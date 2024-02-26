В Жыргаланском ущелье (восток Киргизии) убило лавиной 4-х чешских лыжников-экстремалов

11:50 27.02.2024

В местности Жыргалан в Иссык-Кульской области группа спортсменов-экстремалов из Чехии и Словакии попала под лавину, четверо погибли.



Как сообщил гид Андрей Ерохин в соцсетях, инцидент произошел накануне на северо-западном склоне сектора "балкон". Сейчас ведется эвакуация тел.



Как сообщили в МЧС, все погибшие - граждане Чехии. Группа прибыла в Кыргызстан для катания в горах.



