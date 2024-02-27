Британия стала страной нищих и бездомных. Как при Диккенсе, - В.Прохватилов

00:57 28.02.2024 27.02.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Описанные Диккенсом ужасы капиталистической Англии оживают наяву



Британский благотворительный фонд Джозефа Раунтри (Joseph Rowntree Charitable Trust – JRCT) опубликовал свой ежегодный анализ динамики уровня бедности в Великобритании за последние годы.



По данным JRCT, в 2021- 2022 годах 22% (14 млн человек) жителей Великобритании жили в бедности. Из них 8,1 млн взрослого трудоспособного возраста, 4,2 млн детей, 2,1 млн пенсионеров.

"До 1979 года уровень бедности в целом оставался неизменным и составлял около 14%. В 1980-х годах при консервативном правительстве Маргарет Тэтчер произошел беспрецедентный рост бедности даже в период высокого роста доходов из-за очень неравномерного роста доходов в этот период. Это не было обращено вспять, а это означает, что нынешний уровень бедности примерно на 50% выше, чем в 1970-х годах", – говорится в докладе.

В 2021– 2022 годах 6 млн человек, или 4 из 10 человек, живущих в бедности, находились в "очень глубокой" бедности, с доходом намного ниже официальной черты бедности. Более 12 млн человек испытали глубокую бедность как минимум в течение одного года в период с 2017 по 2021 год.



В период с 2019 по 2022 год доход среднего британца, живущего в бедности, был на 29% ниже черты бедности, при этом разрыв увеличился с 23% в период с 1994 по 1997 год. Беднейшие семьи – те, кто живет в очень глубокой бедности – имели средний доход, который был на 59% ниже черты бедности, причем этот разрыв увеличился примерно на две трети за последние 25 лет.



Прожиточный минимум для средней британской семьи с двумя детьми до 14 лет составляет £21 900, тогда как доход ниже £14 600 считается уже очень глубокой бедностью. За период с середины 90-х до 2022 года число британцев, живущих в нищете, увеличилось с 4,5 млн до 6 млн человек. Чтобы достигнуть хотя бы прожиточного минимума, им нужно увеличить свои доходы на £12 800. В 2021-2022 годах более 22% британцев (или 14,4 млн человек, в том числе 4,2 млн детей и 2,1 млн пенсионеров) оказались в нищете из-за роста цен на коммунальные услуги.



О серьезном углублении бедности свидетельствует рост британцев, пользующихся продовольственными банками, при этом сеть Trussell Trust доставляет больше продовольственных посылок для экстренной помощи, чем когда-либо прежде.



Некоторые группы населения, по данным Фонда Джозефа Раунтри, имеют "совершенно неприемлемо высокий уровень бедности".

В 2021/22 годах в бедности находились 43%, то есть почти половина многодетных семей Великобритании. 44% детей в семьях с одним родителем также находились в бедности в эти годы, как и 32% детей в семьях, где самый младший ребенок был в возрасте до 5 лет.

Многие этнические меньшинства – около половины людей в пакистанских (51%) и бангладешских домохозяйствах (53%), 42% домохозяйств чернокожих африканцев находились в бедности в период с 2019 по 2022 год. В этих домохозяйствах также наблюдается более высокий уровень детской бедности, очень глубокой бедности и постоянной бедности.

В бедности жили 31% инвалидов. Этот показатель был еще выше (38%) для людей с серьезными психическими расстройствами.

В 2023 году кризис стоимости жизни продолжал нарастать. В октябре прошлого года 2,8 миллиона британцев имели задолженность по счетам за коммунальные услуги или задолжали плановые выплаты по кредитам. 4,2 миллиона домохозяйств остались без предметов первой необходимости. 3,4 миллиона домохозяйств сообщили, что им не хватает денег на еду.



Исполнительный директор Фонда Джозефа Раунтри Пол Киссак убежден, что ситуацию нужно в корне менять и что у правительства консерваторов есть для этого все возможности. В ответ на это пресс-секретарь британского правительства Макс Блейн лицемерно заявил, что с 2010 года уровень нищеты упал и что, если в семье все работают, а не сидят дома, у детей из этой семьи в пять раз снижается риск оказаться в бедности.



В начале 2024 года беднейшие семьи Британии столкнулись с самым большим повышением цен на энергоносители. Регулирующий орган Ofgem повысил национальный предельный уровень цен на первый квартал следующего года до 1928 фунтов, что на 5% больше текущих 1834 фунтов.

При этом потребители, потребляющие большую часть энергии, будут платить на 5% меньше.



Это стало двойным ударом по беднейшим семьям Британии, потому что свои потери из-за роста цен на нефть, газ и удобрения производители продуктов питания, фермеры и торговые компании компенсировали резко возросшими ценами на полках супермаркетов.

Пакет мер по снижению налогов, анонсированный министром финансов Джереми Хантом, не предполагал оказания дальнейшей адресной поддержки домохозяйствам, борющимся с растущими счетами за электроэнергию, несмотря на предупреждения отрасли о растущей задолженности домохозяйств.



"Рост цен в самое холодное время года усложнит жизнь миллионам людей, которые и без того с трудом оплачивают свои счета", – говорится в заявлении Джиллиан Купер, директора по энергетике благотворительной организации Citizens Advice. – Правительство упустило возможность объявить о дополнительной поддержке домохозяйств, отчаянно нуждающихся в ней этой зимой".



