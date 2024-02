Виталий Антропов: Нейросетевая форма разумной жизни

00:05 28.02.2024 27.02.2024 Версия для печатиОбсудить на форумеБиологический шовинизм представителей вида Homo sapiens, возможно, не имеет онтологических оснований



Об авторе: Виталий Андреевич Антропов – Ph.D история и философия науки, независимый исследователь.



Почему-то люди радуются как дети своим достижениям в деле превращения "математической конструкции" в субъект. Иллюстрация сгенерирована нейросетью Kandinsky 3.0.

Нейросеть – это не всегда искусственный интеллект; ИИ – это обязательно нейросеть. Имеются нюансы. Но в дальнейшем для простоты и компактности я буду употреблять эти термины как синонимы. Член Научного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта, профессор Виктор Финн считает нетривиальным мифом, например, такое утверждение: "…Познание человеческое происходит в мозге. И, следовательно, если мы смоделируем мозг в виде математической конструкции, называемой "нейронная сеть", мы решим все проблемы. Раз познание – в мозге, который мы можем моделировать, – значит, мы достигли своей цели создания искусственного интеллекта". Тут – особая интрига: мы можем даже и не понять, что искусственный интеллект возник.



Нейросети и "кожаные"



Парадокс в том, что мы, Homo sapiens, – "кожаные" в терминах сетевого фольклора – уже воспринимаем ИИ на субстанциональном уровне. И с замиранием наших сердец радуемся как дети – "Тятя! тятя!" нейросети... – своим достижениям в деле превращения "математической конструкции" в субъект. Несколько из недавних примеров.



Ученые из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" научили нейросети распознавать юмор по-человечески. И им это в итоге удалось! - рассмешить нейросеть. Нетривиальная задача, надо сказать. Аристотель, например, считал, что "…смешное – это некоторая ошибка и безобразие, никому не причи­няющее страдания и ни для кого не пагубное; так, чтобы недалеко ходить за примером, комическая маска есть нечто безобразное и искаженное, но без страдания".



На состоявшейся в конце января конференции "Интеллект нового поколения" отмечалось, что ИИ может "галлюцинировать". Мало того, нейросети, включая самую известную из их популяции ChatGPT, не просто "галлюцинируют"; они начинают сами верить в эти "галлюцинации".



"Исследователи из НИУ ВШЭ, НИТУ МИСИС и AIRI нашли способ эффективнее проводить обучение с подкреплением для нейросетей, заточенных на ориентацию в пространстве".



"Компания OpenAI обновила большую языковую модель GPT-4 Turbo для "уменьшения случаев "лени", когда модель отказывается выполнять задачу". Что именно было обновлено, разработчики не уточнили".



Итальянские психологи экспериментально выяснили, почему взгляд антропоморфных роботов так неприятен для человека. Дело в том, что мы воспринимаем взгляд андроидов как живой и это влияет на принятие наших решений. А психологический дискомфорт "кожаных" объясняется тем, что роботы пока не умеют смущаться. Они сверлят нас своим взглядом, а нам на подсознательном уровне кажется, что они проявляют агрессию и вторгаются в наше личное пространство.…



Уберем из этих сообщений упоминание нейросетей и андроидов – складывается впечатление, что речь идет о каком-то кабинете психологической коррекции (не исключено – о психиатрической клинике): помочь пациенту адекватно распознавать юмор, элиминировать его галлюцинации, скорректировать навыки ориентации в пространстве, научить этого абьюзера бороться с ленью…



К чему вся эта изобретательская гиперактивность "кожаных"? Зачем нуклеиновый Homo Sapiens делает это – создает электрические мыслящие существа на другом – принципиально другом! – субстрате? Существ, умеющих – и имеющих склонность, даже потребность – обучаться, непротиворечиво общаться с нами, "кожаными".



