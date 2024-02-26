"Политика Китая в Центральной Азии: концептуальный контекст", - Ван Юйфэй

12:15 27.02.2024

Какую роль Китай играет в Центральной Азии?



Отношения Китая со странами Центральной Азии вышли на новый уровень после запуска "Экономического пояса Шелкового пути" в 2013 году. На сегодняшний день Китай уже является одним из двух ключевых экономических партнеров стран ЦА. О роли Китая в Центральной Азии и о том, как она менялась, читайте в статье Ван Юйфэя. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Основные этапы развития сотрудничества



История отношений Китая с народами ЦА имеет древнюю историю. Эти отношения практически прервались после вхождения ЦА в состав Российской империи и полноценно были возобновлены только после распада СССР.



Постсоветскую историю взаимоотношений Китая с государствами ЦА принято делить на два крупных этапа. Первый этап - с периода обретения независимости странами ЦА до 2012 года. Второй - с 2013 года по сей день.



Первые два десятилетия взаимоотношений совпали с периодом, когда темпы роста китайской экономики доходили до исторического максимума. Средний рост ВВП Китая в 2001–2012 гг. составлял 11,1 %. Это позволило нарастить сотрудничество и инвестиционную активность в ЦА.



С 1992 по 2012 год товарооборот между Китаем и странами ЦА увеличился более чем в 100 раз (с 400 млн до 4,5 млрд долл.). Уже в 2009 году Китай стал самым большим торговым партнером региона, обогнав Россию.



2013 год стал поворотным в отношениях с Китаем. С объявлением запуска "Пояса и пути" Китай начал менять подход к региону. В отношениях произошли качественные изменения. До 2012 года китайские инвестиции преимущественно вливались в энергетику и сферу добычи энергоресурсов. Начиная с 2013 года Китай начал активнее инвестировать в сферу обрабатывающей промышленности.



В 2018 году Китай инвестировал в энергетические проекты в Казахстане 2,6 млрд долл., а в обрабатывающую промышленность - 2,1 млрд долл. До 2012 года инвестиции в энергетику могли в разы превышать инвестиции в обрабатывающую промышленность.



Подобное изменение придало стимул к развитию местной промышленности в странах ЦА. Например, благодаря китайским инвестициям Таджикистан всего за пять лет превратился из импортера цемента в экспортера.



Центральная Азия также стала важным фактором в устойчивости китайской экономики.



Страны ЦА не только помогают обеспечивать энергетическую безопасность Китая, но также выступают в роли важного связующего с рынками в Европе и других частях Евразии.



Читайте также: Новая эра в отношениях Китая со странами Центральной Азии?



Роль Китая в структуре региональной безопасности



В результате распада СССР в регионе сформировалась совершенно новая геополитическая картина. Новые государства постсоветского пространства, включая саму Россию - правопреемницу СССР, получили в наследство проблему нерешенных приграничных споров с Китаем. Изначально именно для решения пограничных вопросов образовалась "Шанхайская пятерка", которая позже станет ШОС. Пограничные вопросы удалось урегулировать мирным путем.



Формат "Шанхайской пятерки" стал фундаментом для формирования совместного механизма поддержания региональной безопасности с участием обеих крупнейших держав-соседей - Китая и России.



У членов ШОС общее видение по ключевым вопросам безопасности. В первую очередь стороны имеют общие представления об угрозах и обобщили их в концепцию "трех зол" - терроризм, сепаратизм и экстремизм.



Читайте также: Вопрос нацменьшинств в СУАР как инструмент антикитайской пропаганды в ЦА?



Проблема восприятия роли Китая в ЦА



Отношения с Китаем на высшем уровне во всех странах ЦА оцениваются высоко. Приход к власти нового поколения лидеров в странах региона не изменил положения. Главами государств ЦА признается важная роль сотрудничества с Китаем в благополучном развитии их экономик. Однако в последние годы в странах ЦА ухудшается общественное мнение о Китае.



Сложно назвать одну или две причины негативного отношения населения ЦА к Китаю. Частично они связаны с исторической памятью. Народы ЦА нередко воевали с китайскими государствами. Также в период советско-китайского противостояния образ Китая в СССР демонизировался.



Распад СССР не изменил этой тенденции. Наоборот, пограничные споры и то, как они были решены, лишь усилили синофобию.



В Китае не понимают, почему, хоть и Китай в итоге отказался от значительной части своих территориальных претензий, население стран ЦА все равно обвиняет свои правительства в "продаже" территорий. Китай отказался от 66 % спорных территорий с Казахстаном, 33 % – с Киргизией и 95 % – с Таджикистаном.



Негативное отношение сохраняется и к китайским предприятиям в ЦА. Их часто обвиняют в нарушении трудовых прав и загрязнении окружающей среды. Пандемия также усилила синофобию в регионе.



Бурное развитие экономики Китая по инерции обеспечило соседей из ЦА дополнительными экономическими благами. Первые 20 лет взаимодействия с Китаем ознаменовались быстрыми темпами роста торговли и инвестиционных вливаний. Заложенная торгово-экономическая база послужила опорой для плавного перехода к качественно новому уровню взаимодействия. Общее представление о принципах региональной безопасности также позволяет Китаю, странам ЦА и России свободно взаимодействовать для поддержания устойчивости и стабильности в регионе. Одним из ограничителей дальнейшего развития взаимоотношений с Китаем может стать дальнейшее ухудшение общественного мнения о Китае в ЦА. Насколько сильным будет данный фактор, во многом зависит от устойчивости нынешних политических режимов в ЦА.



Полную версию статьи "Политика Китая в Центральной Азии: концептуальный контекст" читайте в журнале "Россия и новые государства Евразии".

https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2023_04/14-Yufei.pdf