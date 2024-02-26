 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанский "Фридом Финанс" бандеровского прихвостня Турлова запретил переводы с российской карты "Мир"
00:07 28.02.2024

Переводы с карт "Мир" запретили в Казахстане
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Банк "Фридом Финанс" из Казахстана, входящий в Freedom Holding Тимура Турлова, прекратил проведение денежных переводов с карт и на карты "Мир". Об этом информирует Frank Media.

Кредитная организация уведомила своих клиентов о том, что переводы в приложении Freedom Banker на карты платежной системы МИР больше недоступны.

Представители банка рекомендовали клиентам использовать альтернативные методы переводов, такие как система SWIFT, карты, выпущенные вне России, или через "Цифра банк" (ранее российский "Фридом Финанс", приобретенный Freedom Holding).

Ранее министерство финансов США ввело официальные санкции против оператора российской национальной платежной системы "Мир" - Национальной системы платежных карт (НСПК).

Согласно версии американского министерства, внедрение системы "Мир" позволило России создать собственную финансовую инфраструктуру. Это предоставило возможность стране обходить санкции и восстанавливать нарушенные связи с международной финансовой системой, считают в Минфине США.

Авторы: Елизавета Сапкова ,

Источник - МК
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