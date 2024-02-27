 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.02.2024
00:57  Британия стала страной нищих и бездомных. Как при Диккенсе, - В.Прохватилов
00:36  Эрдоган хочет взять Стамбул измором, - И.Субботин
00:31  Преемника лидеру КНР пока не ищут, - Владимир Скосырев
00:07  Казахстанский "Фридом Финанс" бандеровского прихвостня Турлова запретил переводы с российской карты "Мир"
00:05  Виталий Антропов: Нейросетевая форма разумной жизни
Вторник, 27.02.2024
19:11  Заметают следы: как в Талдыкоргане беспощадно уничтожают уникальные петроглифы
17:17  Андрей Медведев: С подбитым "Абрамсом" закончилась эпоха американского мифа

16:30  Харьковские клещи: РосАрмия пытается взять реванш за поражение осени 2022 года
16:27  В Алматы 2 марта пройдет "II Аналитический курултай в Центральной Азии". Диво дивное...
16:22  ВТО разрывает американо-китайская торговая "война", - Данила Моисеев
16:18  Забастовка в Жетыбае: Westoil Software объявила локаут "активистам"
16:16  Армения "замораживает" членство в ОДКБ и дрейфует на Запад, - ФСК
13:10  Новые хокимы в узбекских: Ахангаране (Ражаббоев), Хивинском (Палванов), Куштепинском (Абдуллаев), Дехканабадском (Шакиров) районах
13:06  Джон Миршаймер: Война на Украине закончится в 2025-м
13:03  Военные кафедры во всех вузах Таджикистана будут восстановлены? Минобороны отрицает...
12:26  ЦРУ усиливает свои позиции на Украине: Америка не собирается оттуда уходить, - В.Овчинский
12:21  Акмал Жуманазаров назначен главой реорганизованного Агентства по техрегулированию Узбекистана
12:18  Память и памятники. Почему у врагов России нет шансов победить, - Дм.Выдрин
12:15  "Политика Китая в Центральной Азии: концептуальный контекст", - Ван Юйфэй
12:14  Блогеры Таджикистана, которые не боятся говорить о социально значимых проблемах
12:10  Российский инвестор благодарит власти Кыргызстана за возвращение отеля на Иссык-Куле (видео)
12:07  Запад в трауре по Украине, - Ян Махачек
11:56  Наследник Эрдогана. Кто придет на смену лидеру Турции, отметившему 70-летие
11:52  Школы для зомби. Почему американцы тупеют? - Джоэл Коткин
11:50  В Жыргаланском ущелье (восток Киргизии) убило лавиной 4-х чешских лыжников-экстремалов
09:05  Штат преткновения: Трамп и Байден схлестнутся в Техасе
09:03  В Международном аэропорту Астаны пожар - задержка рейсов
08:59  У кыргызов невысок "уровень сознания - надо унифицировать традиции", - премьер Жапаров
08:37  Хуситы повредили подводные кабели глобального Интернета
07:17  Взрывы в Баальбеке. Израиль бомбит территории и памятники в глубине Ливана
07:15  Государство Украина должно быть уничтожено: два года большой войны, - Дмитрий Винник
07:00  Ташкент поможет Афгану восстановить автодорогу до Мазари-Шарифа
06:59  В Киргизии реорганизован институт "судов аксакалов" - права урезаны, полный контроль местной власти
01:13  Как Таджикистан и Кыргызстан дошли до подписания "исторического соглашения" по границе?
00:51  Александр Чаусов: Ждет ли нас космическая война
00:27  Возможные поставки Еревану французского оружия могут привести к новой войне в регионе, - НГ
00:18  Ташкент. Дело "Док-1 Макс": экс-глава Фармагентства осужден на 18 лет, директор Quramax - на 20 лет
00:10  Китайские разведчики учатся у российских, - В.Скосырев
00:08  Власти Афганистана приглашают туркменских инвесторов, - В.Панфилова
00:01  ВТО разрывает американо-китайская торговая "война", - Данила Моисеев
00:00  Гагаузия - на выход! Молдавия рискует получить второй неконтролируемый регион, - С.Гамова
Понедельник, 26.02.2024
21:44  Полумягкое прилунение. Запустившая "Одиссей" на Луну компания потеряла треть стоимости
21:19  Президентом Венгрии стал судья Тамаш Шуйок
18:51  За измену Родине. Арестован рос-олигарх Антипов
18:42  По танку вдарила болванка... В ДНР гарантированно уничтожен первый Abrams
17:37  Умер системообразующий мировой олигарх Джейкоб Ротшильд
17:33  Титул "Мисс Германия" получила 39-летняя иранка - немцы возмущены
17:22  Глобальная война за главную технологию XXI века (микрочипы), - В.Ильин
16:56  Подал в отставку премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
16:49  Палестино-израильский конфликт может добить... Египет, - Юрий Мавашев
16:40  Минск-3? Размотав гусеницы под Авдеевкой Киев сразу согласился на переговоры с Москвой, - Р.Рейнекин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган хочет взять Стамбул измором, - И.Субботин
00:36 28.02.2024

27.02.2024
Турецкий лидер угрожает нелояльным мегаполисам
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Турецкая власть обвиняет Экрема Имамоглу в плохом управлении Стамбулом и хочет заменить его своим человеком. Турецкие мегаполисы, которые 31 марта отдадут свои голоса мэрам от оппозиции, могут быть отрезаны от критически важных ресурсов. На такой сценарий намекнул президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая вместе со своим однопартийцем, кандидатом в градоначальники Стамбула Муратом Курумом. Турецкий лидер уверен, что эффективное управление зависит только от административных рычагов. Как говорят опросы общественного мнения, в марте Курум может уступить основному оппоненту – члену Республиканской народной партии (РНП) Экрему Имамоглу, действующему мэру Стамбула.

