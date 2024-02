К вопросу о единстве палестинцев, - Владимир Сажин

08:39 28.02.2024 26.02.2024 • Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук



7 октября палестинская военно-политическая группировка ХАМАС подвергла территорию Израиля внезапному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, вторглось в приграничные районы на юге страны, погибли около 1200 человек и было захвачено 253 заложника. В тот же день Израиль стал наносить мощные ответные удары по целям в Газе. Началась крупномасштабная война между ХАМАС и Израилем, которая продолжается уже почти пять месяцев.



Эта война не только уже привела к десяткам тысяч жертв, но и нарушила перемирие, хоть и зыбкое и неустойчивое, но все-таки дающее небольшую и заманчивую надежду на неблизкое, но все же дипломатическое решение палестинской, а также в целом арабо-израильской проблемы.



Война в Газе сорвала или значительно затормозила процесс урегулирования отношений Израиля с Саудовской Аравией. По некоторым данным, стороны были готовы в 2024 г. признать друг друга и установить дипотношения. Это явилось бы хорошей основой для позитивного изменения всей политической картины Ближнего Востока, включая мирное решения палестинской проблемы.



Но с другой стороны, война в Газе вернула внимание мира к израильско-палестинскому вопросу, который в последние годы ушел в тень мировой политики, и инициировала активизацию политико-дипломатической деятельности многих стран, в том числе и России, по поиску приемлемых на сегодняшний день путей прекращения боевых действий и дальнейшего мирного урегулирования.



Известно, палестинской проблеме, имея в виду ее арабо-еврейский аспект, порядка ста пятидесяти лет. Она отличается необыкновенной сложностью, запутанностью и многолетней запущенностью. На пути ее решения стояли и стоят многие объективные и субъективные препятствия, узкие места и камни преткновения.



Сегодня одним из таких "камней" является политический и идеологический раскол палестинцев.



На днях министр иностранных дел Египта Самех Шукри на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что движение ХАМАС не располагает поддержкой большинства палестинцев. "Я думаю, это абсолютно верно, что ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и не имеет поддержки в Палестинской автономии", - цитирует слова Шукри CNN Arabic.[1]



Министр также напомнил, что именно ХАМАС спровоцировал раздоры в автономии, когда стал доминирующей силой в секторе Газа в 2007 году, фактически разделив палестинское общество на два лагеря: сторонников и противников мирного урегулирования конфликта с Израилем. Отметив нежелание ХАМАС идти на переговоры с Израилем и отказываться от поддержки насилия, Шухри указал на важность прояснения обстоятельств того, кто "финансировал, укреплял и углублял палестинский раскол".[2]



Как известно, в 2005 году движение ХАМАС одержало победу на парламентских выборах в секторе Газа, находящемся в то время под управлением лидера Палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом и его партии ФАТХ. Г-н Аббас отказался признать результаты выборов. Движение ХАМАС начало расправляться с его сторонниками. Предпринятая попытка создать правительство национального единства успехом не увенчалась - ХАМАС не признал главенствующей роли ФАТХ в представлении интересов палестинцев на международной арене. После этого между двумя сторонами вспыхнул короткий вооруженный конфликт, результатом которого стало фактическое разделение палестинских территорий: в 2007 году Газа полностью перешла под контроль ХАМАС. Западный Берег – остался под управлением ФАТХ, находящегося в составе Организации освобождения Палестины (ООП). Больше выборов в секторе Газа не проводилось.



Радикально-исламистский ХАМАС еще до этого противостоял умеренно светской ООП, в 1980-х разошлись их взгляды на отношения с Израилем: ООП отказалась от насильственных методов борьбы и пошла на переговоры с еврейским государством, в то время как ХАМАС решил остаться на позиции вооруженной борьбы.[3]



Политики в Палестине неоднократно отмечали, что между международно признанными властями страны и ХАМАС существуют противоречия. Как говорил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК, между администрацией в Рамалле и движением ХАМАС есть "большая разница" - у них различные мнения по множеству вопросов.[4]



Из-за разобщенности между ФАТХ и ХАМАС палестино-израильские переговоры все это время находятся в подвешенном состоянии, так как получается, что существует два отдельных палестинских квазигосударства с собственными целями и идеологиями.



