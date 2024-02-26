 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Подводная война будет страшнее космической: хуситы против кабелей, - А.ОрловПодводная война будет страшнее космической: хуситы против кабелей, - А.Орлов
00:20 28.02.2024

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ
26 ФЕВРАЛЯ 2024

Карта морских кабелей компании SEACOM.

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА БУДЕТ СТРАШНЕЕ КОСМИЧЕСКОЙ: ХУСИТЫ НАЧАЛИ РЕЗАТЬ КАБЕЛИ

Даже хуситы уже в состоянии повреждать подводные коммуникации. К чему может привести такое противостояние?

Две новости сегодня попали на ленту почти одновременно. Дания вслед за Швецией останавливает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток". И хуситов сегодня обвинили в подрыве подводных кабелей, соединяющих Африку и Европу. В этих сообщениях есть много общего.

"Главное не выйти на своих"

Напомним, 26 сентября 2022 года возле острова Борнхольм в Балтике взрывы уничтожили две нитки газопровода "Северный поток 1" и одну нитку газопровода "Северный поток-2". Поскольку ЧП произошло в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, эти страны и Германия приступили к независимым расследованиям. Россию к расследованию не допустили.

В начале февраля 2024 года прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на "Северных потоках" не относится к юрисдикции страны и в связи с этим "умыла руки" - предоставила Германии возможность продолжать расследование.

Такому повороту событий в России не особо удивились. Российский Совбез назвал логичным самоустранении скандинавов, если считать целью не установление исполнителей и заказчиков преступления, а сокрытие следов теракта.

А Дания о своем отказе от расследования заявила сегодня. Основание? Полиция пришла к выводу, что в деле о ЧП на "Северных потоках" имела место умышленная диверсия. А что датские полицейские там ожидали увидеть? Русалок, неправильно подключивших газовую плиту?

В общем пресс-секретарь президента России Дмитрий песков назвал ситуацию близкой к абсурдной. Европейцы отказываются расследовать преступление, подозревая, кто его совершил!

А если так, то отсутствие наказания за международный терроризм открывает ящик Пандоры…

Где-то в Красном море

Случившееся в акватории Балтийского моря, вероятно, повторилось в море Красном.

"Хуситы повредили подводные кабели связи в районе Красного моря", - сообщили сегодня телеграм канал "Голос Израиля".

Якобы были повреждены подводные кабели телекоммуникационных компаний AAE-1, EIG, SEACOM и TGN-Eurasia. Зона поражения – где-то между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке.

Пока официального подтверждения этой информации нет. Не исключено, что это вброс в рамках антиарабской кампании. Забавно, что в Европе за полтора года расследования не смогли найти виновных в подводной диверсии, а тут виноватые уже есть, хотя сам факт теракта еще не подтвержден.

Когда материал уже был выставлен, израильская газета Globes сообщила, что четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. По данным издания, это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб зафиксировали в странах Персидского залива и Индии.

А ведь могут повредить

Однако еще в начале февраля арабские СМИ сообщали, что хуситы обещали повредить оптоволоконные кабели, проходящие по дну Красного моря, если США и Великобритания опять нанесут удары по аэропортам Йемена.

А ведь через Красное море проходят каналы связи, соединяющие Европу, Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Их повреждение может повлиять на геополитическую стабильность, финансовые рынки и информационную безопасность нескольких регионов.

Всего таких кабелей 19, и каждый из них имеет собственное название. Обычно такие кабели прокладываются вдали от шельфа на глубинах в 4-5 тысяч метров. На Земле есть всего несколько подводных аппаратов, способных опуститься на такую глубину.

Однако в Красном море и Аденском заливе глубины менее 500 метров, в Баб-эль-Мандебском проливе – около 200 метров. Тут тоже потребуется глубоководное снаряжение для осуществления акции, но не такое уникальное. В конце концов, перебить кабель, имеющий диаметр садового шланга, можно и удачным попаданием сверху…

Вы первые начали

И вот теперь во всем мире осознали последствия "кабельной войны"…

Самая страшная новая угроза от России - под водой, а не из космоса, - заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в интервью Блумбергу.

По мнению издания угрозы со стороны России "лишить зрения" космические спутники гораздо безобиднее, чем угроза диверсий на подводных коммуникациях. Вся современная телекоммуникация на планете зависит от них: связь, телевидение, биржи... Ежедневно по ним происходит более 10 триллионов долларов финансовых транзакций, коммерческих платежей и торговых операций. Более 95% мировых коммуникаций осуществляется с помощью примерно пяти сотен подводных кабелей, некоторые из которых имеют длину более 30 тысяч километров и совершенно беззащитны перед современными подводными дронами и глубоководными аппаратами высокотехнологичных держав.

Как заявил бывший глава британской обороны, главный маршал авиации Стюарт Уильям Пич в предисловии к докладу:

Москва уже начала исследовать подводную инфраструктуру Атлантического океана как слабое место нашей национальной безопасности.

Если нанести по этим коммуникациям удар, то пострадают в первую очередь именно "заморские" страны, а также Европа, имеющая исторически сложившиеся коммуникации со своими бывшими колониями. Вот почему Bloomberg пишет о грядущей войне на морском дне и необходимости инвестировать в ведение боевых действий под водой.

Самое интересное в конце публикации. Цитирую:

"Наконец, как и в случае с ядерным оружием и морскими операциями общего характера, здесь могут сыграть потенциальную роль меры контроля над вооружениями. Учитывая, насколько важны эти системы для глобальной экономики в целом, вполне возможно, что США и Китай могли бы разработать протоколы, запрещающие вмешательство в кабельные сети."

То есть, страны запада задумались о политическом урегулировании вопроса охраны подводных коммуникаций?

А кто первым начал эту войну?

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709068800


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