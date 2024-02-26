Новые хокимы в узбекских: Ахангаране (Ражаббоев), Хивинском (Палванов), Куштепинском (Абдуллаев), Дехканабадском (Шакиров) районах

13:10 27.02.2024

Утверждены хокимы трех районов и одного города в Узбекистане

Хокимом города Ахангарана в Ташкентской области утвержден Музаффар Ражаббоев. Шерзод Шокиров назначен хокимом Дехканабадского района Кашкадарьи, Сардор Палванов - главой Хивинского района Хорезмской области, Анваржон Абдуллаев возглавил Куштепинский район Ферганской области.



Кенгаш народных депутатов 26 февраля утвердил хокимом города Ахангарана в Ташкентской области Музаффара Эркабоевича Ражаббоева. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.



Музаффар Ражаббоев



Музаффар Ражаббоев родился в 1984 году. Окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации (2007) и Академию государственного управления при президенте Узбекистана (2014). В 2019 году окончил магистратуру в Университете международного бизнеса и экономики в Китае.

Начинал трудовую деятельность в отделе пожарной безопасности при ОВД Кибрайского района. После занимал ответственные посты в хокимиятах Юкоричирчикского и Паркентского районов.

До назначения был начальником отдела в Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.



Шерзод Шокиров



Шерзод Уткирович Шокиров 24 февраля был назначен хокимом Дехканабадского района Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба областной администрации.

Шерзод Шокиров родился в 1982 году. До назначения руководил ОВД Кукдалинского района Кашкадарьи.

На этом посту он сменил Акрома Сулаймонова, который занимал эту должность около 5 месяцев. Сулаймонов был назначен хокимом в октябре 2023 года после визита президента в Кашкадарьинскую область.



Сардор Палванов



24 февраля хокимом Хивинского района Хорезмской области был назначен Сардор Махсудович Палванов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Сардор Палванов родился в 1987 году. В 2013 году окончил Ургенчский государственный университет по направлению "агрономия".

В 2016-2017 годах был заместителем председателя общественного движения "Камолот" в Хорезмской области и председателем детской организации "Камалак", в 2017-2019 годах - заведующим секретариатом замхокима области по связям с общественными и религиозными организациями.

До назначения с 2020 года был начальником Хорезмского областного управления Агентства по делам молодежи Узбекистана.

На посту хокима он сменил Хурмата Матрасулова, который возглавлял район с 2021 года.



Анваржон Абдуллаев



Хокимом Куштепинского района Ферганской области 23 февраля был назначен Анваржон Алиевич Абдуллаев, сообщила пресс-служба областной администрации.

Анваржон Абдуллаев родился в 1982. В 2004 году окончил Ферганский политехнический институт.

В 2004-2014 годах работал в Управлении статистики города Коканда, в 2014-2022 годах занимал ответственные должности в хокимиятах Ферганской области, Узбекистанского и Дангаринского районов. В 2022-2023 годах был начальником Управления по работе махаллабай и развитию предпринимательства в Ферганской области.

До назначения хокимом с 2023 года работал начальником отдела экономического развития и сокращения бедности. На новом посту Анваржон Абдуллаев сменил Илесбека Новикова.