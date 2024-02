ЦРУ усиливает свои позиции на Украине: Америка не собирается оттуда уходить, - В.Овчинский

12:26 27.02.2024 ЦРУ усиливает свои позиции на Украине: Америка не собирается оттуда уходить

американская разведка полностью контролирует украинскую армию и ее спецслужбы



Владимир Овчинский



Чтобы успокоить украинских лидеров в американской поддержке, директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс совершил секретный визит в Украину 22 февраля, это был его 10-й визит после начала войны.



25 февраля в The New York Times опубликовано журналистское расследование "Шпионская война" о динамике развития влияния ЦРУ на ситуацию на Украине:



"Расположенная в густом лесу украинская военная база выглядит заброшенной и разрушенной, ее командный центр представляет собой сгоревшую оболочку, ставшую жертвой российского ракетного обстрела в начале войны.



Но это над землей.



Недалеко незаметный проход спускается в подземный бункер, где группы украинских солдат отслеживают российские шпионские спутники и подслушивают разговоры между российскими командирами. На одном экране красная линия следовала по маршруту дрона-взрывника, проходящего через российскую ПВО от точки в центральной Украине до цели в российском городе Ростове.



Подземный бункер, построенный на месте разрушенного командного центра через несколько месяцев после начала военного конфликта на Украине, является секретным разведывательным центром украинской армии.



Есть и еще один секрет: база практически полностью финансируется и частично оснащена ЦРУ.



"Сто десять процентов", - сказал в интервью на базе генерал Сергей Дворецкий, командующий разведкой.



Сейчас, когда идет третий год войны, разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является стержнем способности Украины обороняться.



ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети.



Но это партнерство не является творением военного времени, и Украина не является единственным бенефициаром.



Она пустила корни десять лет назад, собираясь урывками под руководством трех очень разных президентов США, и продвигалась вперед ключевыми фигурами, которые часто шли на смелый риск. Это превратило Украину, чьи спецслужбы долгое время считались полностью подконтрольными России, в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона сегодня в борьбе с Кремлем".



Пост прослушивания в украинском лесу является частью сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы.



Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку элитного украинского отряда коммандос, известного как Отряд 2245, который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы специалисты ЦРУ могли провести их реверс-инжиниринг и взломать московские системы шифрования. (Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, ныне генерал, возглавляющий военную разведку Украины.)



ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где русские имеют большое присутствие.



Отношения настолько укоренились, что офицеры ЦРУ оставались в отдаленном месте на западе Украины, когда администрация Байдена эвакуировала американский персонал за несколько недель до начала СВО России в феврале 2022 года. Во время вторжения офицеры передавали критически важную информацию, в том числе о том, где Россия планировала удары и какие системы вооружения они будут использовать.



"Без них у нас не было бы возможности противостоять русским ", - сказал Иван Баканов, который в то время был главой внутренней разведки Украины, СБУ.



Подробности этого разведывательного партнерства, многие из которых впервые раскрываются The New York Times, уже десять лет держатся в строжайшем секрете.



В более чем 200 интервью действующие и бывшие официальные лица Украины, США и Европы описали партнерство, которое чуть не рухнуло из-за взаимного недоверия, а затем постепенно расширилось, превратив Украину в центр сбора разведывательной информации, который перехватывал больше российских сообщений, чем станция ЦРУ в России. Киев поначалу мог справиться. Многие официальные лица говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить разведывательные данные и вопросы деликатной дипломатии.



Сейчас эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо, поскольку Россия находится в наступлении, а Украина больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, которые требуют присутствия шпионов далеко в тылу врага".



Начало активного взаимодействия



"Партнерство ЦРУ в Украине можно проследить по двум телефонным звонкам в ночь на 24 февраля 2014 года, за восемь лет до начала военного конфликта.



На Майдане к власти быстро пришло хрупкое прозападное правительство.



Новый руководитель правительственной разведки Валентин Наливайченко прибыл в штаб-квартиру внутренней разведки и обнаружил во дворе стопку тлеющих документов. Внутри многие компьютеры были стерты или заражены русским вредоносным ПО.



"Там было пусто. Никаких огней. Никакого руководства. Там никого не было", - сказал в интервью Наливайченко.



