Блогеры Таджикистана, которые не боятся говорить о социально значимых проблемах

12:14 27.02.2024 Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Они говорят о жизни после брака, о проблемах общепита и о благотворительности, которая доступна всем.



Ведение личного блога сегодня давно вышло за рамки публикаций "инстаграмных" фотографий и красивых изречений. Через свои социальные страницы блогеры нередко поднимают важные и волнующие общество вопросы. Общаясь с аудиторией на понятном и удобном языке, они меняют жизнь общества, заставляя по-другому смотреть на мир вокруг. В таджикском сегменте немало инфлюэнсеров, которые улавливают потребности аудитории и чувствуют настроение времени. Расскажем о некоторых из них.



Когда жизнь в браке может быть иной



На страницу в Instagram душанбинки Джононы Толибзода подписано более 20 тысяч человек. В своем блоге девушка делится всем, что волнует общество и лично ее саму: ломает стереотипное мышление о семейной жизни, поднимает тему мигрантов, когда нарушаются их права и даже осуждает своих коллег-блогеров, которые не совсем корректно используют силу своего слова.



Джонона транслировала обострившуюся ситуацию в Палестине нон-стоп, пока морально могла себе это позволить. Также одна из первых она начала открыто высказывать свое мнение о ситуации вокруг таджикско-кыргызского конфликта.



Обсуждая тему приграничной вражды, девушка впервые столкнулась с массовым буллингом, а в результате кибератаки ее страница была удалена. Но девушку это не остановило, она сразу же открыла новую и продолжила делиться своей позицией.



Джонона начала вести свой блог пять лет назад - после того, как обзавелась своей семьей. Как и многие таджикские девушки, она боялась жизни после замужества, думая, что ее ждут вечные стычки со свекровью, потеря свободы и личного пространства и превратившийся в тирана после женитьбы муж.



"И каково было мое удивление, когда я узнала, что быть замужем не так страшно, а даже круто. Всего лишь нужно правильно расставить границы и приоритеты и знать, чего хотите вы, а не общество, родственники или соседи. После такого открытия я решила делиться своей семейной жизнью в соцсетях, чтобы больше девушек увидели, что бывает и такая жизнь в браке", - говорит блогер.



По словам Джононы, ее блог вызвал большой отклик у девушек, чья семейная жизнь оказалась не такой радужной. Они делились с ней своими проблемами, просили совета, а каждый резонансный случай девушка разбирала в своем блоге.



"С каждым разом грустных семейных историй было все больше и больше, и я начала понимать, насколько печально положение наших женщин в стране, точнее осознала масштаб этой проблемы. Я все больше затрагивала тему защиты прав женщин, комментировала каждую новость о насилии, поднимала гендерные вопросы", - рассказывает девушка.



Реакция публики, по словам блогера, всегда очень разная: кто-то поддерживает и соглашается, некоторые оскорбляют и даже угрожают.



"Мужчинам почему-то кажется, что я "промываю мозги" их женщинам, а я всего лишь хочу, чтобы они себя любили. Меня вдохновляют мои читательницы. Каждый раз, когда я получаю очередное сообщение о том, что изменила чью-то жизнь в лучшую сторону, я понимаю, что все не зря", - отмечает Джонона.



Таджикский "ревизорро"



Кулинарный критик – так представляет себя в профиле Шахзода Мансурова из Худжанда. Она выбрала для своего блога не совсем обычную для Таджикистана тематику – оценивать местный общепит. Каждую неделю девушка делает очередной непредвзятый обзор худжандского заведения и делится своим мнением относительно качества блюд и обслуживания персонала.



Как и в известной российской телепередаче с Еленой Летучей, не все местные заведения готовы к конструктивной критике. На таджикского "ревизорро" нередко обрушивается целый шквал оскорблений, а то и угроз. Шахзоде даже приходилось прибегать к помощи юриста, защищая свои законные права. При этом смелая и открытая позиция девушки импонирует многим ее подписчикам.



По признанию Шахзоды, в своих обзорах она не задается целью "словить хайп" или найти "иголку в стоге сена".



"Я лишь хочу напомнить нашим рестораторам о том, как важно постоянно работать над качеством блюда и обслуживания, помнить о клиентоориентированности. К сожалению, отсутствие этих вещей является главным недостатком наших заведений. Если мы позиционируем себя гостеприимной нацией, то нужно уметь принимать гостя в своем заведении, сглаживать любой конфликт через спокойный диалог и компромиссы", - отмечает Шахзода.



