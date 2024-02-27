Сумерки Модерна и аграрный "бунт". Фермерский протест консервативно-революционен, - А.Елисеев

07:55 28.02.2024 Сумерки Модерна и аграрный "бунт"

фермерский протест весьма консервативен (или – консервативно-революционен)

Александр Елисеев



Старушка Европа объята огнем аграрных волнений. Они не носят революционный характер. Скорее, наоборот, фермерский протест весьма консервативен (или – консервативно-революционен). Он направлен на сохранение индустриального Модерна, который оглушительно трещит под напором Пост-Модерна – со всеми его "новыми нормальностями" и "великими обнулениями".



Фермеры – это аграрный уклад, а он, в индустриальном обществе, пронизан индустриализмом. (Не случаен и символ фермерского Сопротивления - Трактор.) Отсюда и консерватизм. Но аграрное начало, все-таки, несколько периферийно – в родном индустриализме. В этом – отличие европейских фермеров – от европейского рабочего класса, который покорно размывается глобальными потоками посткапитализма. Отсюда и консервативная революционность фермеров.



Посткапитализм с его финансиализацией-цифровизацией, намерен сделать индустриализм – сугубо периферийным. А аграрный сектор индустриализма, судя по всему, хотят сделать периферийным в квадрате.



В настоящее время под ударом находится "святая святых" старого капитализма – пресловутое "общество потребления". А оно, в течение многих десятилетий, было этакой глобальной витриной для голодного или полу-сытого Не-Запада. В позднем СССР это самое общество спроецировалось в виде суперпривлекательного мема – "сто сортов колбасы". И данные "сорта" нанесли Союзу удар помощнее, чем всякие-разные "архипелаги гулаги".



Но времена "ста сортов" прошли. "Глобальный ресторан закрывается"



В авангарде натиска на европейское потребительство находятся тамошние "зеленые", среди которых наиболее сильны немецкие.



Собственно говоря, в свое время, еще в условиях "той самой" холодной войны "зеленые" возникли именно в ФРГ. И, что характерно, именно тогда они заняли довольно-таки радикальную антикапиталистическую, антимонополистическую и антимилитаристскую позицию. За это их даже сдержанно похваливали в СССР, скрепя сердце прощая абсолютную чуждость марксизму. (Впрочем, привередничать особо не приходилось, "авангард западногерманского рабочего класса" – Германская компартия – никаким влиянием не обладал – от слова "совсем").



(О генезисе "зеленых" см. Алексей Белов. "Зеленая" Германия без мозгов – на пути к экономическому краху?")



В дальнейшем, однако, "зеленые" вполне вписались в "империализм", поддержав бомбардировки Югославии. А "зеленый" гуру Йошка Фишер, оставил политику, став консультантом по международным связям и корпоративной стратегии концерна Siemens AG. Это уже очень солидный уровень ТНК, который можно трактовать и как щедрую награду Транснационала.



Складывается такое впечатление, что "зеленых" создавали именно для того, чтобы переформатировать европейский капитализм изнутри.



"Антикапитализм" здесь надо понимать именно в этом смысле. В принципе, критика капитализма (с прицелом на его гиперкапитализацию и дальнейшую глобализацию) вполне характерна для транснационалов.



Вот ярчайший пример - в 2019 году Эмманюэль Макрон раскритиковал капитализм, выступив за пересмотр мировой системы отношений. На встрече с бизнесменами накануне саммита G7 в Биаррице он отметил, что "мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии".



По его словам, "за работу по переустройству мировой системы должны взяться как предприятия и фирмы, так и международные организации". ("Макрон: капитализм деградировал и сошел с ума")



А кто такой, собственно, этот "критик" капитализма? Он – бывший сотрудник Ротшильдов (управляющий партнер банка Rothschild (Ротшильд) & Cie.). А также - убежденный и продвинутый глобалист. Вот один только "маленький" штрих. В 2015 году под эгидой ТНК прошел "Круглый стол" по вопросам продвижения глобализации. Там Макрон зачитал доклад с весьма названием – "Глобализация несет благо и прогресс".



Еще раньше, в 2018 году, в своем юбилейном докладе, с критикой капитализма выступил глобалистский Римский клуб. При этом, в докладе подчеркивается необходимость создания новых, более эффективных структур глобального взаимодействия. В тексте доклада рассматриваются два "перспективных" проекта - "Всемирный совет будущего" (World Future Council) Якоба фон Икскулля и "Великий переход" (Great Transition) Пола Раскина. Второй проект более амбициозный, конечная цель здесь обозначена следующим образом - формирование "единого человечества".



Ранее, в 2015 году, вышла энциклика папы римского Франциска Laudato Si' ("Хвала Тебе"), которую многие охарактеризовали как "социалистическую". Там и в самом деле содержится очень много всякой левой фразеологии. В частности, критикуется "алчный и безответственный рост, созданный за последние десятилетия".



Одновременно, как и в случае с Римским клубом, предлагается усиление глобального взаимодействия: "В нынешней ситуации абсолютно необходимо разработать более сильные и эффективные международные ведомства, чиновники в которых будут справедливо назначаться консенсусом национальных правительств и которые будут уполномочены вводить санкции". По сути, речь идет о создании мирового правительства. Впрочем, папа и ранее указывал на необходимость "мировой политической власти".



Совершенно очевидно, как радикальные глобалисты, собираются "исправлять" капитализм. Они намерены ликвидировать все национальные государства и установить тиранию немногих ТНК. Средний класс и большая часть капиталистов будут экспроприированы – в пользу "капиталистов-суперглобалистов". Не случайно же Макрон такие большие надежды возлагает именно на "предприятия, "фирмы" и "международные организации".