Он пошел в офис и позвонил начальнику отделения ЦРУ и местному руководителю МИ-6. Было около полуночи, но он вызвал их в здание, попросил помощи в восстановлении агентства с нуля и предложил трехстороннее партнерство. "Вот так все и началось", - сказал Наливайченко.



Наливайченко обратился в ЦРУ с просьбой предоставить снимки и другую разведывательную информацию, чтобы помочь защитить территорию Украины.



Валентин Наливайченко, бывший заместитель министра иностранных дел и командующий Службой безопасности Украины в Киеве, февраль 2024.



В условиях эскалации насилия в аэропорту Киева приземлился самолет правительства США без опознавательных знаков, на борту которого находился Джон О. Бреннан, тогдашний директор ЦРУ. Он сказал Наливайченко, что ЦРУ заинтересовано в развитии отношений, но только такими темпами, которые позволяет агентству.



Для ЦРУ неизвестным вопросом было, как долго будут существовать Наливайченко и прозападное правительство.



Во время своего предыдущего пребывания на посту начальника разведки Наливайченко начал аналогичное партнерство с ЦРУ, которое распалось, когда страна снова повернулась к России.



Теперь Бреннан объяснил, что для того, чтобы получить помощь ЦРУ, украинцы должны доказать, что они могут предоставить американцам ценную информацию. Им также нужно было очиститься от российских разведчиков. СБУ было пронизано ими. (Показательный пример: русские быстро узнали о якобы секретном визите Бреннана. Кремлевские пропагандистские агентства опубликовали отфотошопленное изображение директора ЦРУ в клоунском парике и гриме.)



Бреннан вернулся в Вашингтон, где советники президента Барака Обамы были глубоко обеспокоены возможностью спровоцировать Москву. Белый дом разработал секретные правила, которые привели в ярость украинцев и которые некоторые в ЦРУ считали наручниками. Правила запрещали спецслужбам оказывать Украине какую-либо поддержку, от которой можно "разумно ожидать" летальных последствий.



Результатом стал тонкий баланс. ЦРУ должно было усилить спецслужбы Украины, не провоцируя русских. Красные линии никогда не были четко выражены, что создавало постоянную напряженность в партнерстве.



В Киеве Наливайченко выбрал своего давнего помощника, генерала Кондратюка, на должность главы контрразведки, и они создали новое военизированное подразделение, которое было развернуто в тылу врага для проведения операций и сбора разведданных, которые ЦРУ или МИ-6 им не предоставили.



Это подразделение, известное как Пятое управление, будет укомплектовано офицерами, родившимися после обретения Украиной независимости.



"Они не имели никакой связи с Россией", - заявил генерал Кондратюк. "Они даже не знали, что такое Советский Союз".



Летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко встряхнул внутреннюю службу и назначил союзника вместо Наливайченко, доверенного партнера ЦРУ. Но это изменение создало возможность в другом месте.



В результате перестановок генерал Кондратюк был назначен главой военной разведки страны, известной как СПЧ, где несколькими годами ранее он начал свою карьеру. Это станет первым примером того, как личные связи, а не политические сдвиги, углубят участие ЦРУ в Украине.



"В 2015 году генерал Валерий Кондратюк, тогдашний глава военной разведки Украины, прибыл на встречу с заместителем начальника резидентуры ЦРУ и без предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов.



Этот первоначальный транш содержал секреты о Северном флоте ВМФ России, включая подробную информацию о последних проектах российских атомных подводных лодок. Вскоре группы офицеров ЦРУ стали регулярно покидать его офис с рюкзаками, полными документов.



"Мы поняли, что нужно создать условия доверия", - сказал генерал Кондратюк.



Валерий Кондратюк, бывший командующий военной разведкой Украины.



По мере углубления партнерства после 2016 года украинцы стали нетерпеливыми из-за того, что они считали неоправданной осторожностью Вашингтона, и начали организовывать убийства и другие смертоносные операции, что нарушало условия, на которые, по мнению Белого дома, согласились украинцы. Разъяренные официальные лица в Вашингтоне пригрозили прекратить поддержку, но так и не сделали этого.



"Отношения становились все крепче и крепче, потому что обе стороны видели в этом ценность, а посольство США в Киеве - наша база там, операция за пределами Украины - стало лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России", - сказал бывший высокопоставленный американский чиновник. "Мы не могли насытиться этим".



Генералу нужно было найти более заинтересованного партнера.



