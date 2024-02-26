Школы для зомби. Почему американцы тупеют? - Джоэл Коткин

11:52 27.02.2024 UnHerd

Великобритания



Почему американцы тупеют?

UnHerd: уровень IQ среди американских студентов неуклонно снижается



Ситуация с образованием в Америке близка к катастрофической, пишет автор статьи для UnHerd. Причин тому много, среди них - последствия пандемии и высокая стоимость обучения в университетах. Однако главная проблема - это насаждение "прогрессивной" идеологии. Это ведет к цензуре и потере качества обучения.



Всей нашей системе образования остро нужна революция



"Империи будущего - это империи разума", - сказал некогда Уинстон Черчилль. И, судя по состоянию системы образования в Америке, оба вида империй здесь рискуют рухнуть. Сверху донизу образование - от передовых вузов Лиги Плюща до средних школ - пропитано духом распада. И те, и другие выпускают людей несведущих, неграмотных и не умеющих считать. Иными словами, каждое следующее поколение все менее приспособлено к тому, чтобы быть полноценными гражданами демократического государства.



В таком случае насущной необходимостью может показаться создание целого множества новых университетов и школ, ориентированных на нечто принципиально иное, нежели наши старые учебные заведения. В конце концов, молодежь массово бежит из колледжей: за последнее десятилетие число учащихся сократилось на 15%. В младших классах даже говорят о "школах-зомби", где более 20% учеников "хронически отсутствуют".



Но даже крошечные ростки новизны не на шутку встревожили бонз от образования. Некоторые утверждают, что упор на классические языки, литературу и обществознание, который мы наблюдаем в заведениях вроде Нового колледжа Флориды - "зловещие козни" гнусных правых. Точно так же учительские профсоюзы ополчились на независимые, так называемые "чартерные" школы, предлагающие альтернативу сугубо государственной системе, - в них усмотрели "войну с образованием".



В некоторых случаях упорство, с которым некоторые продолжают отстаивать свои провалы, просто поражает. "Синие" штаты (синий - цвет Демократической партии, красный - республиканской - прим. ИноСМИ) вроде Иллинойса практически отказались от чартерных школ, но при этом родина Линкольна может "похвастаться" 53 заведениями, где ни один ученик не успевает по математике, и еще 30 - где такие же "успехи" наблюдаются в английском. Большинство таких школ сосредоточено в Чикаго, где даже резкое увеличение расходов на каждого учащегося с 2019 года, похоже, не принесло никаких плодов.



Однако неудача Чикаго вполне симптоматична и показательна. Последние национальные оценки образовательных успехов показали, что навыками чтения в требуемом объеме овладели лишь 27% восьмиклассников, математикой - 20%, географией - 22%, а историей страны - всего 13%. Карантин эпохи коронавируса, безусловно, усугубил ситуацию, но показатели неуклонно снижаются и после его отмены. В частности, уровень IQ рос на протяжении десятилетий, однако теперь падает даже среди студентов.



Сказывается и постепенная политическая радикализация системы образования, которая начинается на вершине "пищевой цепочки". Уже в 2018 году исследование 51 колледжа с высочайшим рейтингом показало, что соотношение либералов и консерваторов составляет минимум 8 к 1, а порой доходит и до 70 к 1. Спустя пять лет почти трое из пяти американских профессоров признались в том, что вынуждены прибегать к самоцензуре, чтобы не злить администрацию и не провоцировать студентов.



Идеологическая позиция элитных колледжей нередко оправдывается "просвещенным" стремлением к социальной справедливости. Но на деле система образования, наоборот, становится все более элитарной и все дальше отрывается от общества. Мы бесконечно далеки от эпохи доступного высшего образования середины 20-го века (во многом благодаря Закону о льготах для уволенных в запас военнослужащих, Закону об образовании в области национальной обороны, а также послевоенной кампании по расширению университетов в Великобритании и по всей Европе).



Один из очевидных факторов - дороговизна университетского образования в США. Даже с поправкой на инфляцию оно подорожало на с 1980 года на 180%. Гарвард, Принстон, Стэнфорд и Йель принимают больше студентов из 1% богатейших семей, чем из 60% беднейших.



Кроме того, "прогрессивная" идеологическая обработка начинается уже на уровне средней школы. Так, калифорнийская система K-12 не в состоянии дать подобающее образование большинству учащихся: лишь менее половины из них соответствует национальным стандартам по грамотности, и лишь одна треть - по математике. В ответ государство занимается главным образом тем, что опускает планку и занижает стандарты. Учащиеся еще не усвоили азы, а программы по математике уже напичканы "социальной справедливостью" и климатическим паникерством.



Поэтому отнюдь не удивительно, что образовательная система не в силах подготовить востребованных на рынке труда специалистов. Работодатели отмечают, что юным сотрудникам не хватает так называемых "мягких навыков" вроде того же критического мышления, но при этом они выдвигают к работе "нереалистичные" требования. Бизнес-школы, особенно элитные, всячески продвигают в образовании разные острые вопросы - такие как критическая расовая теория - однако примерно половина всех крупных корпораций уже не требует высшего образования при приеме на работу.



"Когда слышишь такое, - сказал мне профессор Университета Аризоны Пол Каррезе, - то не знаешь, смеяться или плакать". Сам он считает, что мы "подошли к концу нисходящей спирали", когда "потеря доверия к образованию стала тревожным сигналом".



Новые учебные заведения, мечтающие стать оазисами в образовательной пустыне Америки, появляются в "красных" штатах, в том числе во Флориде, Северной Каролине, Техасе, Теннесси и Огайо. В некоторых местах это лишь филиалы, в других - целые параллельные учреждения. Например, новая школа "Цивитас" при Техасском университете попыталась воспользоваться массовым бегством профессорско-преподавательского состава по общественным дисциплинам из других заведений.



Некоторые же создают университеты с нуля. В первую очередь это Университет Остина в Техасе и Колледж Ралстон в Саванне, штат Джорджия. Их появление отражает общую апатию доноров: за последние годы многие крупные меценаты перестали жертвовать на элитные колледжи, предпочитая им новые школы как внутри образовательной иерархии, так и за ее пределами.



Параллельно назревает революция и на уровне средней школы. Уже давно стало ясно, что католические школы превосходят государственные и особенно помогают беднейшим районам города. Выпускники этих школ заканчивают колледж вдвое чаще светских сверстников, отмечает социолог из Тулейнского университета Илана Хорвиц. Католические школы также обгоняют государственные школы по успеваемости: по среднему баллу их четвероклашки опережают сверстников примерно на полтора класса.



Но верно и то, что католические школы нередко сталкиваются с трудностями из-за финансовых проблем самой церкви, что, в свою очередь, мешает расширению. Исключение составляют частные школы, число которых стабильно растет. Таким образом, переломным моментом может оказаться стремительный прирост чартерных школ, финансируемых государством, - их количество с 2005 года удвоилось, а количество учащихся выросло более чем втрое. Даже при том, что некоторые из них "заражены" прогрессивной идеологией, по успеваемости они все равно превосходят чисто государственных соперников.



Пока что все эти альтернативы образовательной системе - что слону дробина. Однако они могут возвестить о дружной попытке спасти образование от воцарившейся в ней идеологии. Еще недавно университеты и средние школы служили социальными лифтами и сокровищницами гражданской культуры. Они должны вернуть себе эту роль - иначе им грозит изоляция, упадок и, в итоге, забвение.



Автор: Джоэл Коткин (Joel Kotkin), научный сотрудник по городскому будущему Университета Чепмена и исполнительный директор Института городских реформ. Автор книги "Пришествие неофеодализма". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709023920





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