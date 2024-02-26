Заметают следы: как в Талдыкоргане беспощадно уничтожают уникальные петроглифы

19:11 27.02.2024 Наскальные рисунки, сделанные мастерами, жившими еще до нашей эры, подвергаются тотальному уничтожению ради добычи строительного материала диорита. Производство камня в этой местности активно началось с 2020 года. Работы неоднократно останавливали, но потом все начиналось заново.



Общественники Талдыкоргана, Жетысуской области и всей страны встали на защиту исторического и культурного достояния. Периодически взрывные работы удается приостанавливать, но вскоре все возвращается на круги своя - после зимнего затишья 9 февраля снова прогремел промышленный взрыв.







Добыча и переработка диорита производится на хребте Кызылтас, что тянется от одноименного дачного общества на окраине Талдыкоргана до Каратальского района почти 15 километров. Добычей инертных материалов занимается местное ТОО.



Диорит перерабатывают на щебень разных фракций, который используется для производства различных железобетонных изделий и конструкций. Если в диорите большое вкрапление кварца, то он идет на производство бетона высокой марки прочности. Такой как раз имеется на разрабатываемом участке. Карьерные работы производились непосредственно на сопке Темир, однако недавние исследования показали, что на ней находится целый комплекс наскальной живости. Помимо этого бульдозером сравняли с землей 32 могильных кургана при прокладывании подъездных путей. Они тоже представляли историческую ценность.



Преданья старины глубокой



В 2007-2008 годах по хребту Кызылтас прошла международная казахстанско-американская археологическая экспедиция, которую возглавлял доктор исторических наук, сотрудник института археологии им. А.Маргулана Алексей Марьяшев и ассистент профессора Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Фрачетти. Учеными был обнаружен целый петроглифический комплекс, произведена археологическая разведка южных склонов гор Кызылтас, северо-западной части хребта и двух ущелий во внутренней его части. Наиболее яркая группа петроглифов - большие панорамные плиты в центральной части скоплений с крупными фигурами самок копытных (коз, архаров, оленей) с детенышами, культовые сцены, посвященные великой богине-матери, в том числе богине Умай, а также петроглифы с изображением охоты конных и пеших лучников.



Как рассказала участница этой экспедиции Ольга Гумирова, всю информацию об уникальных находках передали в управление культуры Алматинской области. В 2020 году уже по заказу областного центра по охране историко-культурного наследия была проведена археологическая экспертиза той местности. По ее итогам был выявлен ряд погребальных курганов, который мог приоткрыть завесу тайны о благополучии, духовности и культуре древнего населения Казахстана. Они датировались XIV-VIII веками до нашей эры. После этого им был присвоен статус памятников, охраняемых государством. Однако это не помешало начать разработку инертных материалов на исторически значимом объекте.



"К нам в общественный фонд "Охотники за петроглифами" обратились талдыкорганские экоактивисты. По их просьбе в ноябре-декабре 2023 года мы специально выехали в Талдыкорган, чтобы провести археологическое обследование местности, где уничтожают древнюю наскальную живопись. У нас есть полномочия для этих видов работ, так как мы работаем в рамках меморандума о сотрудничестве с Институтом археологии им. А. Маргулана. На сопке Темир мы обнаружили множество древних петроглифов. И что печально - очень большая их часть безвозвратно уничтожена. Также по дороге к сопке были сакские курганы. Были - потому что их стерли с лица земли. Целых 32 кургана! Есть информация, что их в рекордные сроки аварийно раскопала "Казархеология", но где отчеты о раскопках, не говоря уже о найденных артефактах, сказать сложно. Зато невооруженным глазом видна дорога, прошедшая по зоне курганов. Древней истории, памяти предков нанесен непоправимый ущерб", - пояснила исполнительный директор и координатор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.