Впрочем, на практике до начала войны в Газе подобное положение было выгодно для всех сторон палестинского конфликта. ХАМАС и ФАТХ успешно сохраняют всю полноту власти на закрепленных за собой территориях, а Израиль может избегать разговоров о государстве Палестина, апеллируя к разобщенности палестинцев. Однако нынешняя война между ХАМАС и Израилем спутала карты ее участников, и со всей остротой поставила вопрос о необходимости единства палестинцев, от которого в прямом смысле зависит их будущее и будущее всей Палестины.



Сегодня Россия, обладающая авторитетом у всех участников конфликта, пытается найти пути ликвидации раскола палестинцев.



Так, выступая 13 февраля на XIII Ближневосточной конференции клуба "Валдай", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "23 января состоялось заседание СБ ООН по палестинскому вопросу. В качестве практических шагов привлекли внимание к нашей давней инициативе провести консультации с участием ключевых стран региона, чтобы гармонизировать их подходы в поддержку создания палестинского государства. Вслед за этим предлагаем организовать межпалестинскую встречу с привлечением всех ведущих палестинских фракций для преодоления внутреннего раскола.



Проблема давняя. Несколько раз Российская Федерация, в том числе по инициативе нашего друга и активного участника клуба "Валдай" В.В.Наумкина, проводила встречи палестинских фракций. Они встречались с нашими экспертами и сотрудниками Министерства иностранных дел России. Не получалось договориться о восстановлении единства, хотя всегда мы подчеркивали, что палестинское единство – это та вещь, которая не зависит ни от кого, кроме как от самих палестинцев и от их друзей на "внешнем контуре.



Для того, чтобы устранить известные нюансы в позициях, как стран "внешнего контура", так и внутри палестинских территорий, мы предложили провести вот такого рода объединение. Чтобы все внешние игроки посылали единый сигнал палестинцам о том, как им восстановить свое единство".[5]



Не прошло и трех дней с момента выступления министра Лаврова, как его предложения о проведении межпалестинских переговоров стали воплощаться в жизнь.



16 февраля заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил, что межпалестинская встреча готовится к проведению в Москве с 29 февраля по 1-2 марта. "Мы пригласили всех палестинских представителей всех политических сил, которые имеют свои позиции в разных странах, в том числе в Сирии и Ливане, других странах региона, - заявил г-н Богданов. - Поэтому состав примерно такой же, как был на предыдущих двух межпалестинских встречах. Это от 12 до 14 организаций. […] В основном это, конечно, те, которые входят в состав Организации освобождения Палестины[6], но и есть некоторые структуры, которые не вошли пока еще - это ХАМАС и "Исламский джихад". Сейчас мы тоже пригласили их".[7]



Посол Абдель Хафиз Нофаль уточнил: "Все палестинские делегации приезжают 28 февраля и уезжают 2 марта. От ХАМАС будет [зампредседателя политбюро ХАМАС] Муса Абу Марзук, а от ФАТХ [член ЦК палестинского движения ФАТХ] Аззам аль-Ахмед.[8]



Выступая на днях на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил: "На встречах в Москве и станет понятно, насколько серьезно движение ХАМАС готово к сотрудничеству с палестинскими властями и к объединению в рамках Организации освобождения Палестины".



По словам Мухаммеда Штайе, Палестинская администрация готова к переговорам с ХАМАС, потому что стремится к "палестинскому единству", но для такого объединения ХАМАС должен выполнить определенные требования. "Для того, чтобы ХАМАС стал членом ООП, должны быть предпосылки, которые ХАМАС должен принять: политическая платформа ООП, понимание вопроса сопротивления. Мы призываем к народному сопротивлению и ни к чему другому", - подчеркнул он.



В ответ на вопрос, можно ли иметь дело с группой, совершившей зверства 7 октября, г-н Штайе выразил мнение, что "не следует продолжать сосредотачиваться на 7 октября".



