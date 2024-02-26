Акмал Жуманазаров назначен главой реорганизованного Агентства по техрегулированию Узбекистана

12:21 27.02.2024

Акмал Жуманазаров назначен главой Агентства по техрегулированию



Президент назначил директором Узбекского агентства по техническому регулированию Акмала Жуманазарова, до этого работавшего замминистра энергетики.