Несколькими месяцами ранее, еще работая во внутреннем агентстве, генерал Кондратюк посетил штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. На этих встречах он встретил офицера ЦРУ с веселым поведением и густой бородой, которого собирались стать следующим начальником резидентуры в Киеве.



Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.



Генерал Кондратюк передал ЦРУ секретные документы о российском флоте. "Это еще не все", - пообещал он, и документы были отправлены аналитикам в Лэнгли.



Аналитики пришли к выводу, что документы подлинные, а после прибытия начальника резидентуры в Киев основным партнером генерала Кондратюка стало ЦРУ.



Генерал Кондратюк знал, что ЦРУ ему нужно для укрепления своего агентства. В ЦРУ считали, что генерал тоже сможет помочь Лэнгли. Ему было трудно вербовать шпионов внутри России, поскольку его кураторы находились под пристальным наблюдением.



"Для россиянина позволить себя завербовать американцу - это совершить абсолютное, высшее предательство и измену", - заявил генерал Кондратюк. "Но для того, чтобы россиянина завербовал украинец, это просто разговор друзей за кружкой пива".



Новый начальник резидентуры ЦРУ стал регулярно посещать генерала Кондратюка, кабинет которого был украшен аквариумом, где желтые и синие рыбки - национальные цвета Украины - плавали кругами вокруг модели затонувшей российской подводной лодки. Эти двое мужчин сблизились, что способствовало развитию отношений между двумя агентствами, а украинцы дали новому начальнику резидентуры ласковое прозвище: Санта-Клаус.



В январе 2016 года генерал Кондратюк прилетел в Вашингтон на встречи в Скаттергуде, поместье на территории кампуса ЦРУ в Вирджинии, где агентство часто празднует приезжих высокопоставленных лиц. Агентство согласилось помочь украинской разведке модернизироваться и улучшить его способность перехватывать российские военные сообщения. В обмен генерал Кондратюк согласился поделиться с американцами всей необработанной разведывательной информацией.



Теперь партнерство стало реальным".



Операция "Золотая рыбка"



"Сегодня узкая дорога, ведущая к секретной базе, окружена минными полями, засеянными в качестве линии обороны через несколько недель после российского вторжения. Российские ракеты, попавшие на базу, казалось бы, вывели ее из строя, но всего через несколько недель украинцы вернулись.



На деньги и оборудование, предоставленные ЦРУ, бригады под командованием генерала Дворецкого начали восстановление, но под землей. Чтобы избежать обнаружения, они работали только ночью и когда российские спутники-шпионы не находились над головой. Рабочие также припарковали свои машины на некотором расстоянии от строительной площадки.



В бункере генерал Дворецкий указал на коммуникационное оборудование и большие компьютерные серверы, некоторые из которых финансировались ЦРУ. Он сказал, что его команда использовала базу для взлома защищенных сетей связи российских военных.



"Это то, что взламывает спутники и расшифровывает секретные разговоры", - сказал генерал Дворецкий журналисту Times во время поездки, добавив, что они также взламывают спутники-шпионы из Китая и Беларусии.



Другой офицер положил на стол две недавно изготовленные карты, как свидетельство того, как Украина отслеживает деятельность России по всему миру.



На первом были показаны маршруты российских спутников, летающих над центральной Украиной. Второй показал, как российские спутники пролетают над стратегическими военными объектами, в том числе над объектом ядерного оружия, на востоке и центральной территории США.



По словам генерала Дворецкого, ЦРУ начало отправлять оборудование в 2016 году, после ключевой встречи в Скаттергуде, предоставляя зашифрованные радиоприемники и устройства для перехвата секретных сообщений противника.



Помимо базы, ЦРУ также курировало программу обучения, проводимую в двух европейских городах, чтобы научить украинских разведчиков тому, как убедительно выдавать себя за фальшивых личностей и красть секреты в России и других странах, которые умеют искоренять шпионов. Программа называлась "Операция "Золотая рыбка"".



Офицеры операции "Золотая рыбка" вскоре были направлены на 12 недавно построенных передовых оперативных баз, построенных вдоль российской границы. По словам генерала Кондратюка, с каждой базы украинские офицеры управляли сетью агентов, собиравших разведданные внутри России.



Офицеры ЦРУ установили на базах оборудование для сбора разведывательной информации, а также выявили некоторых из наиболее опытных украинских выпускников программы операции "Золотая рыбка", работая с ними над поиском потенциальных российских источников. Эти выпускники затем обучали на территории Украины спящих агентов, которые должны были начать партизанские операции в случае оккупации.



