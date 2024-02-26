 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Жыргаланском ущелье (восток Киргизии) убило лавиной 4-х чешских лыжников-экстремалов
11:50 27.02.2024

В местности Жыргалан в Иссык-Кульской области группа спортсменов-экстремалов из Чехии и Словакии попала под лавину, четверо погибли.

Как сообщил гид Андрей Ерохин в соцсетях, инцидент произошел накануне на северо-западном склоне сектора "балкон". Сейчас ведется эвакуация тел.

Как сообщили в МЧС, все погибшие - граждане Чехии. Группа прибыла в Кыргызстан для катания в горах.

Источник - АКИpress
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