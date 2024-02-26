В Алматы 2 марта пройдет "II Аналитический курултай в Центральной Азии". Диво дивное...

16:27 27.02.2024

В Алматы 2 марта пройдет II Аналитический курултай в Центральной Азии. Об этом сообщает Минкультуры КР.



Аналитический курултай – это традиционная международная профессиональная конференция по системному и бизнес-анализу.



I Аналитический курултай в Центральной Азии прошел в Бишкеке 7 октября 2023 года.



Сообщество бизнес-аналитиков Кыргызстана пригласило на курултай казахстанских и зарубежных спикеров, участников ждут доклады и два одновременных потока практических мастер-классов, индивидуальные консультации от экспертов и неформальное общение на актуальные темы.