Г-н Штайе настаивал, что "ХАМАС является частью палестинского движения, неотъемлемой частью палестинского народа. […] Палестинцам нужно добиться единства своих рядов, и мы будем к этому стремиться".[9]



Это действительно так. Но реальность, к сожалению, диктует несколько другие нарративы. В последние месяцы в Палестинской автономии наблюдается резкий рост поддержки группировки ХАМАС. Об этом свидетельствуют социологические исследования, осуществленные палестинским ученым Халилом Шикаки и опубликованные Палестинским центром политики и социологических исследований (PCPSR)[10] 13 декабря 2023 г. Опрос 1231 палестинца, проведенный в период с 22 ноября по 2 декабря, показывает, что 44% респондентов на Западном берегу поддерживают ХАМАС, по сравнению с 12% в сентябре, в Газе, которая, по сути, опустошена, число сторонников ХАМАС увеличилось до 42%, по сравнению с 38%. При этом 90% опрошенных палестинцев говорят, что президент Махмуд Аббас должен уйти в отставку, а 60% респондентов считают, что Палестинская автономия должна самораспуститься.



Опрос также сигнализировал о широко распространенном разочаровании палестинцами - Соединенными Штатами, ключевыми европейскими странами и даже ООН, которая настаивает на немедленном гуманитарном прекращении огня в Газе. Г-н Шикаки на основе опросов утверждает: "Уровень антиамериканизма и антизападничества среди палестинцев огромен из-за позиций, которые они заняли в отношении международного гуманитарного права и того, что происходит в Газе".[11]



Конечно, мнение 1231 опрошенного еще не мнение всех палестинцев, численность которых в Палестине (постоянных жителей) на 1 февраля 2024 г. составляет 5227193 человека.[12] Но тенденции проглядываются довольно четко. Тем более результаты опроса PCPSR не противоречат результатам опросов, проведенных в Палестинской автономии Arab World for Research & Development (AWRAD) в 2023 г. в начале войны в Газе.[13]



Приведенные результаты опросов не соответствуют приведенному выше мнению главы МИД Египта г-на Самеха Шукри о том, что ХАМАС не пользуется поддержкой палестинцев. Более того, последние социологические данные (если они достаточно достоверны) демонстрируют ситуацию внутри политического сообщества палестинцев, которая не способствует плану принятия ХАМАС (и "Исламского джихада") в ООП, как предлагает премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.



Ныне движение ХАМАС, несмотря на потери и, как считают в Израиле, разгром его военной структуры, обладает финансовыми, политическими возможностями, а также авторитетом среди палестинцев, что делает его способным диктовать условия на переговорах другим палестинским организациям, группировкам и партиям. Насколько контрагенты ХАМАС согласятся с таким положением? А Израиль, другие страны – игроки на Ближнем Востоке, как они расценят возможную гегемонию ХАМАС в общепалестинском объединении? Это серьезные проблемы, не гарантирующие быстрый и легкий путь к палестинскому единству, без которого не может быть решен палестинский вопрос в целом.



В этой связи предстоящая встреча и диалог представителей многих палестинских организаций (в том числе ХАМАС и "Исламского джихада") в Москве в конце февраля явится важнейшем этапом, где, возможно, будут представлены взгляды, аргументы и предложения всех сторон для дальнейшего их изучения и выработки компромиссного решения. Маловероятно, что на московской встрече будет сформирован всепалестинский консенсус, но есть надежда, что будет выбрано четкое направление дальнейшей плодотворной работы.



Мнение автора может не совпадать с позицией Редакции



[1] CNN Arabic. 18.02.2024. Египет…Самех Шукри разжигает диалог видеозаписью своего ответа бывшему министру иностранных дел Израиля о ХАМАСЕ и "палестинском консенсусе". https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/02/18/egypt-sameh-shoukri-response-israel-former-foreign-minister-tzipi-livni-hamas-gaza-social



[2] РБК. 18.02.2024. МИД Египта обвинил ХАМАС в расколе Палестины. https://www.rbc.ru/politics/18/02/2024/65d21e519a7947d6034bf666?from=copy; Елена Прошина. Глава МИД Египта обвинил ХАМАС в узурпации власти и расколе Палестины. Рамблер. 18.02.2024. https://news.rambler.ru/world/52291070-glava-mid-egipta-obvinil-hamas-v-uzurpatsii-vlasti-i-raskole-palestiny/