Влияние более высокого тарифа на электричество неравномерно распределено по домохозяйствам с разным уровнем доходов. Согласно данным консалтинговой компании BFY Group, домохозяйства с самым низким потреблением будут платить на 27% больше, чем прошлой зимой, из-за сокращения государственной поддержки, покрывавшей ранее большую часть их счетов.

Из-за невозможности платить за отопление своих жилищ, по данным волонтеров благотворительной компании Warm this Winter ("согрей эту зиму"), около 16% (8,3 млн человек) взрослого населения страны ввиду топливной бедности живут в холодных и сырых домах, в результате чего постоянно болеют.



Премьер-министру Риши Сунаку были переданы петиции с более чем 800 тыс. подписей, призывающих к срочному уменьшению счетов и амнистии задолженностей за электроэнергию.

Пресс-​секретарь компании Warm this Winter Фиона Уотерс заявила: "Неудивительно, что сейчас общественность массово подписывает петиции и возлагает вину за кризис на министров, которые не смогли принять меры для защиты общества от этого кризиса. Вместо помощи в виде Чрезвычайного тарифа на электроэнергию для уязвимых домохозяйств и схемы помощи в погашении долгов за электроэнергию для тех, у кого такие долги есть, с 1 января 2024 года общественность столкнется с увеличением счетов за электроэнергию".



Координатор коалиции "Покончим с топливной бедностью" Саймон Френсис, заявил: "Правительству необходимо взять под контроль кризис холодных и сырых домов, с которым сейчас сталкивается страна, поскольку люди живут в диккенсовских условиях и не могут этой зимой находиться в тепле. В конечном счете неспособность защитить людей от необходимости проживания в холодных, сырых домах будет стоить многих жизней".

Стюарт Бретертон из благотворительной организации Fuel Poverty Action указал, что "прибылей энергетических компаний, а также выплачиваемых им субсидий более чем достаточно, чтобы гарантировать достаточный уровень энергии для всех, чтобы всем было тепло и безопасно".



В Великобритании катастрофическими темпами растет число бездомных. По официальным данным, число семей, живущих во временном жилье, в прошлом году перевалило за 100 тысяч и стало рекордным показателем за все время наблюдения. Число британцев, оказавшихся бездомными из-за того, что они получили уведомление о выселении из арендуемого жилища, увеличилось на 27,4% до 24 260. На 30,5% выросло число людей, которые, по данным местных властей, живут на улице (rough sleeping).

В Британии в результате роста бездомности молодые люди становятся нищими каждые четыре минуты, к такому выводу пришла британская благотворительная организация Centrepoint, исследование которой показало, что 136 тысяч молодых британцев в возрасте 16-24 лет сообщили своему местному совету, что они были бездомными в 2022-23 годах, по сравнению со 129 тысячами в 2021 году. Таким образом, почти 7 тысяч молодых людей заявили, что они бездомные или скоро лишатся крыши над головой. Это примерно 372 человека в день, причем каждые четыре минуты новый человек становится бездомным.



В благотворительной организации опасаются, что эти цифры являются лишь верхушкой айсберга. Только 51% молодых людей, пользующихся их услугами, обратились к местным властям, чтобы сообщить о себе, как о бездомных, сообщает портал news.sky.com.

Коалиция из 120 благотворительных организаций объединилась под хештегом #PlanForThe136k, чтобы призвать правительство разработать национальную стратегию по борьбе с бездомностью молодежи. Они просят людей поддержать парламентскую петицию, чтобы добиться ответа от министров правительства Сунака.

По данным благотворительной компании Crisis, 62% бездомных не фигурируют в официальной статистике.



Число бездомных в Британии начало возрастать задолго до начала "пандемии". Crisis Homehood Monitor зафиксировал рост числа "постоянно бездомных" в Великобритании примерно на 18% в период с 2012 по 2019 год, что составило примерно 220 тысяч домохозяйств. По официальным данным, в период с апреля по июнь 2022 года 69 180 домохозяйств в Англии стали бездомными или подвергались неминуемому риску стать бездомными, что на 2% больше, чем годом ранее. Эти данные также показывают, что 5940 домохозяйствам угрожали стать бездомными в Англии в результате выселений в период с апреля по июнь 2022 года. Экономические последствия "пандемии" и кризис стоимости жизни подвергают риску все большее число британских семей. Исследования благотворительной организации Crisis показывают, что бездомность значительно увеличится в результате роста уровня бедности: по прогнозам, к 2024 году в Англии появится еще 6000 бездомных.

На все упреки в свой адрес правительство Риши Сунака отвечает дежурными отговорками о миллионах фунтов, потраченных на помощь бездомным и бедным. Но бедных и бездомных в Соединенном Королевстве становится все больше, и не приходится ожидать, что даже победа лейбористов на будущих всеобщих выборах сможет что-то изменить.



Приходит на память зловещий "Закон о бедных" 1834 года, который глубоко возмутил Чарльза Диккенса.

По этому закону все нищие, бездомные и безработные люди Англии были обречены на вымирание в так называемых "работных домах". Работные дома стали для них настоящей тюрьмой. Бедных людей заставляли работать не покладая рук, а деньги, выделяемые на их содержание, шли в карманы самих держателей этих домов. Голод в совокупности с тяжелой работой приводил к болезням и смертям.

Диккенс описал ужасы тех времен в своем романе "Оливер Твист". Нынешняя ситуация в Великобритании если и отличается чем-то от нравов XIX века, то, пожалуй, лишь в сторону большего лицемерия властей.

А второго Диккенса в Британии нет, и не ожидается.

27.02.2024 Источник - фонд стратегической культуры

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