Нейрореальность



Прагматический ответ на поверхности. Его хорошо сформулировал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международной конференции Artificial Intelligence Journey 2023 (22–24 ноября 2023 года). Главное, что отметили эксперты в выступлении президента:



– за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта;



– прорывные решения открывают путь к созданию целого спектра новых бизнес-моделей, на основе платформенных решений помогают снижать потери, внедрять принципы бережливого производства, значимо увеличивать производительность труда;



– в сфере государственного управления технологии генеративного ИИ позволяют в полной мере перейти к управлению на основе данных, автоматизировать еще больше административных процедур, максимально ускорить процессы принятия решений, причем выверенных решений, а значит, кардинально улучшить, изменить облик многих сфер, которые напрямую касаются каждого гражданина;



– создается новая редакция Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Прежде всего речь в ней – о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей.



Другой ответ на вопрос "Зачем человек создает нейросети?" – как раз по ведомству фундаментальной науки. Кратко его можно сформулировать так: создавая ИИ, Homo sapiens стремится – с каким-то экзистенциальным упорством – декодировать механизмы работы мозга, возникновения разума и сознания.



Так, в январском 2024 года выпуске журнала Nature Human Behaviour опубликована статья группы исследователей из Калифорнийского университета "A generative model of memory construction and consolidation" ("Генеративная модель построения и консолидации памяти"). Коротко: генеративный искусственный интеллект (по сути, вычислительная модель) позволяет изучить, как человеческий мозг наблюдает и запоминает различные события, занимается планированием, генерирует переживания. Характерно, что краткое сообщение об этой работе на портале overclockers.ru обошлось без эвфемизмов в названии: "В исследовании доказали, что генеративная модель ИИ запоминает и думает, как человеческий мозг".



Но еще в 1935 году английский физик-теоретик, астроном Артур Эддингтон подложил под эти попытки моделирования мозга человека фундаментальную "соломку" – чтобы для современных ему (в том числе, например, нобелевскому лауреату, академику Ивану Павлову) и современных нам исследователям сделать менее жестким контакт с нейрореальностью. В своей книге "Новые пути в науке" (New Pathways in Science. Cambr., Univ. Pr., 1935, 333, 1 p., Sh. 10, 6) профессор Эддингтон замечает: "Вообще говоря, задача физической науки состоит в том, чтобы вывести знание о внешних объектах из набора сигналов, проходящих по нашим нервам... Материал, из которого мы должны делать наши выводы, – это не сами сигналы, а фантастическая история, в некотором роде основанная на них. Как если бы нас попросили расшифровать зашифрован­ное сообщение, но дали не шифр, а неправильный его перевод, сделанный неуклюжим дилетантом" (перевод Веры Полищук).



В нашем случае легко возникает зеркальная конструкция, стоит только предположить, что "знание о внешних объектах из набора сигналов, проходящих по нашим нервам" – высказывание, принадлежащее ИИ. А "внешние объекты" – это мы с вами, "кожаные".



Недобоги, перечеловеки



Ad hoc. Не вычислительные модели для человека, но человек как мутагенный фактор в эволюции вычислительных моделей. Такая рокировка мгновенно диссипирует биологический шовинизм, свойственный Homo sapiens как виду. (Известный отечественный биолог, профессор Борис Михайлович Завадовский в 1927 году дал великолепный образчик такого биошовинизма: "Основной мотив всех попыток науки в ее экспериментальных подходах к явлениям природы состоит в стремлении взять эту природу в свои руки, подчинить ее закономерности, плановому началу и руководству со стороны человека".)



Или, более радикально: возможно, мы, субъекты белковой формы разумной жизни, являемся всего лишь транзитерами однажды возникшей ДНК. И наша биосфера – это всего лишь амеба, существующая только для того, чтобы передать жизнь во Вселенной. Отсюда все эти трепыхающиеся "ложноножки": освоение космического пространства, космическая экспансия человека, "Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели"… Однако, не исключено, что цель этой амебы другая – создание твердокристаллической формы разумной жизни. Чем, собственно, и объясняется нынешняя нейромания. Созданный нами искусственный интеллект уже не искусственный, а вполне естественный. Правда, до искусственных мыслей еще не дошло. Но дойдет…