Группа археологов-исследователей в своем отчете зафиксировала значительное разрушение скального бастиона на вершине горы. О том, что петроглифов могло быть значительное количество, свидетельствует и тот факт, что две цепочки курганов на предгорной террасе были ориентированы на эту сопку. Удалось отыскать только часть сохранившихся петроглифов, в том числе обломки, отлетевшие в сторону после взрывов.



Также на южных склонах хребта Кызылтас "Охотники за петроглифами" нашли серию из пяти крупных петроглифических скоплений. Есть как одиночные, так и групповые. Еще есть находки с изображением тамги нескольких казахских родов. К примеру, в непосредственной близости от горы Черепашка над древним поселением зафиксирована тамга рода Албан.



"Самые древние рисунки датируются эпохой бронзы - II тысячелетие до нашей эры. Более того, на этом скальном комплексе есть чрезвычайно редкие изображения великанов. Их там целых 4! Одно размером 1 метр 20 сантиметров, практически в полный рост древнего человека. Также обнаружено большое количество петроглифов, выполненных в скифско-сакском зверином стиле. Это I тысячелетие до нашей эры. А рисунки в тюркском стиле можно отнести к периоду от VIII-IX до XII-XIII веков нашей эры. В нашей стране не часто встретишь такую плотность артефактов в одной местности, в едином комплексе. Это огромная редкость! Здесь работы для ученых – поле непаханое", - продолжила Ольга Гумирова.



Написали на бумаге, да забыли про овраги



Изначально вопрос переработки древней истории в строительный материал был поднят талдыкорганской экоактивисткой Динарой Бакировой. Четвертый год она ведет непримиримую борьбу с чиновниками и бизнесменами, которые не хотят слышать доводы разума.



"Когда начались взрывные работы неподалеку от скальника Черепашка, я боялась, что и эти уникальные природные объекты будут уничтожены. Ведь это любимое место отдыха большинства талдыкорганцев. Там сама природа создала неповторимую красоту. Туда можно экскурсии водить, сделать туристской достопримечательностью региона. Также я знала, что в том районе есть множество петроглифов. Сама я не могла их все объездить, поэтому к процессу обследования подключились местные велобайкеры и волонтеры. Их фото помогли обозначить места, где находятся петроглифы. Они тянутся по нескольким скальным грядам от дач "Красный камень" почти до Уштобе", - сообщает директор филиала ОО "Kaz Eco Patrol Жетысуской области" Динара Бакирова.



Экоактивистка с 2020 года стала обращаться в разные инстанции, писать письма, жалобы, даже обращалась в администрацию президента. Ответы, чаще всего, приходили в виде отписок. Но в прошлом году глас народа был услышан – природоохранная прокуратура региона провела основательную проверку.



"По результатам проверки надзорным органом было установлено, что акиматом Талдыкоргана земельные участки, предоставленные ТОО для добычи строительного камня на месторождении "Темир", были переданы с грубым нарушением требований кодексов "О земле", "О недрах и недропользовании". В аппарат акима Жетысуской области, Департамент по управлению земельными ресурсами, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития и Департамент экологии были внесены акты надзора об устранении нарушений законности. Кроме этого, прокуратурой было установлено, что в урочище Кызылтас расположены памятники истории и культуры (курганы и петроглифы), которые были закреплены в Государственном списке памятников истории и культуры местного значения Алматинской области постановлением того же акимата Алматинской области в декабре 2020 года", - подтверждает Динара Бакирова.



Несмотря на это, ТОО "Казархеология" по просьбе частного предпринимателя в июле 2021 года провела свою археологическую экспертизу на карьере "Темир" и выдала заключение: исключить 32 сакских кургана из "Государственного списка памятников истории и культуры" в связи с их незначительной исторической ценностью. К тому же, как утверждают экоактивисты, археологическую экспертизу по петроглифам, на основании которой было дано разрешение на добычу диорита на сопке Темир, им так и не показали.



