность с ХАМАС и отвлечь внимание ЦАХАЛ от сектора Газа.



В то же время эскалационным фактором может стать и то, что на территории Ливана остаются представители ХАМАС, которые с 7 октября стремятся нарастить свое присутствие в южных районах в целях сдерживания Израиля. Более того, как обращает внимание издание The Jerusalem Post, палестинская группировка даже инициировала волну вербовки молодых кадров в Стране кедров, чтобы сформировать лагерь лояльных боевиков младшего поколения.



Официальный Бейрут не готов к открытию полномасштабного фронта с Израилем.



Страна уже почувствовала на себе последствия войны в Газе. По данным местного исследовательского центра Policy Initiative, объем иностранных инвестиций начал тенденцию к снижению с того момента, как в октябре Израиль развернул полноформатное наступление на ХАМАС. Это отражает недоверие деловых кругов к местному рынку. Боевые действия также нанесли ущерб туристическому сектору и сельскому хозяйству Ливана, большая часть которых базируется на регулярно обстреливаемом юге и составляет значительную часть экономики.



По ооновском оценкам, денежные переводы диаспоры, достигающие в среднем 6,5 млрд долл. в год, составляют более трети ВВП Ливана. Если разразится полномасштабная война с участием Израиля и "Хезболлы", ливанской диаспоре станет очень трудно продолжать отправлять денежные переводы из-за границы, считают наблюдатели.