Преемника лидеру КНР пока не ищут, - Владимир Скосырев

00:31 28.02.2024

Вопрос решает не парламент, а Компартия

Благодаря доверию лидера КНР Ли Цян чувствует себя уверенно на посту главы правительства. В Пекине работает Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента). Главная задача комитета – подготовка к сессии ВСНП, намеченной на следующую неделю. Будут обсуждаться бюджет, экономические планы, международные дела. Поскольку с докладом о работе правительства выступит премьер Ли Цян, среди экспертов в Пекине и в западных СМИ вновь стали обсуждать вопрос, может ли он стать преемником председателя КНР Си Цзиньпина.



Сессии парламента созываются по традиции один раз в год весной. Как передает Reuters, в этот раз руководство страны сталкивается с таким вызовом, с каким не сталкивалось почти 10 лет. В начале года китайские ценные бумаги упали до уровня пяти лет назад. Дефляция такова, что ее сравнивают с потрясениями 2015 года. "Последний раз, когда китайские лидеры подвергались такому давлению, было в 2015 году", – говорит Томми У, старший экономист Commerzbank. Рынок недвижимости находится в свободном падении с 2021 года. Как будут решаться эти проблемы, может проясниться из доклада о работе правительства, с которым выступит в парламенте глава правительства Ли Цян.



Чжан Шухуа, директор Института политических наук в Академии общественных наук КНР, вовсе не склонен поддерживать алармистские прогнозы иностранных комментаторов. Он говорит, что сессия как раз и обсудит вопрос, как в нынешних условиях обеспечить высококачественный рост экономики. Кстати, прогнозисты Reuters подтверждают, что экономика КНР вырастет в 2024 году примерно на 5%.



Как бы то ни было, тот факт, что именно премьер Ли Цян представит свое видение состояния экономики и, возможно, отношений КНР с ведущими державами мира, стал поводом для предположений в прессе на тему о том, может ли он стать преемником лидера КНР. Гонконгская South China Morning Post утверждает, что при Ли Цяне, который стал главой правительства в марте прошлого года, роль главы правительства стала меняться.



Газета напоминает, что до назначения на нынешний пост Ли был главой организации Коммунистической партии Шанхая. Ему пришлось жестко применять локдауны во время пандемии COVID-19. Это вызвало протесты в городе, но Ли справился и, очевидно, заслужил одобрение высшего лидера. Тем более что Ли и Си раньше работали в партийных и государственных органах в одной и той же провинции.



Сравнивая Ли с его предшественником Ли Кэцяном, который недавно умер, газета отмечает, что нынешний глава правительства меньше ездит за границу, а стремится понять лучше положение на местах внутри страны. Возможно, это так, но ведь именно Ли Цян, а не Си представлял Китай на саммите G20 в Дели в прошлом году. Там он накоротке встретился с президентом США Джозефом Байденом.



Американское издание Politico напоминает еще об одном эпизоде. Ли Цян присутствовал на международном экономическом форуме в Давосе в январе. И президент Украины Владимир Зеленский стремился встретиться с главой китайского правительства. Но, как пишет издание, Ли демонстративно отклонил предложение Киева о встрече. Это означало, что Пекин остается на стороне России.



Как видим, нынешний премьер сыграл видную роль на двух важных международных форумах, представляя на них Поднебесную. Но означает ли это, что он стал наиболее вероятным преемником Си Цзиньпина? В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Никто никогда Ли Цяна не рассматривал как преемника лидера. То, что Ли Цян зачитывает доклад в ВСНП, это нормальная процедура. Каждый год в марте зачитывает доклад глава правительства. Так же каждые пять лет на съезде партии доклад делает генеральный секретарь ЦК. Такова сложившаяся традиция.



Скорее на роль преемника подойдет более молодой кадровый работник. Таких фигур на ХХ съезде, состоявшемся в 2022 году, не было видно. Неизвестно, появится ли кто-то на ХХI съезде в 2027 году".



27/02/24