"Мы запрашивали ТЭО проекта, материалы археологической и экологической экспертиз, протокол общественных слушаний и отчет о проведении археологических раскопок на эти 32 сакских курганах. Однако компания и ТОО "Казархеология" отказываются предоставить общественности полный отчет об археологических исследованиях. Также нам стало известно, что по заключению "Казархеологии" на карьере "Темир" выявлено всего 26 петроглифов, а в документе за ноябрь 2023 года они заявили о возможности перемещения петроглифов. Но это же нонсенс! Ведь скалы, наскальные изображения на них, курганы являются единым природным ландшафтом", - утверждает Динара Бакирова.



Между тем, только по приблизительным подсчетам, на Кызылтасе зафиксировано не менее двух тысяч петроглифов. А еще десятки тысяч находятся на разном удалении от Талдыкоргана. И это только начало исследований.



Что день грядущий нам готовит?



В течение 2023 года на Кызылтасе было произведено шесть серий взрывных работ. В декабре 2023 года на площадке РПП "Атамекен" была достигнута договоренность между представителями общественности Талдыкоргана, представителями акимата и предприятия о приостановлении взрывных работ. Но, несмотря на действующий мораторий, в феврале уже нынешнего года взрывы снова начались. С этой ситуацией не стали мириться ни талдыкорганские общественники, ни "Охотники за петроглифами".



"Для дальнейшего разрешения конфликтной ситуации эковолонтеры в Талдыкоргане должны были получить пакет документов по карьеру, который включает ТЭО проекта, протокол общественных слушаний, археологическую экспертизу, отчет о проведении аварийных раскопок. Однако документы общественники так и не получили. Коммерческой тайны в них нет, но благодаря этой информации можно было понять - на каком этапе произошел сбой в системе. Исходя из этого, мы напрямую обратились к главе Талдыкоргана Ернату Базилу", - отметила Ольга Гумирова.



23 февраля 2024 года в Талдыкоргане состоялась долгожданная встреча с руководством города. Некоторые ее участники назвали этот день "благословенной пятницей".



"Мы готовились к жарким спорам, к жесткому противостоянию сторон (подобный негативный опыт у нас был минувшей осенью на выездном совещании рядом с сопкой Темир). Собрали всю переписку с участниками конфликта, сделали выписки из разных законов. Но на удивление встреча прошла весьма конструктивно. Оказалось, что воевать-то особо не с кем, кроме представителя частной компании, - подытожила Ольга Гумирова.



На данный момент доводы защитников историко-культурного наследия были услышаны. Аким Талдыкоргана предложил заключить трехсторонний меморандум.



"Несмотря на то, что частная компания является одним из градообразующих предприятий, взрывные работы на сопке Темир следует прекратить. Нужно отыскать другое подходящее место для добычи инертных материалов. Да, на это потребуется время и повлечет дополнительные финансовые расходы, но сохранение исторического наследия должно быть в приоритете. Об этом не раз говорил и даже подчеркивал президент Касым-Жомарт Токаев. А в дальнейшей перспективе на этом месте можно будет создать крупный туристический объект, экопарк, что даст не только рабочие места для горожан, но и привлечет большой поток туристов", - сообщил аким Талдыкоргана Ернат Базил.



В ближайшее время все заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров для обсуждения деталей, которые войдут в условия меморандума. Остается надеяться, что препятствий на этом пути не будет, а все тернии останутся в прошлом.



Почему защитников истории можно назвать "Адал азамат"



Именно таких людей, кто близко к сердцу принимает эту ситуацию, беспокоится об этом и борется за наследие, можно назвать "Адал азамат", что в переводе с казахского на русский язык значит ответственный гражданин.



"Наша новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Она должна стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране. Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – "Адал азамат", - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат".



Кроме того, Президент отметил важность укрепления исторического самосознания нации. Он подчеркнул, что многовековая история Казахстана – это предмет национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Поэтому необходимо создавать условия для ее всестороннего изучения, осмысления и популяризации. Это как раз то, чем и занимаются любители истории и археологии.



Лариса Штоппель Источник - Zakon.kz

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