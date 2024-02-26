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ВТО разрывает американо-китайская торговая "война", - Данила Моисеев
16:22 27.02.2024

ВТО попытается выйти из кризиса

Проблемы глобализации и американо-китайских отношений сказываются на деятельности организации
Данила Моисеев

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала вынуждена оправдывать существование организации в условиях трудностей ее реформирования.
В Абу-Даби открылась 13-я министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО). В условиях, когда процессы глобализации имеют тенденцию к сворачиванию, а две сверхдержавы - США и Китай - находятся в состоянии конфронтации, добиться единства всех 164 членов организации непросто. Помимо вопросов инвестиций, рыбного хозяйства, аграрной сферы и продовольственной безопасности, решается вопрос куда более широкий: насколько страны готовы реформировать ВТО и идти на уступки, чтобы сделать рынок свободным в планетарном масштабе.

Конференция в столице ОАЭ продлится до четверга. Некоторые успехи уже есть: было подписано соглашение об упрощении инвестиций 123 членами организации. От России участие в конференции ВТО принимает делегация во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, против которого действуют санкции в западных странах. Сам Решетников накануне заявил, что развитию организации мешают попытки ряда государств политизировать ее деятельность.

Главе ВТО Нгози Оконджо-Ивеале пока приходится буквально оправдывать существование структуры. В интервью Politico она напомнила, что на прошлой конференции в Женеве удалось достичь частичного согласия по вопросу запрета субсидирования вылова рыбы, который лишает океан рыбы в долгосрочной перспективе. В июне 2023 года свое согласие дал даже лидер в рыбной отрасли Китай. Но даже после такого прорыва одобрили соглашение лишь третья часть членов ВТО. И это Окнджо-Ивеала назвала большим успехом. Иными словами, больше ей пока сказать верящим в полезность ВТО нечего. А уже на самой конференции она признала, что куда более важным планам по реформированию организации пока сбыться не суждено.

Тема "вредных" субсидий в рыбном хозяйстве будет продолжена. Окончательного консенсуса вряд ли удастся достичь. Это касается и других сфер. Например, субсидий сельскому хозяйству, которые Индия считает жизненно необходимыми для реализации своей программы продовольственной безопасности. Помимо этого Дели выступает против продления запрета на налоги на цифровые товары, существующие лишь в электронном формате. А вот западные фармацевтические компании категорически против того, чтобы патентный режим перестал действовать на лекарства и средства диагностики COVID-19.

Единства сложно достичь на фоне как международной обстановки, так и реалий внутренней политики стран-членов. Дональд Трамп нанес огромный удар организации, ветировав назначение новых судей после истечения полномочий старых. В итоге механизм регулирования споров не действует до сих пор. Но нынешний лидер США Джозеф Байден менять ситуацию не собирается, опасаясь негативной реакции рабочего класса по поводу того, что правительство недостаточно защищает американскую экономику от дешевых заграничных товаров.

Участие ведущей экономики мира в делах ВТО жизненно необходимо, но до выборов Байден серьезных шагов делать не намерен. Впрочем, в организации не сомневаются, что Трамп может и вовсе "похоронить" ВТО, если реализует обещания ввести 10-процентныйналог на все заграничные товары, что напрямую противоречит правилам о поддержке свободной конкуренции.

Не всегда соблюдает их Китай, на который любит жаловаться Трамп: Пекин не чурается раздавать щедрые субсидии на те или иные цели. СМИ констатируют, что сейчас Вашингтону невыгодно способствовать свободной торговле, поскольку в таких условиях экономическое преимущество Китая станет еще более явным.

"С начала века различные события, включая неудачи раунда в Дохе, кризис 2008 года, пандемию, торговую войну Китая и США, конфликт РФ и Украины мешают международной торговле, срывают цепочки поставок. В США развита идея френдшоринга, то есть предпочтения в ведении дел со странами-идейными союзниками",- констатирует профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Портанский.

В разговоре с "НГ" он подчеркнул, что ограниченные успехи в вопросах сельского хозяйства и поддержки развивающихся стран имеются, но обстановку переговоров можно назвать "сложной".

"У стран-членов ВТО есть свои интересы, которыми они при переговорах руководствуются. Но все-таки есть надежда, что плюсы свободной торговли перевесят разногласия, и к определенному консенсусу участники конференции придут, как это произошло в Женеве в вопросе рыбного хозяйства, хотя подписей под соответствующим соглашением все еще не хватает",- рассуждает эксперт.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709040120


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