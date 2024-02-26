Хуситские войны: кто стоит за диверсией в Красном море

00:47 28.02.2024 И как повреждение кабелей может повлиять на мировой интернет



Анастасия Костина

Прохор Доренко



Израильские СМИ утверждают, что хуситы подорвали подводные кабели связи на дне Красного моря. Представили йеменского движения опровергли в разговоре с "Известиями" эту информацию и возложили ответственность на США и еврейское государство, фактически обвинив их в диверсии. Поврежденные кабели входят в один из трех глобальных маршрутов связи, который обеспечивает до 20% мирового трафика. Одна из компаний операторов подтвердила факт повреждения линии. Проблемы со связью зафиксированы в Джибути, хотя СМИ также сообщают о сбоях в странах Персидского залива и Индии. Как инцидент повлияет на мировую связь и цены на нее - в материале "Известий".



В Израиле обвинили хуситов в подрыве мирового интернета



Израильская газета Globes сообщила о повреждении четырех подводных кабелей, пролегающих в Красном море между Саудовской Аравией и Джибути. Как утверждает издание, это произошло в результате действий йеменских хуситов. Они уже три месяца атакуют проходящие в этом месте израильские суда в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа и в поддержку палестинцев.



Прямых доказательств причастности хуситов в повреждению кабелей нет. Обвинения могут быть связаны с постом в одном из Telegram-каналов, аффилированных с хуситами. В нем опубликовали карту кабелей, проходящих через Красное море, сопроводив ее сообщением: "Есть карты международных кабелей, соединяющих все регионы мира через море. Похоже, что Йемен находится в стратегическом месте, поскольку рядом с ним проходят интернет-линии, соединяющие целые континенты, а не только страны". После этого телекоммуникационные компании, связанные с международно признанным правительством Йемена (против которого выступают хуситы) заявили о планах повстанцев саботировать работу кабелей. При этом глава Высшего революционного комитета движения "Ансар Аллах" (хуситов) Мохаммед Али аль-Хути заявлял, что они не собираются атаковать подводные кабели, включая те, которые достигают стран региона.



Сразу после сообщений о диверсии "Ансар Аллах" также опровергли информацию о подрывах. Заместитель главы информационного департамента йеменского движения Наср ад-Дин Амер заявил "Известиям", что за это ответственны США и Израиль.



- Сионистские и американские СМИ распространяли этот вопрос с самого начала, и мы отрицали свою причастность. Нам было ясно, что они намеревались осуществить диверсионные действия против кабелей. В любом случае нам наносить удар по кабелям не имеет смысла, потому что они приносят пользу Йемену, а затем и всему миру, включая наших товарищей. Кроме того, подобного рода действия бьют по нашим усилиям по оказанию помощи угнетенному палестинскому народу. Мы обвиняем сионистов и американцев в любых актах саботажа против интернет-кабелей в Красном море, - сказал Наср ад-Дин Амер.



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Официальные лица хуситов также заявляли, что США и Израиль пытаются очернить их в глазах мировой общественности в рамках проводимой американцами военной операции в Красном море. В Пентагоне в декабре 2023 года объявили о специальной миссии в регионе по защите свободной навигации из-за атак хуситов на суда. С этой целью американские ВС вместе с британскими военными поражают позиции хуситов, вызывая значительные разрушения в самом Йемене. В ответ повстанцы начали атаковать суда США и Великобритании.



Россия осуждает военное вмешательство Вашингтона и Лондона, как и не оправдывает обстрелы кораблей. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком, "мы не оправдываем обстрелы коммерческих судов, чем бы эти обстрелы ни оправдывались. Но мы также не можем оправдать агрессивные действия, которые под этим предлогом США и Британия предпринимают против территории Йеменской Республики, не имея на это никакого международного мандата".



