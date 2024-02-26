Как Казахстан и Узбекистан распоряжаются своими урановыми активами?

01:50 28.02.2024

Центральная Азия безмерно богата различными видами природных ресурсов. Одним из таких ресурсов является уран. Казахстан и Узбекистан являются лидерами региона по добыче и экспорту урана. Об особенностях производства урана в Казахстане и Узбекистане читайте в статье Михаила Синицына и Артема Попадько. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Запасы урана в Центральной Азии



В Центральной Азии сосредоточено 20 % мирового запаса урана. Однако эти запасы распределены крайне неравномерно. Большая часть (15 % мирового запаса) приходится на Казахстан. В Узбекистане всего 2 % мирового запаса. Запасы других стран региона незначительные. Запасы Киргизии и Таджикистана составляют 22,3 и 20 тыс. т соответственно.



Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана, хотя по запасам республика на втором месте. Казахстан еще может сохранить нынешний уровень производства до 2030-х даже без открытия новых месторождений. Ожидается, что в 2024 году производство урана в республике достигнет максимума.



Казахстан и Узбекистан на мировом рынке ядерного топлива



Казахстан не занимается обогащением урана или атомной электрогенерацией. Поэтому его доля в мировой торговле выше, чем доля в добыче. Также еще одной особенностью республики является то, что доля Казахстана по выручке от экспорта урана обычно выше, чем доля по физическим объемам. Она особенно проявлялась в 2010-х гг. Например, в 2017 году доли Казахстана по физическому и стоимостному объемам экспорта составляли 44 % и 58 % соответственно.



В 2018–2021 гг. Казахстан увеличил доходы от экспорта урана с 1,34 млрд долл. до 1,75 млрд долл., хотя экспорт по физическим объемам сократился с 28 тыс. тонн в 2017 году до 24 тыс. тонн в 2021 году. Это связано с повышением цен на уран и политикой диверсификации рынков сбыта.



Политика диверсификации становится важным аспектом в развитии отрасли производства урана. Казахстан до 2017 года находился в зависимости от поставок урана в Китай. Доля поставок в Китай снизилась с 68 % в 2017 году до 31 % в 2021 году. Были увеличены поставки урана в Россию, Канаду, Францию и США. Доли поставок урана из Казахстана для Европы и США составляют 20 % и 22 % соответственно, что делает республику важным фактором в энергетической безопасности данных импортеров.



Узбекистан редко публикует данные по экспорту урана, и в международных статистических источниках такие данные практически отсутствуют. Известно, что до 2007 года американская Nukem Inc. практически сохраняла монопсонию на импорт узбекистанского урана. Узбекистан также перешел к политике диверсификации поставок. С 2008 года в добыче и импорте урана также участвуют японские и китайские компании. С 2020 года активизировались поставки в Республику Корею, а с 2023 года - в Индию.



Роль иностранного капитала в урановом комплексе Казахстана и Узбекистана



Прямые иностранные инвестиции играют важную роль в поддержании устойчивости в урановом комплексе Казахстана и Узбекистана. К 2022 году только три из 13 проектов по добыче урана в Казахстане полностью принадлежали НАК "Казатомпром". Остальные имеют форму совместного предприятия с иностранным участием. Наиболее широко из иностранных инвесторов в проектах представлена дочерняя компания "Росатома" - Uranium One. Она участвует в пяти проектах. В проектах также участвуют французская Oran, китайская CGN, канадская Cameco, японская Sumitomo и корейская Kansai Electric Power.



Узбекистан по примеру Казахстана также стремится привлечь инвесторов. Правительство предлагает инвесторам 29 месторождений урана. С 2019 года действует совместное узбекско-французское предприятие Nurlikum Mining, расположенное в Ташкенте. 51 % акций данной компании принадлежат Orano. Предполагается, что совместное предприятие будет участвовать в разведке и добыче урана по стране.



Перспективы развития уранового комплекса в Казахстане и Узбекистане



Казахстан уже достиг пика в показателях доли республики в мировой добыче урана. Республика еще сохранит за собой лидерство. В дальнейшем стратегия развития будет направлена на максимизацию прибыли от поставок. Переход к обогащению урана представляется маловероятным. Позиции нынешних мировых игроков на рынке обогащения урана слишком прочны.



Но перспективным для Казахстана может стать атомная электрогенерация. Она представляется наиболее релевантным решением проблемы дефицита электроэнергии в Казахстане.



Модель развития уранового комплекса в Узбекистане становится похожей на казахстанскую. Привлекая внешних инвесторов, в частности Orano, Узбекистан планирует удвоить добычу урана. Тема атомной электрогенерации для Узбекистана становится даже актуальнее, чем в Казахстане. Строительство АЭС также помогло бы Узбекистану справиться с энергодефицитом, а также обеспечить стабильный экспорт газа. На данный момент Узбекистан вынужден строить газовые ТЭЦ, из-за чего сокращаются возможности экспорта газа.



Казахстан, будучи крупнейшим производителем урана в мире, уже получает максимум в плане добывающей промышленности. Следующим большим шагом может стать начало атомной электрогенерации в республике, что не только будет означать качественный рост уранового комплекса, но и поможет решить проблему энергодефицита. Узбекистану еще предстоит дальше развивать добывающую промышленность по проверенной казахстанской модели с активным привлечением внешних инвестиций. Но это не мешает Узбекистану также вскоре начать переходить на атомную электрогенерацию, что помогло бы с проблемой энергодефицита и может высвободить газовые ресурсы для экспорта.



Полную версию статьи "Казахстан и Узбекистан на мировом рынке ядерного топлива" читайте в журнале "Россия и новые государства Евразии".

https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2023_04/16-Sinitsyn.pdf