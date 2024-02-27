Хуситы повредили подводные кабели глобального Интернета

08:37 27.02.2024

27.02.2024 -

Йеменские хуситы нанесли повреждения четырем подводным кабелям, которые обеспечивают интернет-соединение между Европой и Азией, сообщает израильское издание Globes.



"Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", - указано в материале.



По данным израильского издания, поврежденные коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Авария привела к "серьезным сбоям" в работе интернет-соединения между Европой и Азией. Сильнее всех пострадали пользователи из стран Персидского залива и Индии, сообщается в статье.



Хуситы ранее угрожади обрубить межконтинентальные оптоволоконные кабели, проходящие по дну Красного моря, если США и Великобритания еще раз ударят по аэропортам Йемена.



Интернет-кабели служат каналами связи между Европой, Африкой и Ближним Востоком. Если вывести их из строя, это нарушит международные линии связи, ударит по геополитической стабильности, глобальным финансовым рынкам и информационной безопасности, предупреждает Shafaq News.



В Globes отметили, что ремонт коммуникаций займет не менее восьми недель.



Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.