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Стоит отметить, что американские СМИ, в отличие от израильских, практически не освещают повреждение кабелей, а в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) якобы проводят анализ произошедшего. Однако повреждения на линиях связи - необязательно следствие диверсии. По данным Международного комитета по защите кабелей, в подавляющем большинстве случаев ущерб наносят рыболовное оборудование, траулеры или волочащиеся по дну якоря. Аналитики Форума по безопасности Персидского залива в конце января заявляли, что хуситы "технологически отсталые" для проведения такой операции. Однако они подчеркнули, что в некоторых местах кабели пролегают на малой глубине, до 100 м, и для подрыва не нужны высокотехнологичные средства.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Йемен - крайне фрагментированное государство со множеством региональных и конфессиональных противоречий. Одна из главных линий разделения с начала 2000-х годов пролегла между центральным правительством и представителями "Ансар-Алла". Хуситы продвигают интересы шиитской группы зейдитов, выступавшей против попыток центрального правительства провести исламизацию региона на основе суннизма.



К основным акторам на йеменской арене помимо правительства и хуситов также относят Южный переходный совет (ЮПС). Он выражает интересы населения юга Йемена, недовольного условиями, на которых произошло объединение Южного и Северного Йемена в 1990 году.



Как повреждения кабелей отразятся на всем мире



Речь идет о кабелях AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Кабель EIG (European India Gateway) соединяет юг Европы с Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Джибути и Индией. Акциями этой компании владеет консорциум, в который входят в том числе такие гиганты в сфере телекоммуникации, как AT&T и Verizon. TGN Atlantic принадлежит индийской компании Tata Communications. Кабель Seacom обеспечивает соединение между Европой, Африкой, Индией и ЮАР. Основной интерес представляет кабель AAE-1, который соединяет Юго-Восточную Азию с Европой через Египет, а также связывает Китай с Западом через страны, принадлежащие китайско-иранской оси, включая Пакистан и Катар.



Как отмечает Globes, повреждения вызвали значительные сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией. Больше всего пострадали пользователи стран Персидского залива и Индии. По крайней мере, южноафриканская компания Seacom подтвердила факт повреждения кабеля между Кенией и Египтом, хотя интернет-трафик уже удалось быстро перенаправить на другие линии. Неисправность зафиксирована в зоне досягаемости ракет и дронов хуситов, однако руководство компании считает, что еще рано говорить о саботаже.



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Компания по мониторингу связи NetBlocks подтвердила, что интернет-соединение частично нарушено в Джибути. При этом издание считает, что ущерб не критичен, поскольку через тот же регион проходят и другие кабели, соединяющие три континента: Азию, Африку и Европу. По имеющимся данным, всего их 16. Вместе они обеспечивают от 17% до 20% мирового интернет-трафика.



Этот узел - часть одного из трех основных маршрутов глобальных подводных кабелей связи, которые стягивают континенты и по сути служат основой интернета, заявил гендиректор, главный редактор изданий группы компаний CоmNews Леонид Коник. Он представляет собой смычку между Европой и Азией, проходя по дну Индийского океана с выходом справа на Гонконг, Сингапур и Японию, а слева как раз через Красное море и Суэцкий канал в Европу. Это второй по значимости маршрут после тихоокеанского, но масштабнее, чем трансатлантический.



- Сбои могут почувствовать страны, которые подпитываются в основном от этих кабелей. Например, Иран, Ирак, в значительной степени Индия. Но на уровне мира и особенно Европы и всей Азии ничего не случится, - рассказал специалист. - Как только чувствуется затык на одном направлении кабелей, трафик мгновенно перебрасывается на другие направления за доли миллисекунд. Даже если уничтожить все кабели на дне Красного моря, трафик будет переброшен на тихоокеанский и трансатлантический маршруты. Отдельный вопрос, что станет с ценами, потому что там довольно динамичное ценообразование и стоимость пропуска трафика может вырасти, - подытожил эксперт.



Российским пользователям беспокоиться не придется. Коник напомнил, что не самый мощный, но надежный сухопутный маршрут пролегает из Европы в Азию через территорию РФ. Его обслуживает ряд российских операторов, например "Ростелеком" и "ТрансТелеком", которые также предоставляют свои услуги, в том числе китайским операторам для транзита трафика из Азии в Европу. Кроме того, у МТС, "Билайна" и "Мегафона" есть свои магистральные линии.



По оценкам Globes, ремонт поврежденных кабелей займет как минимум два месяца. Подобные работы осложняются рисками в регионе из-за атак хуситов, а также военной операции США. Источник - Известия

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