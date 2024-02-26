Макрон анонсировал отправку войск Европы на Украину. Блефует, лягушатник...

00:06 28.02.2024

Зеленский назвал хорошим знаком слова Макрона об отправке войск на Украину

Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, оценив их положительно, передает 27 февраля France presse (AFP).



По мнению Зеленского, слова Макрона о том, что отправка западных войск на Украину "не может быть исключена", являются хорошим знаком.



Как передавало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. Позднее МИД Франции уточнил, что допускают отправку военных на Украину "без участия в конфликте".



По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают киевскому режиму, якобы могут потребовать присутствия военных на территории Украины.



Руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, Италии, Словакии, Польши, Чехии и Швеции, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители правительства Великобритании, отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину. Предложение Макрона никто не поддержал, отметил министр обороны Германии Борис Писториус.



В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что слова Макрона стали следствием "недержания речи".