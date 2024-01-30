Есть ли решение? (к проблеме российских платежей в китайских банках), - В.Петровский

05:42 28.02.2024

17.02.2024 • Владимир Петровский, доктор политических наук, действительный член Академии военных наук, главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН



Накануне Нового года по лунному календарю китайский коммерческий банк "Чжэцзян Чучжоу" остановил операции с Россией и Белоруссией. Причем были прекращены транзакции не только через SWIFT, но и через российскую СПФС и китайскую CIPS.



Эта новость привлекла внимание потому, что банк, в силу ряда причин, пользуется особой популярностью среди российских финансовых организаций и компаний для оплаты транзитных товаров. Как считают эксперты, в результате, можно ожидать срыва поставок товаров или их задержек из-за длительных новогодних каникул.



После того как в декабре 2023 года президент США подписал указ, позволяющий "санкционировать" любой банк в мире в случае подозрений в работе на российский оборонно-промышленный комплекс, американскому министерству финансов стало намного проще "дотянуться" до иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами и предприятиями в России.



После этого некоторые китайские банки с начала года ужесточили комплаенс в отношении всех платежей из России. А несколько недель назад даже два госбанка КНР перестали принимать платежи из России. Правда, это касалось только конкретных категорий товаров, которые попадают в санкционные списки[1]. Нет смысла закрывать глаза на возникшую проблему. Насколько она серьезна и где выход?



По мнению некоторых российских экспертов, изменение политики в отношении расчетов с Россией может быть связано не только с западным давлением, но и с вопросами к банку, накопившимися у китайского финансового регулятора (Народного банка Китая). Дело в том, что китайский "Чжэцзян Чучжоу", став одним из основных расчетных центров для российских импортеров и желая опередить возможных конкурентов среди китайских финансовых учреждений, начал слишком активно предлагать свои услуги российским банкам, не озаботившись должным оформлением этой деятельности в Народном банке Китая (который, помимо прочего, озабочен поддержанием равновесия на финансовом рынке).[2]



В сложившихся условиях главный вопрос не в том, "кто виноват", а в том, "что делать". В российском деловом и финансовом сообществе уже обсуждается несколько рецептов. Во-первых, российским контрагентам следует выбирать китайских партнеров из числа менее крупных банков, не осуществляющих трансакции в США и другие страны Запада, и не испытывающих уязвимости из-за возможных вторичных санкций.



Во-вторых, возможно, следует учитывать турецкий опыт – после декабря 2023 г. турецкие банки начали отказывать в сотрудничестве российским компаниям и закрывать их счета. Но сейчас идет работа над созданием совместного российско-турецкого банка, с открытием прямых корреспондентских счетов, что также позволит снять проблему вторичных санкций.



Наконец, стоит вернуться к недавнему опыту: после волны санкций, вызванных возвращением Крыма в Россию, китайские банки также не всегда пропускали российские платежи или задерживали их. Для решения проблемы в сентябре 2017 г. Банк России, после переговоров, достиг взаимоприемлемых соглашения с Народным банком Китая об осуществлении операций между финансовыми структурами двух стран в нормальном режиме и об отмене резервирования средств иностранных банков на корреспондентских счетах, в том числе, российских, что облегчило иностранным банкам работу с платежами в КНР (тогда, правда, российские банки не были отключены от SWIFT). Сейчас поиски решения проблемы - более сложные.



В новых условиях финансовым регуляторам наших стран, вероятно, есть смысл вновь обсудить сложившуюся ситуацию, чтобы устранить барьеры для рекордного роста российско-китайского товарооборота. Тем более, после того как произошла смена руководства Народного банка Китая и часть полномочий китайского ЦБ была передана Центральной финансовой комиссии - возглавляемому КПК надзорному ведомству.



В условиях текущего экономического противостояния как между Китаем и США, так и между Россией и Западом обсуждение проблемы платежей вполне уместно и на политическом уровне (не это ли, в числе прочего, обсуждали лидеры наших стран в недавнем телефонном разговоре?)



При этом перспективное решение проблемы может быть достигнуто в результате усилий по реформированию международной системы расчетов, в том числе, в формате БРИКС. Эта тема активно обсуждалась во время встречи шерп и су-шерп стран БРИКС в Москве. Китай первым среди стран БРИКС поддержал такие усилия, рассматривая их как совершенствование глобальной системы экономического управления, заявил официальный представитель МИД КНР, комментируя слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной об обсуждении странами БРИКС расширения взаимодействия национальных систем передачи финансовых сообщений. При этом глава российского Центрального банка отметила, что доля расчетов БРИКС в нацвалютах уже достигла 85%.[3]



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[1] Китайский банк дал от ворот перевод. https://www.kommersant.ru/doc/6495088



[2] "Чужой" против своих. Китайский банк остановил операции с Россией. https://regnum.ru/article/3865801



[3] В Китае одобрили оптимизацию международных методов расчета. https://www.gazeta.ru/business/news/2024/01/30/22222489.shtml



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