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|Акмал Жуманазаров назначен главой реорганизованного Агентства по техрегулированию Узбекистана
12:21 27.02.2024
Акмал Жуманазаров назначен главой Агентства по техрегулированию
Президент назначил директором Узбекского агентства по техническому регулированию Акмала Жуманазарова, до этого работавшего замминистра энергетики.
Постановлением президента Узбекистана Акмал Рузикулович Жуманазаров назначен директором Узбекского агентства по техническому регулированию (бывшее агентство "Узстандарт"), сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Акмал Жуманазаров с февраля 2023 года работал заместителем министра энергетики и отвечал за вопросы электроэнергетики и угольной промышленности. До этого он работал начальником департамента по вопросам геологии, энергетики, промышленности и развития ее базовых отраслей Кабинета министров.
Экс-глава агентства по техрегулированию Дилшод Саттаров (занимал этот пост с августа 2018 года) был уволен президентом на совещании в январе. Шавкат Мирзиеев отмечал, что ни с одной страной пока не достигнуто соглашение о признании сертификатов Узбекистана.