[3] Подробнее см.: Хасан Кассем. Западный берег против сектора Газа: прошло 15 лет с раскола палестинцев. News.ru. 15.06.2022. https://news.ru/near-east/zapadnyj-bereg-protiv-sektora-gaza-proshlo-15-let-s-raskola-palestincev/



[4] РБК. 18.02.2024. МИД Египта обвинил ХАМАС в расколе Палестины. https://www.rbc.ru/politics/18/02/2024/65d21e519a7947d6034bf666?from=copy



[5] Международный дискуссионный клуб "Валдай". 13.02.2024. Встреча участников Ближневосточной конференции с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. https://ru.valdaiclub.com/multimedia/video/vstrecha-uchastnikov-blizhnevostochnoy-konferentsii-s-lavrovym/; МИД РФ. 13.02.2024. Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе XIII Ближневосточной конференции клуба "Валдай", Москва, 13 февраля 2024 года. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1931690/



[6] Список палестинских организаций, которые на сегодняшний день объединяет ООП:



ФАТХ – крупнейшая, доминирующая в ООП, светская левая фракция;

Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) – вторая по величине в ООП военизированная марксистская группировка;

Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП) – третья по численности леворадикальная группировка в ООП, в свое время отделившаяся от НФОП;

Палестинская народная партия (ПНП) – светская социалистическая организация;

Ас-Саика - некогда вторая по численности палестинская организация после ФАТХ, аффилированная с сирийским правительством;

Фронт арабского освобождения (ФАО) – незначительная фракция, примыкающая к иракской партии Баас

Палестинский демократический союз (ПДС) – небольшая политическая партия социалистического уклона;

Палестинский фронт народной борьбы (ПФНБ, фракция Самира Гауши) – незначительная левонационалистическая фракция;

Палестинский арабский фронт (ПАФ) – небольшая по численности националистическая организация изначально аффилированная с ФАО, затем сблизившаяся с ФАТХ.

В целом каждая из групп, входящих в ООП, независима, при этом все они в большей или меньшей степени остаются в составе единой организации.



С 1993 г. штаб-квартира ООП находится в городе Эль-Бира, примыкающему к административному центру Западного берега Рамалле (в 15 км от Иерусалима).



[7] ТАСС. 16.02.2024. В Москве с 29 февраля по 1-2 марта пройдет межпалестинская встреча. https://tass.ru/politika/20002887



[8] ТАСС. 16.02.2024. Палестинские делегации прибудут в Москву на межпалестинскую встречу 28 февраля. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20003107



[9] ТАСС. 18.02.2024. Премьер Палестины: встреча в Москве покажет готовность ХАМАС к сотрудничеству с ООП https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20018167; The Times of Israel. 18.02.2024. Calling for ‘Palestinian unity,’ PA premier urges Hamas to attend Moscow meet. https://www.timesofisrael.com/we-need-palestinian-unity-pa-premier-urges-factions-to-meet-in-moscow-next-week/



[10] Палестинский центр политики и социологических исследований (PCPSR) - палестинская исследовательская организация и аналитический центр, базирующийся в Рамалле, созданный для "продвижения научных знаний по насущным вопросам, волнующим палестинцев, в трех областях: внутренняя политика и правительство, стратегический анализ и внешняя политика, а также опросы общественного мнения и исследовательские исследования".



[11] Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR). 13.12.2023. Public Opinion Poll No (90) 22 November-2 December 2023. https://pcpsr.org/en/node/963



[12] BDEX. Население Палестины. https://bdex.ru/naselenie/palestine/



[13] См.: Владимир Сажин. Палестина: четыре тысячи лет противостояния и перманентных конфликтов (история и современность). Журнал Международная жизнь. 31.01.2024. https://interaffairs.ru/news/show/44418 Источник - interaffairs.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709098740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Перспективы развития сферы образования обсудили на заседании диалоговой площаки Сената "Ұлттық мүдде"

- Выстроить систему поддержки отечественных производителей

- Правительством утвержден Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы

- "Кадровый инкубатор" президента: оправдались ли надежды?

- Внешнеполитические приоритеты и демократические процессы Казахстана в фокусе внимания многосторонней Женевы

- Синергия между фермерами и сахарными заводами

- Кадровые перестановки

- Казахстанский культурный центр откроют в Китае

- Пресечен канал поставки вейпов, содержащих психотропное вещество