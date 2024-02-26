Штат преткновения: Трамп и Байден схлестнутся в Техасе

09:05 27.02.2024

26 февраля 2024



Техасу приготовиться: в штат одновременно нагрянут два кандидата в президенты - Джо Байден и Дональд Трамп. Об этом пишет в своем телеграм-канале политолог Малек Дудаков, анализируя ход президентской гонки в США.



Первым о желании посетить Техас объявил Трамп - он направится в приграничный городок Игл-Пасс с населением в 30 тысяч жителей, который оккупировали сотни тысяч нелегалов. Именно возле Игл-Пасс произошло противостояние Нацгвардии Техаса и федеральных пограничников, в котором последние проиграли. А власти Техаса теперь возводят там большую военную базу для ведения операций по отлову и депортации нелегалов.



Это демоверсия программы Трампа - он обещает устроить масштабную военную операцию по депортации миллионов нелегалов, въехавших в страну при Байдене. Как раз недавно разразился скандал - очередной нелегал "отличился" в Джорджии, убив студентку-медсестру. Преступник родом из Венесуэлы, и местная мафия уже вовсю терроризирует Штаты.



В ответ Байдену ничего не оставалось, кроме как тоже приехать на границу, причем впервые за свою карьеру. Но он там будет двигать совсем иную повестку - с призывом к Конгрессу выделить больше денег на прием и размещение нелегалов. Впрочем, законодатели это уже отвергли.



Демократы получили новую методичку - они теперь защищают бесконтрольную миграцию за то, что она, мол, добавит 7 трлн долларов к ВВП к 2034-му. Если только к тому моменту США не балканизируются и не перестанут существовать как единое целое. Пока же 75% американцев недовольны миграционной политикой Байдена и кризис на границе продолжает дестабилизировать Штаты.