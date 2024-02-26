Харьковские клещи: РосАрмия пытается взять реванш за поражение осени 2022 года

16:30 27.02.2024 Харьковские клещи: Россиийская армия имеет шанс взять реванш за поражение осенью 2022 года

Бандеровцы экстренно покидают город, распродавая квартиры, чешский генерал предупреждает - русские готовят мешок

Сергей Аксенов



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Дмитрий Селезнев Иван Коновалов Игорь Пыхалов



Третью ночь подряд российские войска наносят массированные удары по тыловым объектам Украины. Применялись баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны "Герань-2".



В результате атак на юго-западной окраине Харькова и в Песочине уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, которые были логистическими пунктами снабжения группировок противника на купянском и лиманском направлениях.



Активность ВС РФ привела к тому, что часть населения Харькова экстренно покидает город, распродавая квартиры буквально за полцены. Такого кризиса рынок недвижимости не испытывал никогда, указывают местные риэлтеры.



Предположительно, речь идет о тех, кто решил уехать из русского города навсегда. На их место приезжают местные жители из области. У них появилась возможность стать харьковчанами. Ждут нашу армию…



Для нас этот регион важен для обеспечения безопасности соседней Белгородской области. Обстрелы ВСУ превратили ее почти в Донецк. Оттуда же забрасывают к нам диверсантов. Между тем, от Белгорода до Харькова по трассе - 80 км. От приграничной Суджи в Курской области до украинских Сум, откуда открывается прямая дорога на Харьков, - менее 50-ти км. Совсем близко. Охват Харькова имел бы не только военное, но и большое политическое значение.



Опасаются прорыва наших войск к Харькову и на Западе.



"Украинские войска могут потерять контроль над большими территориями, включая Купянск и Харьков", - заявил бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы.



"Судя по всему, они попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть", - предположил генерал.



Впрочем, история действий ВС РФ на Слобожанщине пока малоудачная. Первый штурм Харькова в феврале 2022 года силами мотострелков и Росгвардии завершился трагически.



Затем было контрнаступление ВСУ осени 2022-го, когда нехватка личного состава вынудила наши части оставить значительные территории. Но за минувший год, если верить Дмитрию Медведеву из Совбеза, было набрано свыше полумиллиона контрактников. Ситуация поменялась.



Похоже, в Киеве опасаются этого и очень сильно. Не зря же Зеленский на днях лично явился в Купянск, где сделал селфи и заслушал доклад командира бригады ВСУ подполковника Трубникова о ситуации на позициях, а также наградил личный состав. О том, что ситуация в Харьковской области "сложная" президент Украины жалуется еще с осени, когда главкомом был Залужный.



- Взятие Купянска, который является крупным железнодорожным узлом, означает прямую угрозу Харькову, - говорит военный эксперт Иван Коновалов. - Поэтому Киев так и забеспокоился. Второй по величине город Украины требует толкового и масштабного снабжения и если он попадет в блокаду, легко представить, что с ним будет.



Кроме того, северный участок театра военных действий - Харьковская область, где совсем иной характер местности, нежели южнее, в Донецком бассейне, поудобнее для развертывания масштабного наступления, для проведения охватов. А успешный охват, помимо угрозы Харькову, создаст угрозу еще и центральной группировке ВСУ.



"СП": Может, удар в направлении Харькова планируется позже? Хотя о трагедии двухлетней давности забыть трудно…



- Россия теперь действует поступательно, методично. Не скажу, что наши действия выверены математически, но они основываются на твердом расчете, а не на попытках поймать наудачу. В 2022-м расклад был другой, потому что ВС РФ действовали на нескольких направлениях сразу. Сейчас разброс сил меньше, наши подразделения сконцентрированы.



Военкор WarGonzo Дмитрий Селезнев указывает на необходимость сосредоточения достаточных для успеха операции сил.



- Противник понимает символическую, географическую, экономическую важность Харькова. Крупнейший железнодорожный узел, второй город Украины. Поэтому он соответственно укреплен, напичкан войсками, все заминировано. Битва за Харьков будет разрушительной для города. Нужна очень серьезная концентрация войск. А сейчас ее очень трудно скрыть.



Для понимания: Авдеевку - укрепрайон буквально под Донецком, мы брали почти с самого начала СВО. Ну, полтора года точно. Сначала мы там ударили, пошли на Мариуполь, а потом вернулись и продолжили разбираться с Авдеевкой. И только сейчас, наконец, взяли (Денис Пушилин только что заявил о завершении зачистки).



С октября шла последняя фаза авдеевской операции, когда сюда, под Донецк, перебросили войска. Увидели, поняли, что не получается прежними силами и стали брать уже с активным применением авиации и с другим количеством войск. Но в Авдеевке несколько десятков тысяч населения и она полностью разрушена. А Харьков - миллионный город.



"СП": Обязательно ли штурмовать Харьков в лоб, как Авдеевку?



- Леса вокруг Харькова создают свои преимущества и недостатки для взятия города. Точно так же, как и степи донбасские создают свои условия. Думаю, что если и когда Харьковом займутся, то, скорее всего, его в лоб штурмовать не будут, а будут окружать, перерубать транспортные коммуникации. Хотя и это сделать будет очень непросто.



"СП": Возможно, с Харькова стоило начинать…



- Перед самым началом СВО Харьков (как и Одесса, и Мариуполь) были просто напичканы неонацистами и оружием. То есть в Киеве точно так же видели, что этот город находится совсем недалеко от границы и понимали, что прежде всего удар будет по Харькову. Поэтому мы его и не взяли.



Возможно, потому что удар был "пятерней", можно так сказать, когда мы со всех сторон вошли на Украину. Мы даже к окружной дороге Харькова подходили, уже были рядом, но в сам город так и не вошли. Хотя отдельные группы в Харьков заходили и были разгромлены. Я думал, что вагнеровцев туда отправят, когда их отвели от Бахмута. Они бы справились.



Харьков, безусловно, русский город и таковым должен остаться.



О сложной судьбе Харькова под пятой оккупантов напомнил историк, доброволец ополчения Игорь Пыхалов.



- Интересно, что когда в ноябре 1918 года в Германии совершилась революция, Берлин вышел из войны, советская власть денонсировала Брестский мир и началось освобождение Украины, то Харьков был освобожден почти сразу "большевизированными" немецкими солдатами, перешедшими на сторону красных.



В то время на остальной Украине хозяйничали украинские националисты - петлюровцы. А в годы Великой Отечественной войны, как известно, понадобилось несколько попыток, прежде чем наша армия смогла освободить Харьков.



"СП": Странно, что русский Харьков не восстал в свое время также мощно, как Донецк и Луганск…



- Когда в 2014 году я воевал в Луганске, у меня сложилось впечатление, что причина в составе местного населения. Если на Донбассе живут простые ребята, всегда готовые к мордобою, то в Харькове или Одессе много интеллигенции. Там были, конечно, сторонники Русского мира, в том числе пострадавшие за свои убеждения…



Но на деле, чтобы подавить их сопротивление оказалось достаточно толп националистов, футбольных фанатов. В то время как жители Донбасса бились с ВСУ. Где люди оказались решительнее, там и удалось сдержать Киев. При этом у нас в ополчении были ребята и из Харькова, и из Одессы. Источник - centralasia.media

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