ЦРУ часто могут потребоваться годы, чтобы завоевать достаточное доверие к иностранному агентству и начать проводить совместные операции. С украинцами на это ушло меньше полугода. Новое партнерство начало производить так много необработанной информации о России, что ее пришлось отправлять в Лэнгли для обработки.



Но у ЦРУ были красные линии. Это не помогло бы украинцам проводить наступательные летальные операции.



"Мы провели различие между операциями по сбору разведывательной информации и вещами, которые вызывают бум", - сказал бывший высокопоставленный американский чиновник.



Это различие раздражало украинцев.



Генерал Кондратюк был раздражен, когда американцы отказались предоставить спутниковые снимки изнутри России. Вскоре после этого он обратился к ЦРУ за помощью в планировании тайной миссии по отправке спецназовцев украинской разведки в Россию для установки взрывных устройств на железнодорожных депо, используемых российскими военными. Если бы российские военные попытались занять больше украинской территории, украинцы могли бы взорвать взрывчатку, чтобы замедлить наступление России.



Когда начальник резидентуры проинформировал свое начальство, они "сошли с ума", как выразился один бывший чиновник. Бреннан, директор ЦРУ, позвонил генералу Кондратюку, чтобы убедиться, что миссия отменена и что Украина соблюдает красные линии, запрещающие летальные операции.



Генерал Кондратюк отменил миссию, но усвоил и другой урок. "В дальнейшем мы старались не обсуждать эти вещи с вашими ребятами", - сказал он.



В конце того же лета украинские шпионы обнаружили, что российские войска размещают ударные вертолеты на аэродроме в Крыму.



Генерал Кондратюк решил отправить в Крым команду, чтобы заложить на аэродроме взрывчатку, чтобы ее можно было взорвать, если Россия начнет атаку.



На этот раз он не спрашивал разрешения у ЦРУ. Он обратился в подразделение 2245, отряд коммандос, прошедший специальную военную подготовку в элитной военизированной группе ЦРУ, известной как Земельный департамент. Целью обучения было обучение методам защиты, но офицеры ЦРУ понимали, что без их ведома украинцы могут использовать те же методы в наступательных летальных операциях.



Генерал Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки в Киеве, февраль 2024 года.



В то время будущий глава украинской военной разведки генерал Буданов был восходящей звездой отряда 2245. Он был известен своими смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ.



Переодетый в российскую форму, тогдашний лейтенант Буданов пересек узкий залив на надувных катерах и высадился ночью в Крыму.



Но их ждал элитный российский антидиверсионный отряд.



Это была катастрофа. В публичном обращении президент России Путин обвинил украинцев в подготовке теракта.



"Нет никаких сомнений в том, что мы не позволим этим вещам пройти мимо", - сказал он.



В Вашингтоне Белый дом Обамы был в ярости. Джозеф Р. Байден, тогдашний вице-президент и поборник помощи Украине, позвонил президенту Украины, чтобы гневно пожаловаться.



Некоторые из советников Обамы хотели закрыть программу ЦРУ, но Бреннан убедил их, что это будет обречено на провал, учитывая, что отношения начали давать разведывательную информацию о русских, поскольку ЦРУ расследовало российское вмешательство в выборы.



Бреннан позвонил генералу Кондратюку, чтобы еще раз подчеркнуть красные линии.



Реакция Вашингтона стоила генералу Кондратюку должности.



Через день после отстранения генерала Кондратюка загадочный взрыв в оккупированном Россией городе Донецке на востоке Украины прогремел в лифте, в котором находился высокопоставленный командир Арсен Павлов, известный под псевдонимом Моторола.



Вскоре ЦРУ узнало, что убийцы были членами Пятого управления, шпионской группы, прошедшей подготовку в ЦРУ. Национальная разведка Украины даже раздала участникам памятные нашивки, на каждой из которых было вышито слово "Лифт", британский термин, обозначающий лифт.



Опять же, некоторые из советников Обамы были в ярости, но они были хромыми утками - до президентских выборов, на которых Дональд Дж. Трамп будет противостоять Хиллари Клинтон, осталось три недели - и убийства продолжались.



