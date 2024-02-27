|Андрей Медведев: С подбитым "Абрамсом" закончилась эпоха американского мифа
17:17 27.02.2024
27 ФЕВРАЛЯ 2024
В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.
Андрей Медведев
Политический обозреватель
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Уничтожение первого "Абрамса" – это своего рода символ окончания эпохи.
Всем было понятно, что "Абрамс" можно подбить.
Были же ролики из Сирии и Ирака. Но всем было интересно, а FPV дрон одолеет этот танк или нет?
И теперь миру явлен ответ на этот, без преувеличения, эпохальный вопрос. Да, дрон за 50 тыс. рублей, собранный русскими умельцами, вполне способен вынести к чертям танк "Абрамс". Особенно в паре с РПГ.
Все. Война изменилась коренным образом. Американская мощь годами строилась на технологическом превосходстве. А нет теперь превосходства никакого.
И в головах многих людей, кому за 40–45, сегодня закончилась эпоха американского мифа. Позднесоветский человек очень долго верил в некую иллюзорную Америку, которую он увидел в видеосалоне в боевиках и комедиях. Помимо того, что это была Америка богатая и счастливая, она была еще и сильной, мощной и непобедимой.
Нападение на Югославию, войны в Афганистане, в Ираке подкрепляли этот поколенческий миф. Даже несмотря на спорные результаты военных кампаний. "Могут же, хотят и бомбят, и ничего им не сделать", – рассуждали иные поклонники мифа.
А потом подряд – в масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.
Впору вспомнить Александра Сергеевича, а он знал толк в имперском стиле:
"Знакомый пир их манит вновь –
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!"