Разумная жизнь на Земле – это всего лишь аберрация пространственно-временного континуума, тончайшая квантовая флуктуация того, что нобелевский лауреат, физик-теоретик Фрэнк Вильчек называет "Сетка" – "первопричинный материал, из которого состоит мир". И это даже не физический вакуум. Уже из этого только предположения, на второй-третьей логической итерации, следует, что разумная форма жизни имеет свои пределы существования. По крайней мере в той форме, как мы ее знаем на Земле. Дрожь "Сетки" неповторима…



Чтобы – нет, не понять! – но только на квант времени успеть зафиксировать зависимость нашего существования вообще от флуктуаций этой электромагнитной субстанции, – простой пример. Если бы в атоме водорода вдруг исчез электромагнитный "клей", связывающий отрицательно заряженный электрон с положительно заряженным ядром, и осталась только гравитация, то радиус обращения электрона вокруг ядра был бы в 100 раз больше радиуса видимой вселенной.



Гомогенный Homo sapiens (мозг, более чем на 70% – вода), быть может, всего лишь расходный материал во фрактально затейливых, неустранимо диффузных переплетениях эволюционного процесса, случайно запущенного мимолетным шевелением "Сетки". "Не будем, однако, путать глаз, этот чудовищный плод эволюции, с разумом, еще более чудовищным ее достижением", – настаивал Владимир Набоков. Недобоги, перечеловеки... Или, как говорит модный российский романист Виктор Пелевин, "Люди – просто вспомогательная форма жизни". Мысль далеко не сегодняшняя, нагруженная тоннами научно-беллетристического и философского нарратива. Просто кратко сформулированная.



Скажем, немецкий философ Карл Ясперс высказывался – вполне экзистенциально – в том смысле, что человек становится одним из видов сырья, подлежащего обработке, и не может уже освободиться от власти созданной им техники.



Англичанин Стив Фуллер, профессор отделения социологии Университета Уорвика, в одном из интервью (2018) отмечает, как очень вероятную, гипотезу: "Не существует никакой цели, люди не являются самым совершенным видом – мы просто сле­дующие в ряду других. Нет никакой гарантии, что мы бу­дем существовать всегда, в случае чего мы просто исчезнем, как исчезли все остальные".



Тот же Владимир Набоков, далеко не чуждый философским проблемам естествознания, в рассказе "Ultima Thule" устами своего героя предельно обостряет ситуацию неопределенной длительности существования Homo sapiens как вида: "Вы хотите знать, вечно ли господин Сине­усов будет пребывать в уюте господина Синеусова или же все вдруг исчезнет?".



Константин Циолковский прогнозировал,

что в будущем человек превратится

в "совершенно изолированное особенное

животное", которое "пронизывается

только лучами света". Художник Геннадий

Тищенко, "В эфирной колонии", 2001.

Иллюстрация к книге К.Э. Циолковского

"Вне Земли". Почтовая открытка

Идея контроля эволюции может на какое-то время обмануть самолюбие человека разумного. Но не более того.



Появление вида Homo sapiens фиксируется антропологами 300 тыс. лет назад. Согласно недавним исследованиям датских и американских ученых, человеческая Y-хромосома, которая детерминирует принадлежность к мужскому полу, может полностью исчезнуть примерно через 4,6 млн лет. Дело в том, что Y-хромосома, возникшая 300 млн лет назад, имела изначально 1438 генов. С тех пор она уже потеряла 1393 из них. То есть, осталось 45. (По другим оценкам, минимальное оценочное количество генов в Y-хромосоме – 82. Но все равно – этого мало… Для сравнения: в женской Х-хромосоме минимальное оценочное число генов – 717.)



То есть примерно через 5 млн лет эволюции изменения человека разумного как вида будут по-настоящему фатальные. Это значит, что мужчины исчезнут (в отличие от женщин). Но мало того, и видовое разнообразие техносферы уже на три порядка (в тысячу раз) превышает число ныне живущих видов биологических организмов, если принять количество биологических видов равным 8,7 млн.



