Российский инвестор благодарит власти Кыргызстана за возвращение отеля на Иссык-Куле (видео)

12:10 27.02.2024

Российский инвестор благодарит Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева за возвращение отеля на Иссык-Куле. Видеообращение



26 февраля 2024



Tazabek - Гражданка России Екатерина благодарит президента и ГКНБ за содействие и проведенную работу по возврату инвестиций, вложенных в строительство отеля на берегу озера Иссык-Куль.







"Многим жителям Кыргызстана из СМИ уже стало известно, что я стала жертвой мошенничества со стороны недобросовестных партнеров, которые присвоили под видом реализации совместных проектов инвестируемые мною в Кыргызстан денежные средства на сумму более 14 млн долларов США", - сказала она в своем обращении.



По ее словам, на протяжении года ей не давали заехать в Кыргызстан, так как поступали угрозы со стороны криминала.



Ситуация изменилась только после того, как государство начало бескомпромиссную борьбу с ОПГ.



Инвестор рассказала, что в декабре 2023 года она обратилась с заявлением в ГКНБ КР в надежде, что ее права и интересы как иностранного инвестора будут восстановлены.



"Благодаря слаженной и оперативной работе органов национальной безопасности КР, виновные лица были привлечены к уголовной ответственности. Причиненный ущерб был возмещен мне полностью в кратчайшие сроки", - сообщила она.



Инвестор поделилась, что деньги были направлены на развитие туристического бизнеса Кыргызской Республики.



Отель "Новел" находится в живописном месте на берегу озера Иссык-Куль. Он построен по последним мировым тенденциям туризма. Теперь, когда "Новел" вернулся к законным владельцам, как и планировалось, будет обеспечен качественный отдых с высочайшим уровнем обслуживания отдыхающих, пообещала она.



"Как инвестор я осталась очень довольной проведенной работой сотрудниками ГКНБ КР. Справедливость восторжествовала. Уважаемые Садыр Нургожоевич и Камчыбек Кадыршаевич, от всей души хочу выразить слова благодарности за ваши действия, которые были направлены на защиту иностранного инвестора. Благодаря вашим совместным усилиям и взглядам, вы показали, что инвестиции играют большую роль в экономике государства, поскольку способствуют развитию бизнеса, созданию рабочих мест, стимулированию экономического роста. Я как инвестор ощутила на себе поддержку властей и это придало мне еще больше уверенности. Поэтому я готова и дальше вкладывать финансовые средства в различные отрасли экономики Кыргызстана для общего блага и процветания", - заключила она.