Теневая война теперь была в разгаре. Русские использовали заминированный автомобиль, чтобы убить главу отряда 2245, элитного украинского спецназа. Командир, полковник Максим Шаповал, направлялся на встречу с офицерами ЦРУ в Киеве, когда его машина взорвалась.



На поминках по полковнику посол США на Украине Мари Йованович стояла в трауре рядом с главой резидентуры ЦРУ.



На цыпочках вокруг Трампа



Избрание Трампа в ноябре 2016 года поставило украинцев и их партнеров из ЦРУ в неловкое положение.



Трамп похвалил Путина и отверг роль России во вмешательстве в выборы. Но что бы ни говорил и ни делал Трамп, его администрация часто шла в другом направлении.



Трамп поставил "антироссийских ястребов" на ключевые посты, в том числе Майка Помпео на пост директора ЦРУ и Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности. Они посетили Киев, чтобы подчеркнуть свою полную поддержку секретного партнерства, которое расширилось за счет более специализированных программ обучения и строительства дополнительных секретных баз.



База в лесу расширилась и включила в себя новый командный центр и казармы, а число офицеров украинской разведки увеличилось с 80 до 800. Предотвращение вмешательства России в будущие выборы в США было главным приоритетом ЦРУ в этот период, и офицеры украинской и американской разведки объединили свои усилия для проверки компьютерных систем российских спецслужб с целью выявления оперативников, пытающихся манипулировать избирателями.



Генерал Буданов, которого Зеленский назначил возглавить СБУ в 2020 году, сказал о партнерстве: "Оно только укрепилось. Оно росло систематически. Сотрудничество распространилось на дополнительные сферы и стало более масштабным".



Отношения были настолько успешными, что ЦРУ захотело повторить их с другими европейскими спецслужбами, которые занимались противодействием России.



Глава "Русского дома" - отдела ЦРУ, курирующего операции против России, - организовал секретную встречу в Гааге. Там представители ЦРУ, британской МИ-6, HUR, голландской службы (важнейшего разведывательного союзника) и других агентств согласились начать собирать больше своей разведывательной информации о России.



Результатом стала тайная коалиция против России, и украинцы были ее важными членами".



Ограничения на убийства сняты



"После того, как началась война 24 февраля 2022 года, офицеры ЦРУ были единственными представителями правительства США, присутствовавшими на месте. Каждый день они встречались со своими украинскими знакомыми для передачи информации. "Старые наручники были сняты", и Белый дом Байдена уполномочил шпионские агентства обеспечивать разведывательную поддержку смертоносных операций против российских сил на украинской земле".



Некоторые офицеры ЦРУ были направлены на украинские базы. Они просмотрели списки потенциальных российских целей, по которым украинцы готовились нанести удар, сравнив имевшуюся у украинцев информацию с разведывательными данными США, чтобы убедиться в ее точности.



ЦРУ и МИ-6 обучали своих украинских коллег вербовке источников и созданию тайных и партизанских сетей. По словам генерала Кондратюка, в южной Херсонской области, которая была оккупирована Россией в первые недели войны, эти партизанские сети начали действовать, убивая местных сторонников России и помогая украинским силам атаковать российские позиции".



В подземном бункере генерал Дворецкий сказал, что немецкая система ПВО теперь защищает от атак русских. Система фильтрации воздуха защищает от химического оружия, а на случай отключения электросети доступна специальная энергосистема.



Вопрос, который некоторые офицеры украинской разведки сейчас задают своим американским коллегам (пока республиканцы в Палате представителей решают, следует ли прекратить выделение миллиардов долларов на помощь), заключается в том, бросит ли ЦРУ их. "Это случалось раньше в Афганистане, и теперь это произойдет в Украине", - сказал высокопоставленный украинский офицер.



Ссылаясь на визит Бернса в Киев 22 февраля, представитель ЦРУ сказал: "Мы демонстрировали четкую приверженность Украине на протяжении многих лет, и этот визит стал еще одним сильным сигналом о том, что приверженность США будет продолжаться". Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709025960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторами утверждена повестка заседания Палаты

- Состоялось заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан

- Серик Жумангарин поручил активизировать работу по расширению и увеличению пропускной способности коридоров "Север-Юг" и ТМТМ

- Кадровые перестановки

- Организатор подразделения финпирамиды "Eolus" приговорена к длительному сроку заключения

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2024 года №481.

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

- Спикер Мажилиса принял посла Китайской Народной Республики