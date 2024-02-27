Бой слонов под Фермопилами, или Трамп атакует глубинное государство, - Дм.Седов

07:40 28.02.2024

Основной претендент на кресло в Белом доме грозит разоблачить официальную ложь об атаке на "башни-близнецы"



Многие американцы подозревали, что за зрелищной атакой на два 110-этажных здания Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года стоят вовсе не басмачи в тапочках, а люди очень влиятельные, богатые и давно наплевавшие на жизни собственных сограждан. Подобные подозрения могли возникнуть от очень простого факта. Обуреваемый корыстью владелец здания № 7 во Всемирном торговом центре израильский гражданин Ларри Сильверстейн незадолго до катастрофы перевел активы на это здание в разряд приносящих доход в случае разрушения. Ушлые игроки на страховом рынке своевременно вызнали про это и начали скупать акции в соображении, что дом должен грохнуться. Так оно и вышло: дом обрушился без всякого воздействия на него самолетов, и они получили дивиденды, исчисляемые в общей сложности миллионами долларов. Это было немалое количество людей. Слухи на таком рынке распространяются быстро. Загребли денежки и не стали ломать себе голову над этой фенечкой. Помалкивают до сих пор, зелень не пахнет.



Мог ли Дональд Фредович Трамп знать об этом эксцессе? Как же иначе, если он являлся одним из крупнейших застройщиков Нью-Йорка. Знал, наверное, но тогда его не очень огорчила гибель трех тысяч земляков, ведь он дитя страны, в которой любой может попасть под колеса чистогана. Да и вероятные виновники теракта (не басмачи) были связаны с правящей Республиканской партией, которая по итогам трагедии 9/11 объявила крестовый поход против Афганистана. Не было у Фредовича оснований шуметь – как-никак сам республиканец. Однако много позже он эту фенечку учел. Двадцать лет спустя, во время избирательной кампании 2020 года, какой-то отдаленный университет, находящийся аж на Аляске (университет в Анкоридже), неожиданно принялся анализировать с помощью компьютерных программ видеозапись обрушения здания № 7 во Всемирном торговом центре.



Кто его подвигнул на эту работу – дело секретное. Допустим, студенты и аспиранты сами додумались, хотя, по правде говоря, они загрузили все основные мощности компьютерного центра на целый год, что вызывает удивление. А как же другие студенты и аспиранты? Почти целый год компьютеры миллисекунду за миллисекундой изучали сцену обрушения здания и пришли к однозначному выводу, что все объяснения специальной комиссии NIST – чистая туфта. Выводы комиссии о сотрясении земли под зданием относятся к разделу лженаучной фантастики, а на самом деле это был управляемый подрыв. Не могли несущие опоры здания с какого-то перепугу так подкоситься, что здание потеряло равновесие. А касательно сотрясения земли от падения первых двух зданий наметилось голимое вранье. Эти здания обрушились утром, а здание № 7 в 17.30. Однако въедливые следопыты на всякий случай проверили на компьютерах и версию NIST о сотрясении земли. Компьютерное моделирование с мнением NIST не согласилось. Тем не менее правительственная комиссия проигнорировала работу университета и не приняла ее к рассмотрению. Но остался ценный документ – инструментально обоснованный вывод о том, что причиной коллапса было одновременное разрушение всех опорных конструкций здания. Такой документ в могучих руках борца за президентское кресло совсем не шутка.



Теперь вернемся к Трампу. Фредович на сей раз уразумел, что против него снова собираются могучие тайные силы, которые уже снесли его на прошлой кампании. Только теперь повторение этой неудачи грозит ему казенным домом и скорбной неволей. Ему некуда деваться. Только выступить против этой силы, даже если в ней числится немало влиятельных республиканцев. В Америке тайная власть не собирается по партийной принадлежности. Вокруг нее жмутся люди с одинаковыми шкурными интересами. Многие из них были и остаются республиканцами, а старшие по возрасту принимали участие в теракте 9/11. А это большое преступление. В случае разоблачения им грозит конец карьеры и тюрьма.



Документ ли университета Анкориджа, или другие сведения подвигли Трампа к разоблачениям, неизвестно, но надо думать, что бомба им приготовлена знатная. Такая, что взорвет один из филиалов глубинного государства, если ему позволят ее взорвать. А он, будучи слоном (слон – символ Республиканской партии) уже поднял хобот и пошел в атаку на других слонов – тайных республиканцев в глубинном государстве. Он не хочет считаться ни с какой опасностью, да и им тоже надо биться до конца.



Теперь Фредович, как неистовый борец за простое ковбойское счастье, заявляет на избирательных митингах: "Они 4 года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно: не было никакой атаки на башни Всемирного торгового центра, не было той атаки, как нам ее показали, и что в этом замешаны другие страны", – подчеркнул он.

По его словам, это обернулось для Вашингтона и тех, кого он обвинил в атаке, войной на Ближнем Востоке, убийством миллионов людей.



"Мы потратили 9 трлн долларов, мы убили миллионы людей... и чего мы добились? Ничего! Мы получили только смерть и кровь".

Надвигающиеся события обещают битву, подобную битве под Фермопилами. Тогда столкнулись 300 спартанцев с армией персов. Теперь же навстречу друг другу идут слоны. Но важно учесть одну существенную мелочь. Спартанцев предал местный житель Эфиальт, показавший персам обходной путь к ним в тыл. И отважные спартанцы погибли.

Чем кончится на этот раз бой слонов под Фермопилами?