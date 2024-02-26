Военные кафедры во всех вузах Таджикистана будут восстановлены? Минобороны отрицает...

13:03 27.02.2024

Манзума Фируз, Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus



Провели фактчекинг на достоверность информации, которая появилась в соцсетях.



В социальных сетях на днях распространилась новость о том, что во всех таджикских вузах будут восстановлены военные кафедры.



В распространенной информации говорилось, военные кафедры будут восстановлены на основе постановления правительства о внесении изменений и дополнений в части 4.1 закона о военной службе. Сообщалось также, что обучающимся на военных кафедрах будет выдано военное удостоверение младшего лейтенанта.



"Не обучающиеся на военных кафедрах будут привлечены на военную службу сроком на 6 месяцев согласно изменениям, которые будут внесены в части 4.2 закона", - говорилось в сообщении.



Новость стала резонансной. "Азия-Плюс" обратилась за комментариями в соответствующие ведомства и выяснила, что новость недостоверная.



В Минобороны "Азия-Плюс" сообщили, что эта новость не имеет под собой никаких реальных оснований.



"Данный вопрос не обсуждался в правительстве страны и никакого решения по этому поводу не принималось, в противном случае министерство было бы проинформировано", - сообщили в ведомстве.



В Министерстве образования и науки страны также сообщили "Азия-Плюс", что им неизвестно о таком решении.



"Если бы такое решение было принято, то мы бы получили соответствующие письмо, но такого письма от правительства страны в Министерство образования и науки не поступало", - сказал пресс-секретарь министерства Навруз Мирзо.



Что доказала проверка фактов?



Factcheck.tj пишет, что эта новость сомнительна по нескольким причинам:



Во-первых само название закона написано неверно. На самом деле он называется Закон Республики Таджикистан "О воинской обязанности и военной службе". В тексте же сообщения он приводится как "Закон Республики Таджикистан о воинской и государственной службе".



Во-вторых, для внесения изменений в данный закон принимается не "постановление правительства Республики Таджикистан", а отдельный закон в парламенте.



В-третьих, после принятия закона, его публикуют в официальном издании "Садои мардум" и размещают на портале Национального законодательного центра Республики Таджикистан. Однако при поиске ни на сайте, ни в газете новостей с таким содержанием опубликовано не было.



Число студентов уменьшается



Следует отметить, что за последние два года количество студентов, в основном, молодых людей в Таджикистане значительно сократилось. Чиновники говорят, что это связано с тем, что выпускники больше выбирают для учебы зарубежные вузы.



Однако эксперты считают, что главным фактором являются поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе".



Уменьшение числа студентов также подтвердили в Национальном центре тестирования и сообщили, что количество абитуриентов действительно уменьшилось: если в 2016 году в экзаменах приняли участие 94% девушек и 91% юношей, то в 2022 году их было соответственно 89% и 78%.



В настоящее время военная кафедра действует в 9 вузах страны. Это:



- Таджикский национальный университет;

- Таджикский технический университет имени академика Мухаммад Осими;

- Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шохтемура;

- Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино;

- Дангаринский государственный университет;

- Хатлонский государственный медицинский университет;

- Таджикский институт физической культуры имени Саймумина Рахимова;

- Институт энергетики Таджикистана;

- Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана.



Ранее выпускники вузов проходили трехмесячную военную подготовку и по ее окончании получали звание лейтенанта.



Однако после принятия в начале 2021 года закона "О воинской обязанности и военной службе" в новой редакции выпускники вузов, обучавшиеся на военных кафедрах, также проходят военную службу, но не два год, а один.



Также на основании этих изменений в стране введена альтернативная служба сроком на один месяц и с оплатой определенной суммы. Каждый призывник, выбравший такую форму военной службы, должен заплатить сумму в размере 750 показателей для расчетов – в 2024 году это 54 тыс. сомони.