Россия повысит боевую мощь на Центрально-Азиатском направлении, - обещает полководец Шойгу

09:05 28.02.2024

Боевую мощь Центрального военного округа (ЦВО) повысят новой и модернизированной техникой. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на коллегии оборонного ведомства, передает РИА Новости.



Он отметил, что соединения и части округа оснащают новейшим вооружением, включая ракетные комплексы Искандер-М и реактивные системы залпового огня Торнадо-Г.



По словам министра, в составе ЦВО реорганизуют 18 воинских частей, а арсенал войск пополнит более 360 единиц новой и модернизированной техники. После этого доля современных образцов вооружения составит 52,8%.



"Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении", - сказал Шойгу.

201-я российская военная база входит в состав Центрального военного округа РФ.



Также глава оборонного ведомства России анонсировал проведение 7 учений на территории Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.



"Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона", - сообщил Шойгу.

По его словам, итогом подготовки войск станет учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие - 2024", в котором примут участие воинские контингенты 5 государств.



Дислоцированная в Таджикистане 201-я РВБ является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Соединение расположено в Душанбе и Бохтаре. В состав РВБ входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, радиационной, химической и биологической защиты и связи.