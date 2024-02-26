Забастовка в Жетыбае: Westoil Software объявила локаут "активистам"

16:18 27.02.2024

Забастовка в Жетыбае: 50 сотрудников лишатся работы



Соответствующее заявление сделала компания Westoil Software. Основываясь на решении суда о признании забастовки незаконной, в связи с производственной необходимостью она разрывает трудовые договоры с 50-тью работниками, сообщает Zakon.kz.

Как добавили в компании, на появившиеся вакантные места будет проведен набор из числа граждан, стоящих в очереди на трудоустройство. При этом набор пройдет в соответствии с квалификационными требованиями на вакантные должности.



"Данный подход в полной мере соответствует законодательству в сфере занятости. До тех пор, пока набор не произведен, у уволенных сотрудников есть шанс вернуться на работу посредством согласительной комиссии. Пока есть эта возможность, мы призываем всех участников незаконной забастовки последовать примеру ваших коллег, которые уже вернулись на свои рабочие места", - отметили в Westoil Software.

Там сообщили, что процесс пройдет планово.



После определения полного списка новых кандидатов на трудоустройство трудовые договоры расторгнут и с другими работниками, не пожелавшими прекратить забастовку. На их места также будет организован набор из числа безработных.



14 февраля 2024 года в АО "КазМунайГаз" заявили, что длительная незаконная забастовка сотрудников ТОО "Westoil Software" наносит урон экономике Казахстана. По данным компании, по состоянию на 14 февраля 2024 года ущерб составил почти миллиард тенге.



21 февраля руководство ТОО "Westoil Software" распространило обращение к участникам незаконной забастовки. В компании заявили, что в случае невыхода на работу сотрудников в указанные сроки они будут вынуждены расторгнуть со всеми участниками незаконной забастовки трудовые договора в соответствии с законодательством и произвести набор среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.



Позднее в Сети распространили видеообращение безработных жителей села Жетыбай, которые потребовали трудоустроить их вместо увольняемых сотрудников Westoil.



23 февраля более 100 человек вышли на работу.



Ирина Мишура