Фридрих Ницше говорил: "Человек – это нечто, что следует преодолеть". Понятно, что это метафора. Но отнюдь не метафоричен, а трагичен естественно-научный приговор: среднее время существования биологического вида – 5 млн лет.



"Отмазка" от Маска



Мир сложен, но не хаотичен. Спросим у самой нейросети (одной из их, уже весьма обширной, популяции): "Каковы эволюционные перспективы биологического вида Homo sapiens? Что по этому поводу говорит наука?"



Нейросеть явно нас, "кожаных", старается сильно не расстраивать (орфография и пунктуация оригинала):



"Наука не может точно предсказать будущие эволюционные перспективы Homo sapiens, так как эволюция зависит от множества сложных и взаимосвязанных факторов. Однако ученые могут предложить некоторые гипотезы и теории на основе текущего состояния и направления развития человеческой популяции. Вот несколько таких гипотез:



1. Изменение внешности: В силу изменения окружающей среды и огромного разнообразия культурных практик существует гипотеза, что внешность Homo sapiens также может меняться. Например, эволюция может привести к изменению цвета кожи, волос или глаз.



2. Изменение генетического состава: С течением времени гены, связанные с определенными физическими или ментальными характеристиками, могут стать более или менее распространенными в популяции. Например, гены, связанные с высокой интеллектуальной активностью, могут стать более распространенными.



3. Расширение мозга: Человеческий мозг считается одной из причин, которая привела к успеху Homo sapiens. Прогресс в науке и технологиях может повлечь эволюционные изменения в размере или структуре мозга, что может потенциально повлиять на когнитивные способности Homo sapiens.



Однако стоит отметить, что современная медицина и технологии могут значительно влиять на естественный ход эволюции. Это может привести к изменению того, как эволюция будет воздействовать на Homo sapiens в будущем".



Уточняем наш вопрос: "Сколько времени может просуществовать еще вид Homo sapiens?"



Нейросеть:



"Точно предсказать сколько времени будет существовать вид Homo sapiens невозможно. Продолжительность его существования зависит от множества факторов, включая изменение окружающей среды, экологические кризисы, развитие технологий, научный прогресс, социальные, политические и экономические изменения и другие неопределенные факторы. Однако, исходя из истории жизни на Земле, вид Homo sapiens существует уже около 300 000 лет и ожидается, что он будет продолжать существовать в будущем, хотя и в изменяющихся условиях и с возможными вызовами и препятствиями".



Вот и поговорили... Сгенерированная "кожаными" нейросетвая форма жизни разума, похоже, воспринимает человека, как некий "аллерген", мешающий ей, нейросети, функционировать Но все-таки латентно, на уровне "подсознания" (пока берем это понятие в кавычки) нейросеть исходит из того, что раз у нашего вида было начало, 300 000 лет назад, должен существовать и эволюционный финиш. Как он может выглядеть?



В одной из своих болезненных фантасмагорий икона русского космизма Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) генерировал такие образы. "Представим себе совершенно изолированное особенное животное. В него не проникают ни газы, ни жидкости, ни другие вещества. Из него также они не могут и удалиться. Животное пронизывается только лучами света. Встречая тут хлорофилл, растворенный в крови, и углекислый газ и другие продукты распада тканей животного, они разлагают их, соединяют и в ре­зультате дают кислород, крахмал, сахар, разные азоти­стые и другие питательные материалы".



Есть не менее интригующие, но более вероятные варианты.



Древнегреческое выражение: тело – гробница. Сейчас идет процесс освобождения человека от собственного тела. Польский остроумец и социальный философ Станислав Ежи Лец: "Скоро человек сможет обойтись без самого себя". Человек – супер-протез. В общем-то, это уже даже и не метафора.



Не далее как 28 января 2024 года специалисты нейротехнологической компании Neuralink предпринимателя Илона Маска сообщили, что вживили имплант в мозг человека. "Первый человек получил имплант Neuralink… восстановление [после операции] проходит хорошо", – приводит ТАСС слова Маска. Отмечается, что, по первым данным, показатели работы прибора выглядят многообещающе. Предприниматель добавил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy. Он позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли. "Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями", – отметил Маск.