Вернемся, впрочем, к фермерскому протесту. Он, как очевидно, направлен, в первую очередь, против "зеленой повестки" ЕС. "Начало 2024 г. было отмечено волной протестов вокруг "зеленой" повестки, но уже не со стороны экологистов и молодежных движений, а со стороны недовольных фермеров, ощутивших на себе финансовое бремя "зеленого" перехода, – пишет Н. Т. Хайнацкая. - В 2018–2019 гг. климатические акции тоже вспыхнули накануне выборов в Европарламент, форсировав принятие амбициозного "зеленого" курса, известного как Европейская зеленая сделка (ЕЗС). Новые протесты вновь поставили "зеленые" вопросы в центр предвыборных дебатов, однако уже в ином ракурсе.



Недовольство фермеров стран – членов ЕС отдельными мерами экологической политики не является новым феноменом, однако масштабы и контекст нынешнего "демарша" имеют ряд отличий. Если ранее протесты проходили преимущественно на национальном уровне и были связаны с отдельными мерами, принимаемыми правительствами, то сейчас они направлены против взятого институтами ЕС политического курса и распространились в ряде тех государств-членов, где сельскохозяйственная политика остается чувствительной проблемой социального плана ввиду значимости этой отрасли для экономики и занятости, а также для поддержания привычных моделей потребления и культуры досуга как ориентиров идентичности. При этом жалобы возникли не только из-за высоких финансовых издержек "зеленого" курса, но и на фоне наводнений, засух и пожаров, которые связывают с изменением климата. Они наносят все больший ущерб урожаям, усугубляя серьезные проблемы сельскохозяйственного сектора". ("Кто платит за экологическую политику: фермеры против "зеленого" курса")



Устремления влиятельных и властных "экорадикалов" становятся все более радикальными. "В январе министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал сделать "решительный шаг" и предложил ввести "налог на благополучие животных" (налог на мясо). Мол, в таком случае "наши фермеры смогут лучше защищать животных, климат и природу - как того требуют все".



Намедни он представил ключевые детали нового налога, который собираются применять повсеместно в оптовой и розничной торговле. Налогом будут облагаться "мясо, мясные продукты и пищевые субпродукты", а также "переработанные продукты с определенной долей мяса, мясных продуктов или пищевых субпродуктов". Размер пока не раскрывается (согласно документу, уровень налоговой ставки должен определяться "политически"), однако Bild утверждает, что мясо ждет "ценовой шок"... Ранее группа "диетологов" при министре Оздемире подготовила новые рекомендации по питанию для населения. Главная из них – радикальное сокращение употребления мяса. До десяти граммов в день". (Алексей Иванов. "Зеленое" безумие: министр-веган и налог на мясо")



А ведь ранее Германия воспринималась как некий символ западной индустрии. "Рейнметалл, йа-йа!". Теперь она становится символом деиндустриализации.



Чем же завершится фермерский протест? Очень даже вероятно, что он просто выполнит некую деструктивную функцию – в интересах Транснационала, который желает ликвидации з нынешних европейских структур (как национальных, так и наднациональных) – с последующей заменой их на трансатлантические и откровенно корпорократические (по линии ТНК). При этом указанные структуры сначала сами создают почву для деструкции



В качестве примера можно привести прошлогодние протесты во Франции, которые ничуть не поколебали местную плутократию, зато существенно ослабили французскую промышленность. (К радости ФинИнтерна.)



"Могучие забастовки во Франции"



"Финансовый капитал Запада и волнения во Франции"



"Франция на краю пропасти"



Позволим себе, однако, и немного оптимизма, предположив, что нынешний протест станет часть действительно осознанной и структурированной консервативно-революционной силы. И для ее создания потребуется мощный синтез доиндустриальных, индустриальных и пост(сверх)индустриальных элементов. В любом случае, нынешние события еще раз свидетельствуют - индустриальный Модерн находится в сумеречном состоянии.



Любопытно, что протесты направлены и против экспорта с Украины. И надо сказать, что киевский режим, несмотря на всю его "цеевропейскую" трескотню занимает в отношении ЕС именно деструктивную позицию (в интересах того же Транснационала). Миллионы "беженцев" вносят посильный вклад в разложение Европы, вызывая в отношении себя гнев европейцев, чреватый мощными потрясениями. Такой же гнев вызывает и экспорт. Такая вот "ирония судьбы" на уровне "игры слов". Европейский фермер протестует против европейских "зеленых" и "цеевропейского" Зеленского.



Что же до сути, "радикал-экологизма", то гипертрофированное выпячивание природы предполагает минимизацию и искажение человеческого. Это вполне отвечает настрою тех транснациональных гиперэлитариев, которые считают себе существами, стоящими выше людей. А также – замыслам внечеловеческих, инфернальных сил, которые возглавляются "врагом рода человеческого". Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709096100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Перспективы развития сферы образования обсудили на заседании диалоговой площаки Сената "Ұлттық мүдде"

- Выстроить систему поддержки отечественных производителей

- Правительством утвержден Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы

- "Кадровый инкубатор" президента: оправдались ли надежды?

- Внешнеполитические приоритеты и демократические процессы Казахстана в фокусе внимания многосторонней Женевы

- Синергия между фермерами и сахарными заводами

- Кадровые перестановки

- Казахстанский культурный центр откроют в Китае

- Пресечен канал поставки вейпов, содержащих психотропное вещество

