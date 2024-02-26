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Чечня. Сжегшего Коран долбанавта Журавеля посадили на 3,5 года реального срока
00:13 28.02.2024

"Говорить о справедливости нельзя": сжегшего Коран Журавеля приговорили к 3,5 года колонии
В СПЧ возмутились из-за приговора Журавелю на фоне безнаказанности сына Кадырова
Анна Громова, Светлана Соколова

В Грозном суд отправил на 3,5 года в колонию студента Журавеля, который в прошлом году поджег Коран на фоне мечети. В полиции он говорил, что сделал это за 10 тыс. рублей для украинских кураторов. В СИЗО Журавеля избил сын Кадырова, который после этого получил множество наград. Отбывать наказание юноша, скорее всего, тоже будет в Чечне.

Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство, передает ТАСС. Весной 2023 года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

"Думаю, наверное, да. Я прошу прощения у мусульман за то, что я своим поступком задел их чувства", - сказал юноша, отвечая на вопрос, считает ли он приговор заслуженным.

Адвокат Журавеля Юлия Антонова пообещала обжаловать решение суда.

Приговор вынесли по по ч. 2 ст. 148 УК (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство по мотивам религиозной ненависти в составе группы лиц по предварительному сговору). Потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей. Три с половиной года - ровно столько запрашивал для обвиняемого прокурор.

Хотя Журавель совершил преступление в Волгограде, его судили в Чечне по личному решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он мотивировал это "многочисленными обращениями" чеченцев, которые посчитали себя потерпевшими.

Судимый за оскорбление чувств верующих Журавель теперь изучает Коран
Решение по делу Журавеля принял судья Дандаев Руслан. Как следует из судебной картотеки, дело зарегистрировали в суде 27 сентября 2023 года, но заседание по нему откладывали в сумме 12 раз.

Сам Журавель признал вину частично.

"Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК, именно в самом сожжении священной книги - Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео", - говорил Журавель.

Приговор несправедлив, его надо было смягчить, заявила "Газете.Ru" член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она напомнила, что Журавеля избил в СИЗО сын главы Чечни Рамзана Кадырова, который не понес за этого никакого наказания.

"Хотя у нас среди смягчающих обстоятельств нет такого, что если человека избили или если его пытали, то ему полагается смягчение наказания... Но мы же понимаем, что хотя бы для справедливости должны были наказать тех, кто допустил, что его избили.
Получается, что Никита за свое преступление ответственность понес, а те, кто совершил преступление в отношении него, ответственности не понесли, причем никакой: ни уголовной, ни административной, ни даже служебной. Конечно, здесь говорить о справедливости нельзя", - подчеркнула Меркачева.
Она добавила, что Журавель совершил преступление впервые и раскаялся. Поэтому к нему надо было "применить все, что касается смягчения наказания", считает Меркачева.

Кремль отказался комментировать приговор. "Это не вопрос администрации президента. Вы знаете, судебные решения мы никак не комментируем", - ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу корреспондента "Газеты.Ru" прокомментировать справедливость наказания.

А вот муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах считает решение суда справедливым.

"Пусть будет назиданием для других. Чтобы люди знали, что священное писание под защитой закона, чтобы никто не позволял себе подобные действия. Это явно показывает позицию России к традиционным религиям и ценностям и показывает сплоченность нашего народа в его разнообразии", - сказал он "Газете.Ru".

Отбывать наказание Журавель будет в Чечне, поскольку он "посягнул на чувства верующих мусульман", обещал министр республики по внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Президент России Владимир Путин также гарантировал, что виновника отправят в место лишения свободы "в одном из регионов России с преимущественно мусульманским населением".

Доставщик-экстремист
Журавель родился в украинском Севастополе в 2004 году (на момент преступления ему было 19 лет). Жил в Волгограде, учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ) и подрабатывал доставщиком еды. Соцсети парень активно не вел.

В мае прошлого года в интернете распространилось видео, где неизвестный человек держит в руке горящий Коран, а в отдалении видна волгоградская Соборная мечеть. СК заявил, что первым видео опубликовал "подконтрольный ЦИПсО ВСУ интернет-портал". Как писал региональный портал v1.ru, ролик появился 19 мая в Telegram-канале "Утро Дагестана". Уже к 20 мая Журавеля нашли и задержали.

Источник v1.ru говорил, что студент получил заказ на поджог Корана в интернете.

"С его слов, общался с кем-то в Telegram, и ему предложили легкий заработок", - отмечал собеседник издания.
После задержания СК выложил видео с юношей, где он говорит, что поджег Коран по заданию СБУ. При этом Журавель уточнил, что сделал это еще 4 мая за 10 тыс. рублей. После съемки видео он завернул обожженный Коран в футболку и выкинул в мусорку.

"Я не думал о последствиях и не задумывался, с какой целью это делается", - признавался Журавель на суде.

"Не от души говоришь": Кадыров показал видео встречи с избитым его сыном Журавелем
12 октября 23:33
СК передавал, что он также занимался видеосъемкой военных объектов для Украины. Однако это включать в обвинение не стали.

К 26 мая Журавеля перевезли в Грозный. К тому моменту власти успели провести там многотысячный митинг, куда собрали учащихся и бюджетников. В толпе держали плакаты с надписями "Мы требуем смертной казни" и "Ислам религия добра", "Ислам религия терпимости". Чеченский муфтий Салах-Хаджи Межиев, выступая на митинге, назвал "мудрым" решение судить Журавеля в Чечне.

"В нынешнем мире, когда мусульман окружают враги нашей религии, когда в любом европейском государстве последователи сатанистов могут сжечь Коран, распространяют всю грязь в виде ЛГБТ ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории РФ), мы живем в России, где подобное недопустимо", - сообщил он.

В августе Кадыров с 15-летним сыном Адамом навестил Журавеля в грозненском СИЗО. Адам избил парня, видео с этим Кадыров-старший опубликовал в своем Telegram-канале. Он приписал, что гордится сыном, и тот "герой всех мусульман". Позже Кадыров говорил, что его сын счел бы за честь наказание за свой поступок.

"А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран? Было бы хорошо, если бы он убил его", - сказал Кадыров.
Несмотря на возмущение правозащитников и членов Госдумы, а также официальную жалобу самого Журавеля уполномоченному по правам человека в России, Адам Кадыров так и не понес какое-то наказание. Наоборот, с тех пор он получил множество наград и новые должности, в том числе стал куратором батальона Минобороны.

Источник - Газета.Ру
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