"Телепатия" – это капсула-приемник, которая будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов. Каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. "Представьте, что Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель", – объяснил миллиардер.



Кстати, английский космолог и астрофизик Стивен Хокинг (1942–2018), большую часть жизни проведший в инвалидном кресле, практически полностью парализованный (боковой амиотрофический синдром, БАС), заявлял: "Я воспринимаю мозг как своего рода компьютер – он перестает работать, когда его компоненты окончательно сломаются. Ну и ежу понятно, что сломанные компьютеры не попадают в рай и не живут после смерти. Все это просто байки для людей, которые боятся темноты". Жалко, Стивен совсем немного не дожил до "Телепатии". Он был человек рисковый, безусловно согласился бы на эксперимент с имплантом… Еще одно "кстати": в опросе социологов из Pew Research Center, проведенном осенью 2021 года среди взрослого населения США, 13% американцев приветствовали идею использования мозговых имплантов; еще 31% – колебались…



Философский кремний



Российский антрополог, методолог, философ Борис Васильевич Марков замечал: "Кибернетическая революция показала амбивалентность мозга и компьютера и поставила радикальный вопрос: кто я – человек или ма­шина? Дальнейшее продолжение следует с ре­волюцией в биологии: кто я – человек или клон? В чем, собственно, состоит наша воля, чего хочет чело­век, чего он ждет? Вот поистине неразрешимая проблема! И в этом парадокс революции: ее ре­зультаты вызывают неуверенность и страх" (2000).



Не сумев сладить с собственным психическим феноменом (= эволюционной мутацией), разумом, Homo sapiens создает слегка редуцированную копию себя. И степень этой редукции, усилиями самого же Homo sapiens, постоянно уменьшается.



Часы тикают: из 5 млн лет, отпущенных нашему виду, "голая обезьяна" (определение принадлежит Десмонду Моррису) уже промахнула 300 тыс. Философский вопрос: почему вообще вся высокоорганизованная органика так стремится к сохранению своего вида: от вируса до человека разумного? И, что самое удивительное, некоторым видам это удается – достичь идеала вечной (почти) жизни…



Журнал Science Advances публикует результаты углубленного исследования образцов астероида Рюгу. Пробы космического камня были привезены на Землю в рамках японской миссии Хаябуса-2, которая посетила астероид Рюгу в 2018 году. Рюгу – это каменная скала в поперечнике около 870 м. Японцы выявили "брызги расплава" диаметром от 5 до 20 микрометров, образовавшиеся при воздействии кометной пыли на поверхность астероида. Внутри этих брызг исследователи обнаружили мельчайшие углеродистые материалы, напоминающие примитивные органические вещества…



Даже Космосу не так просто избавиться от вездесущей органики. Контагеозность протоплазмы зашкаливает. Вот и в астероидах и метеоритах находят признаки органики, а ведь они прошли жесточайшую санацию в космическом автоклаве. Абсолютный (почти) ноль температур, электромагнитное излучение всех диапазонов... В конце концов – монотонная работа Хроноса, миллионлетняя, мультимиллионлетняя... Какой-нибудь банальный стрептококк просто так не убьешь, от него останется порошок – остатки органической жизни погибнут, по некоторым оценкам, через 2,8 млрд лет после сегодняшнего дня… А кремний сохранится.



-------------------------------------------------------------------------------- Источник - нг

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709067900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторами утверждена повестка заседания Палаты

- Состоялось заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан

- Серик Жумангарин поручил активизировать работу по расширению и увеличению пропускной способности коридоров "Север-Юг" и ТМТМ

- Кадровые перестановки

- Организатор подразделения финпирамиды "Eolus" приговорена к длительному сроку заключения

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2024 года №481.

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

- Спикер Мажилиса принял посла Китайской Народной Республики