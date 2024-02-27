Андрей Медведев: С подбитым "Абрамсом" закончилась эпоха американского мифа

17:17 27.02.2024

27 ФЕВРАЛЯ 2024



В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.



Андрей Медведев

Политический обозреватель



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Уничтожение первого "Абрамса" – это своего рода символ окончания эпохи.



Всем было понятно, что "Абрамс" можно подбить.



Были же ролики из Сирии и Ирака. Но всем было интересно, а FPV дрон одолеет этот танк или нет?



И теперь миру явлен ответ на этот, без преувеличения, эпохальный вопрос. Да, дрон за 50 тыс. рублей, собранный русскими умельцами, вполне способен вынести к чертям танк "Абрамс". Особенно в паре с РПГ.



Все. Война изменилась коренным образом. Американская мощь годами строилась на технологическом превосходстве. А нет теперь превосходства никакого.



И в головах многих людей, кому за 40–45, сегодня закончилась эпоха американского мифа. Позднесоветский человек очень долго верил в некую иллюзорную Америку, которую он увидел в видеосалоне в боевиках и комедиях. Помимо того, что это была Америка богатая и счастливая, она была еще и сильной, мощной и непобедимой.



Нападение на Югославию, войны в Афганистане, в Ираке подкрепляли этот поколенческий миф. Даже несмотря на спорные результаты военных кампаний. "Могут же, хотят и бомбят, и ничего им не сделать", – рассуждали иные поклонники мифа.



А потом подряд – в масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.



Впору вспомнить Александра Сергеевича, а он знал толк в имперском стиле:



"Знакомый пир их манит вновь –

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!"