 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы 2 марта пройдет "II Аналитический курултай в Центральной Азии". Диво дивное...
16:27 27.02.2024

В Алматы 2 марта пройдет II Аналитический курултай в Центральной Азии. Об этом сообщает Минкультуры КР.

Аналитический курултай – это традиционная международная профессиональная конференция по системному и бизнес-анализу.

I Аналитический курултай в Центральной Азии прошел в Бишкеке 7 октября 2023 года.

Сообщество бизнес-аналитиков Кыргызстана пригласило на курултай казахстанских и зарубежных спикеров, участников ждут доклады и два одновременных потока практических мастер-классов, индивидуальные консультации от экспертов и неформальное общение на актуальные темы.

Источник - centralasia.media
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