Девушка начала вести свой блог со студенческой жизни. Тогда она рассказывала об интересных моментах и трудностях студентки-медика, учащейся вдали от семьи.



После замужества тематика ее блога изменилась. Шахзода стала делиться своей жизнью с мужем иностранцем, транслировала свой опыт по созданию уюта и гармонии в семье и поиску выхода из кризисных ситуаций. После рождения ребенка блог девушки стал больше посвящен вопросам воспитания детей.



"На протяжении всего существования моего блога я всегда была открыта в своих взглядах, поднимала темы, о которых мало кто говорит вслух, обсуждала насущные и болезненные вопросы для общества. Активно же люди стали подписываться после того, как я начала делать обзор точек общепита", - рассказывает Шахзода. – Пока я единственный таджикский блогер, которая не только хвалит нашу прекрасную кухню, но и отмечает существующие минусы местных заведений".



А еще Шахзода не побоялась снять обзор на популярный фильм "Келинпошшо", который подвергла критике за пропаганду нездоровых отношений, при которых женщина готова терпеть любые "капризы" мужа ради сохранения семьи. Ее взгляды и позицию разделили многие ее читатели. Впрочем, не обошлось и без негативных комментариев.



Девушка отмечает, что благодаря ведению блога, она начала глубже изучать тему прав человека. Через свой опыт она старается показать, насколько важно знать свои права и обязанности, уметь не только отстаивать их, но и не нарушать самому.



По профессии Шахзода стоматолог, но после замужества и рождения ребенка решила на какое-то время посвятить себя семейному быту.



Салехом может быть каждый



За ведением платформы под аккаунтом Saliheentv стоит целая команда единомышленников, творящих и распространяющих добро. Этот благотворительный блог завоевал сердца сотни тысяч поклонников, активно следящих за очередной опубликованной историей, в которой главный герой оказываются в сложной жизненной ситуации.



Изюминкой данного блога является то, что его создатель никогда не показывает своего лица. Подписчики видят в кадре молодого человека, но лишь со спины и прикрывающего лицо кепкой либо капюшоном.



Словно добрый почтальон, он спешит в тот или иной город доставить конверт очередному герою истории. Не раскрывает наш собеседник и своего настоящего имени, используя псевдоним Салех.



"Вся философия как раз-таки и заключается в анонимности человека в кадре, чтобы все внимание зрителей было направлено на героев сюжета. У человека нет имени и лица, и этим Салехом может быть каждый", - объяснил свою позицию создатель блога.



Салех рассказал, что с детства впитал ценности милосердия, сострадания и благотворительности. Его родители и близкие всегда внимательно относились к нуждающимся и старались помогать им в любых возможных ситуациях.



"В школьные годы я активно участвовал в благотворительных акциях и проектах. Мне нравилось видеть, как моя помощь приносит радость и облегчение другим людям. Я писал сочинения о том, как собираюсь сделать мир лучше, и мечтал о том, чтобы моя жизнь была наполнена добрыми делами", - рассказывает молодой человек.



Так и случилось: благотворительность стала для парня не только хобби, но и жизненной философией и неотъемлемой частью жизни.



Добрые дела объединяют - в итоге Салеху удалось собрать команду единомышленников, которая через несколько лет трансформировалась в общественную организацию "Saliheen", помогающую десяткам нуждающихся по всей стране.



Подход к своему делу у команды очень профессиональный. От тщательного поиска и изучения героев до создания креативных и интересных видеосюжетов, которые цепляют душу и благодаря которым благотворительность активно распространяется и позитивно влияет на людей.



Зачастую после публикации видеоисторий, жизнь героев меняется в лучшую сторону: им помогают материально, предоставляют жилье, оплачивают операции, организовывают паломничество в Мекку и др.



Среди множества удивительных историй, рассказанных Saliheen - история девочки Мавлюды, облетевшая весь мир. Из-за тяжелого заболевания Мавлюда с детства передвигалась на четвереньках. О ее спасителе, сотворившем с ней чудо, мы писали в отдельном материале.



"Мы стремимся создавать назидательный контент для молодежи. Мы верим, что истории наших героев могут вдохновить других людей на добрые дела и привлечь внимание к важным общественным проблемам, например, к проблемам людей с инвалидностью, борьбе с бедностью, неравенством и другими социальными вызовами", - отмечает Салех.



"Мо барои хамдигарем", что в переводе "Мы созданы, чтобы поддерживать друг друга" - именно через такой слоган ребята-энтузиасты передают через блог свой главный посыл обществу. Источник - Азия-Плюс

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