Завуалированная угроза Эрдогана прозвучала во время церемонии открытия железной дороги в одном из районов Стамбула. Глава государства пообещал, что никаких перебоев в предоставлении муниципалитетом услуг не будет, пока центральное правительство и Мурат Курум "будут работать рука об руку". "Кто сейчас управляет страной? Мы. Есть ли у человека, который сейчас руководит Стамбулом, наши ресурсы? Нет, у него их нет", – указал Эрдоган на Экрема Имамоглу, который является одним из видных деятелей оппозиции. Президент упрекнул действующего мэра города в том, что мегаполис "находится в вегетативном состоянии", переживая проблемы с работой коммунальных служб и испытывая острую нехватку инвестиций.

Аналогичное заявление прозвучало ранее в этом же месяце, когда Эрдоган намекнул, что сотрудничество между правительством во главе с его Партией справедливости и развития (ПСР) и муниципальными властями имеет решающее значение в процессе доставки помощи жертвам землетрясения, обрушившегося на страну в феврале 2023 года. Выступая в провинции Хатай, турецкий лидер посетовал на масштаб разрушений в этом районе и намекнул, что все последствия – результат того, что местный губернатор Лютфю Саваш, представляющий РНП, отказывается сотрудничать с центром. "Я скажу вам правду: если центральные и локальные власти не будут сотрудничать, в эту провинцию ничего не прибудет", – сказал Эрдоган.

Курум и Имамоглу должны стать главными противниками на запланированных в марте муниципальных выборах, свидетельствуют опросы общественного мнения. Результаты исследований как минимум шести турецких социологических компаний продемонстрировали, что разрыв между ключевыми соперниками невелик, несмотря на то что Курум обладает меньшим управленческим опытом, чем действующий мэр Стамбула. По данным центра Di-En, Имамоглу получит 43,8% поддержки, в то время как его конкурент от ПСР – 38,2%. Вместе с тем центр Sonar указывает на то, что отставание Курума находится в пределах 0,6 процентных пунктов. Так или иначе, общество в Турции традиционно поляризовано, и социологи могут ошибаться в расчетах.

О выдвижении Курума президент Эрдоган объявил в первой половине января, когда представлял кандидатов в мэры 11 городов и главы 25 муниципалитетов. С 2018 по 2023 год номинант руководил Министерством экологии Турции. В мае 2023 года 47-летний политик решил баллотироваться в Великое национальное собрание (законодательный орган), после чего стал председателем комиссии по вопросам экологии. Курум входит в число авторов инициативы, которая предусматривает переселение в течение пятилетки жителей 1,5 млн стамбульских домов в более сейсмоустойчивые объекты. Неготовность 16-миллионного мегаполиса к возможному удару стихии стала с февраля 2023 года общим местом внутригосударственных дебатов.

Близкий к американскому разведсообществу аналитический центр Stratfor считает, что возможный сценарий с возвращением эрдогановской партией себе Стамбула и Анкары, которые сейчас находятся в руках РНП, будет означать то, что правящий истеблишмент восстановил свой политический капитал в основных избирательных округах.

"Победа Курума, вероятно, позволит ПСР реализовать запланированные мегапроекты на городском уровне, в том числе спорный Стамбульский канал Эрдогана, который стал предметом разногласий между нынешним мэром Имамоглу и центральным правительством, – предполагают аналитики Stratfor. – В ходе предвыборной кампании в Стамбуле кандидат от ПСР Курум пообещал улучшить городскую инфраструктуру и решить проблему кризиса стоимости жизни за счет расширения спектра социальных услуг".

Отдельно Stratfor замечает, что муниципальные выборы станут для ПСР референдумом доверия с точки зрения противоречивых поправок к Основному закону. "Турецкое правительство, вероятно, будет настаивать на конституционной реформе, чтобы позволить Эрдогану снова баллотироваться в 2028 году, а победа ПСР в мэрских гонках в Стамбуле и Анкаре повысит доверие турецкого правительства к голосованию на референдуме, чтобы получить поддержку населения в крупных городах, – говорится в аналитике центра. – В какой-то момент перед президентскими и парламентскими выборами 2028 года ПСР скорее всего предложит провести референдум по Конституции, чтобы позволить Эрдогану баллотироваться на беспрецедентный четвертый срок".

Ранее канцелярия президента Турции через лояльные СМИ распространяла слух, что в 2028 году Эрдоган намерен оставить власть, запустив процесс транзита в пользу одного из наиболее близких к себе людей – зятя Сельчука Байрактара, который выполняет обязанности технического директора флагманской оборонной компании Baykar. Последний свой мандат действующий турецкий башкан хотел бы посвятить тому, чтобы войти в историю как крупный государственный строитель, а не как обычный политик, подчеркивали источники издания "Сезджю".

--------------------------------------------------------------------------------

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709069760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторами утверждена повестка заседания Палаты
- Состоялось заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
- Серик Жумангарин поручил активизировать работу по расширению и увеличению пропускной способности коридоров "Север-Юг" и ТМТМ
- Кадровые перестановки
- Организатор подразделения финпирамиды "Eolus" приговорена к длительному сроку заключения
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2024 года №481.
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин
- Спикер Мажилиса принял посла Китайской Народной Республики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  