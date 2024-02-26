У кыргызов невысок "уровень сознания - надо унифицировать традиции", - премьер Жапаров

08:59 27.02.2024

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров намерен ввести правила для кыргызских традиций.



26 февраля Жапаров принял участие в коллегии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.



Выступая на коллегии, он попросил привести в единый порядок все кыргызские традиции. По его словам, кыз узатуу, свадьба, тушоо кесүү и другие мероприятия проходят по-разному, каждый тамада (ведущий) проводит по своему усмотрению.



"Каждая семья проводит мероприятия в соответствии с собственным уровнем сознания. Могут даже привести слона на той. Я бы попросил установить единые правила для всех традиций, чтобы иностранцы могли понимать, какие у нас традиции при рождении ребенка, что мы должны дарить ребенку, девушке и так далее", - сказал он.