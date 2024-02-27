Армения "замораживает" членство в ОДКБ и дрейфует на Запад, - ФСК

16:16 27.02.2024 27.02.2024 | ПЕТР ДМИТРИЕВ



Хозяин офиса Зеленского может появиться в Ереване и Баку в начале марта



Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал очередной недвусмысленный намек на отказ официального Еревана от союзнических отношений с Россией. Он также заявил о "заморозке" членства Армении в ОДКБ, притом что вот уже более года кавказская страна по факту самоустранилась от деятельности организации. Вопрос о выводе 102-й российской военной базы из Гюмри пока не рассматривается, но, надо полагать, ситуация может поменяться в любой момент.



Очередные скандальные заявления прозвучали публично – на встрече с армянской диаспорой в Германии и в интервью французскому телеканалу France 24. Сразу же эти заявления вызвали негодование как у союзников Армении по ЕАЭС, ОДКБ и другим интеграционным структурам, так и у армянской оппозиции.



"Я давно говорил, что Армения в вопросе по Украине не является союзницей России", – поведал Пашинян на встрече с диаспорой в Мюнхене, рассказав о том, что урегулирование конфликта на территории Украины возможно-де на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Если следовать этой логике, то России предстоит отказаться от своей нынешней Конституции и передать обратно под контроль преступного киевского режима не только Крым, но и новые регионы, освобожденные из-под ига режима Зеленского в ходе специальной военной операции.



Таким образом, в СВО официальный Ереван в лице Пашиняна не просто устраняется от поддержки союзника. Пашинян фактически продвигает "формулу Зеленского", которая включает в себя не только возврат сторон конфликта к границам 1991 года. Помимо прочего, она также предусматривает выплату Москвой контрибуций вдохновителям и распорядителям геноцида мирных жителей теперь уже российского Донбасса.



Пашинян не соврал и в другом. Действительно, он давно и на разных площадках говорил об отказе официального Еревана от выполнения союзнических обязательств. Ранее, в феврале, варчапет в интервью британской The Daily Telegraph заявлял, что Армения "может переосмыслить" свое членство в ОДКБ.



До этого, в 2023 году, представители Армении отказались участвовать в ноябрьском саммите организации, а также в двух военных учениях организации. Пашинян тогда разъяснил армянским парламентариям, что не ведет никаких приготовлений к выходу республики из ОДКБ.



До этого, 22 мая, Пашинян интереснее высказался на тему выхода из организации, публично заявив: "Почему был поднят этот вопрос, потому что наше восприятие таково, что ОДКБ ушла или уходит из Республики Армения. Иными словами, если Республика Армения примет де-юре решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате регистрации Республикой Армения выхода ОДКБ из Республики Армения".



Учения ОДКБ проходили на территории Белоруссии, которая председательствовала в организации. Поэтому не только Москва наблюдала за кульбитами внешней политики официального Еревана.



Выступая в Мюнхене, Пашинян также в очередной раз заявил, что Армения должна изменить свою внешнюю политику и отношения в сфере безопасности, ибо "нет иного пути".



Спустя несколько дней после состоявшихся в ФРГ переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым армянский премьер-министр снова обрушился с обвинениями как на него, так и на Президента России Владимира Путина. В опубликованном 22 февраля интервью французскому телеканалу Пашинян заявил, что Азербайджан якобы готовит новую войну и стремится "захватывать новые территории в Армении".



После сдачи Нагорного Карабаха и признания в Праге территориальной целостности Азербайджана в границах бывшей советской республики в ноябре 2022 года армянские власти отвергли предложение ОДКБ направить на границу с Азербайджаном мониторинговую миссию. К тому времени в Ереване было принято политическое решение о развертывании в южных районах страны наблюдательной миссии Европейского союза.



Журналисты влиятельного французского телеканала в публикации об интервью с премьер-министром Армении отметили: "Он подтверждает, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть". Никол Пашинян добавляет, что эта "пропаганда" из Москвы против него не ослабевает".



Сложно рассматривать подобного рода высказывания иначе, нежели как открытый вызов Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил 19 февраля журналистам противоречия Еревана с Москвой по вопросам союзничества и Украины. "Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет".



Не является откровением и многое другое в поведении официального Еревана. То, что казалось естественным и само собою разумеющимся, теперь Пашиняном поставлено под вопрос с весьма мутными пояснениями.



Так, 1 февраля в интервью Общественному радио Армении варчапет пустился в глубокомысленные рассуждения: "Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин".



Заявление сделано после визита 19 января в Ереван представителя НАТО Хавьера Коломина, обсуждавшего перспективы расширения сотрудничества государства-члена ОДКБ с альянсом. Причем все прошло гласно – совсем не так, как Юлиан Семенов описал переговоры Даллеса с нацистским генералом Вольфом.



Пашинян даже не пытается найти консенсус с Москвой, шантажируя ее безответственными заявлениями и сомнительными действиями. Проблема даже не столько в именно в этом политике, сколько в марионеточной армянской элите, инициирующей все более безрассудные шаги.



Так, вполне закономерным видится анонс визита в Ереван хозяина офиса Зеленского, запущенный связанным со структурами Дж. Сороса телеканалом Factor TV. Предположительно, переговоры запланированы на начало марта. Стороны согласовывают план мероприятий и повестку переговоров в разных составах. МИД Армении эти сообщения не опровергает.



Отреагировали на пашиняновское интервью и в Минске. Как сообщила 25 февраля пресс-служба президента Белоруссии, он дал развернутый комментарий на тему заявлений Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ.



Лукашенко обратил внимание на сближение Армении с НАТО, на интенсивность сотрудничества Еревана с Брюсселем и Вашингтоном, Парижем и другими западными столицами: "Надо Армении быть в ОДКБ – мы никого не выгоняем, всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать как своего союзника. Не захотят они быть в ОДКБ – оно не рухнет, не разрушится".



Он также указал на несостоятельность надежд на то, "чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном", отметив: "Армяне – наши близкие, наши родные люди. А Азербайджан что, чужой? Поэтому мы попали в такую ситуацию. И ведь там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже. Обижаться не надо, на обиженных воду возят".



По мнению белорусского лидера, "политикам в Ереване надо очнуться", а Пашиняну – не торопиться с эмоциональными заявлениями. В секретариате ОДКБ заявлений из Еревана о приостановке членства в организации не получали. "Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время".



"Визит Зеленского в Армению вполне реален. Причем это очередной русофобский шаг Пашиняна, который совпал с его заявлением о заморозке сотрудничества с ОДКБ, – связывает два события медиаэксперт Тигран Кочарян. – Видимо, Пашинян решил пойти ва-банк и больше не хочет заниматься улучшением отношений с Россией. Интересно, что еще должен сделать премьер-министр, чтобы в Москве поняли: он обнуляет ее влияние на Армению? Как мафия заставляет человека идти на более тяжкие преступления, чтобы сделать его "своим", так Запад требует от Пашиняна новых русофобских шагов".



Возможная поездка Зеленского в Ереван (а по некоторым данным, также и в Баку, отношения с которыми у Киева остаются традиционно дружественными) станет первым появлением квартал-фюрера в столицах стран СНГ после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, как пишет телеграм-канал "Ереванский наблюдатель", "в ближайшее время Никол Пашинян намерен объявить об отзыве своей подписи под трехсторонними заявлениями, которыми в Москве был положен конец 44-дневной войне 2020 года". Согласно пункту 9 документа, "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", а контроль за транспортным сообщением осуществляет Пограничная служба ФСБ России.



27 февраля глава парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть аэропорт Еревана. Источник - фонд стратегической культуры

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