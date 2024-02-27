Эрдоган хочет взять Стамбул измором, - И.Субботин

00:36 28.02.2024

27.02.2024

Турецкий лидер угрожает нелояльным мегаполисам

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турецкая власть обвиняет Экрема Имамоглу в плохом управлении Стамбулом и хочет заменить его своим человеком. Турецкие мегаполисы, которые 31 марта отдадут свои голоса мэрам от оппозиции, могут быть отрезаны от критически важных ресурсов. На такой сценарий намекнул президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая вместе со своим однопартийцем, кандидатом в градоначальники Стамбула Муратом Курумом. Турецкий лидер уверен, что эффективное управление зависит только от административных рычагов. Как говорят опросы общественного мнения, в марте Курум может уступить основному оппоненту – члену Республиканской народной партии (РНП) Экрему Имамоглу, действующему мэру Стамбула.



Завуалированная угроза Эрдогана прозвучала во время церемонии открытия железной дороги в одном из районов Стамбула. Глава государства пообещал, что никаких перебоев в предоставлении муниципалитетом услуг не будет, пока центральное правительство и Мурат Курум "будут работать рука об руку". "Кто сейчас управляет страной? Мы. Есть ли у человека, который сейчас руководит Стамбулом, наши ресурсы? Нет, у него их нет", – указал Эрдоган на Экрема Имамоглу, который является одним из видных деятелей оппозиции. Президент упрекнул действующего мэра города в том, что мегаполис "находится в вегетативном состоянии", переживая проблемы с работой коммунальных служб и испытывая острую нехватку инвестиций.



Аналогичное заявление прозвучало ранее в этом же месяце, когда Эрдоган намекнул, что сотрудничество между правительством во главе с его Партией справедливости и развития (ПСР) и муниципальными властями имеет решающее значение в процессе доставки помощи жертвам землетрясения, обрушившегося на страну в феврале 2023 года. Выступая в провинции Хатай, турецкий лидер посетовал на масштаб разрушений в этом районе и намекнул, что все последствия – результат того, что местный губернатор Лютфю Саваш, представляющий РНП, отказывается сотрудничать с центром. "Я скажу вам правду: если центральные и локальные власти не будут сотрудничать, в эту провинцию ничего не прибудет", – сказал Эрдоган.



Курум и Имамоглу должны стать главными противниками на запланированных в марте муниципальных выборах, свидетельствуют опросы общественного мнения. Результаты исследований как минимум шести турецких социологических компаний продемонстрировали, что разрыв между ключевыми соперниками невелик, несмотря на то что Курум обладает меньшим управленческим опытом, чем действующий мэр Стамбула. По данным центра Di-En, Имамоглу получит 43,8% поддержки, в то время как его конкурент от ПСР – 38,2%. Вместе с тем центр Sonar указывает на то, что отставание Курума находится в пределах 0,6 процентных пунктов. Так или иначе, общество в Турции традиционно поляризовано, и социологи могут ошибаться в расчетах.



О выдвижении Курума президент Эрдоган объявил в первой половине января, когда представлял кандидатов в мэры 11 городов и главы 25 муниципалитетов. С 2018 по 2023 год номинант руководил Министерством экологии Турции. В мае 2023 года 47-летний политик решил баллотироваться в Великое национальное собрание (законодательный орган), после чего стал председателем комиссии по вопросам экологии. Курум входит в число авторов инициативы, которая предусматривает переселение в течение пятилетки жителей 1,5 млн стамбульских домов в более сейсмоустойчивые объекты. Неготовность 16-миллионного мегаполиса к возможному удару стихии стала с февраля 2023 года общим местом внутригосударственных дебатов.



Близкий к американскому разведсообществу аналитический центр Stratfor считает, что возможный сценарий с возвращением эрдогановской партией себе Стамбула и Анкары, которые сейчас находятся в руках РНП, будет означать то, что правящий истеблишмент восстановил свой политический капитал в основных избирательных округах.



"Победа Курума, вероятно, позволит ПСР реализовать запланированные мегапроекты на городском уровне, в том числе спорный Стамбульский канал Эрдогана, который стал предметом разногласий между нынешним мэром Имамоглу и центральным правительством, – предполагают аналитики Stratfor. – В ходе предвыборной кампании в Стамбуле кандидат от ПСР Курум пообещал улучшить городскую инфраструктуру и решить проблему кризиса стоимости жизни за счет расширения спектра социальных услуг".



Отдельно Stratfor замечает, что муниципальные выборы станут для ПСР референдумом доверия с точки зрения противоречивых поправок к Основному закону. "Турецкое правительство, вероятно, будет настаивать на конституционной реформе, чтобы позволить Эрдогану снова баллотироваться в 2028 году, а победа ПСР в мэрских гонках в Стамбуле и Анкаре повысит доверие турецкого правительства к голосованию на референдуме, чтобы получить поддержку населения в крупных городах, – говорится в аналитике центра. – В какой-то момент перед президентскими и парламентскими выборами 2028 года ПСР скорее всего предложит провести референдум по Конституции, чтобы позволить Эрдогану баллотироваться на беспрецедентный четвертый срок".



Ранее канцелярия президента Турции через лояльные СМИ распространяла слух, что в 2028 году Эрдоган намерен оставить власть, запустив процесс транзита в пользу одного из наиболее близких к себе людей – зятя Сельчука Байрактара, который выполняет обязанности технического директора флагманской оборонной компании Baykar. Последний свой мандат действующий турецкий башкан хотел бы посвятить тому, чтобы войти в историю как крупный государственный строитель, а не как обычный политик, подчеркивали источники издания "Сезджю".



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