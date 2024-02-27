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Мира не будет... "Хамас" не оценил оптимизма Джо Байдена, - Къ
09:12 28.02.2024

27.02.2024,

Палестинское движение и Израиль опровергли прогнозы США о скором перемирии
Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и "Хамас" могут заключить соглашение о прекращении огня уже в ближайшие дни. По его словам, стороны обсуждают перемирие сроком на 40 дней, то есть на весь период Рамадана - священного для мусульман месяца, который начнется 11 марта. Однако пока ни Израиль, ни "Хамас" не подтвердили оптимистичный прогноз главы Белого дома. Более того, палестинцы обвинили президента США в рассекречивании деталей сделки.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и "Хамасом" все никак не могут вырулить на финишную прямую. 27 февраля "Хамас" опроверг сообщения о том, что перемирие может вступить в силу уже к 4 марта, назвав их "пропагандистскими". Представитель группировки Усама Хамдан в интервью каналу "Аль-Араби" уточнил: заявления Вашингтона о скорой приостановке боев не отражают реальную обстановку на переговорах. По его словам, обнародованный вариант сделки не отвечает требованиям "Хамаса": движение настаивает на полном окончании боевых действий, а не на частичной приостановке.

В Израиле тоже не подтвердили сообщения о скором перемирии. Неназванный израильский чиновник в беседе с агентством Reuters заявил, что "не понимает, откуда взялся оптимизм Байдена".

Днем ранее глава Белого дома Джо Байден в интервью NBC заявил: Израиль готов приостановить военную операцию в Газе на время Рамадана (продлится в этом году с 11 марта по 10 апреля).

"Мы близки к этому (соглашению.- "Ъ"). Но мы еще не завершили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику у нас будет перемирие",- коротко резюмировал президент.

Вопрос о перемирии, судя по видеозаписи от агентства AP, был явно незапланированным и застал политика врасплох: в этот момент господин Байден как раз собирался облизать мороженое.

Переговоры с Израилем будут вести палестинские технократы
Источники Reuters и катарского канала "Аль-Джазира" раскрыли основные положения будущей сделки. Во-первых, предполагается обмен заложников и заключенных по формуле 1 к 10. За месяц прекращения огня "Хамас" должен освободить 40 израильских заложников - женщин, несовершеннолетних, лиц старше 50 лет и больных. Израиль в ответ отпустит из тюрем около 400 палестинских заключенных и обязуется не задерживать их повторно. 25 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность депортации выпущенных из тюрем "особо опасных" палестинцев в Катар.

Во-вторых, во время Рамадана должно начаться постепенное возвращение палестинских беженцев на север Газы. Израиль приказал палестинцам покинуть эти территории в ноябре 2023 года и с тех пор ограничивает въезд в северные районы анклава.

По данным "Аль-Джазиры", на первоначальном этапе на север разрешат вернуться только женщинам, а также мужчинам старше 50 лет.

В-третьих, за 40 дней перемирия планируется направить в Газу более 500 грузовиков с гуманитарной помощью и отремонтировать разрушенные больницы и пекарни. На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа ООН приостановила поставки продуктов на север Газы, ссылаясь на обстрелы Израилем и "полный хаос из-за распада гражданского порядка". После этого Financial Times сообщила, что Египет попросил израильтян разрешить палестинской полиции сопровождать конвои с гуманитарной помощью, власти еврейского государства согласовали это.

Сделка о прекращении огня, о которой заявил глава Белого дома, разрабатывалась в ходе трех встреч глав спецслужб США, Израиля, Египта, а также премьер-министра Катара. 23 февраля "квартет" посредников собрался в третий раз в Париже, чтобы найти компромиссное решение по перемирию. Предыдущие раунды в столице Франции и Каире позволили выработать рабочий проект сделки. И Израиль, и "Хамас" обрисовали в общих чертах свои позиции.

В начале месяца палестинское движение выдвинуло свой трехэтапный план прекращения огня в Газе на 135 дней - за это время стороны должны завершить обмен заложниками и заключенными, а Израиль должен вывести всех своих военных из сектора. Однако израильские власти отвергли этот план, премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал предложение "бредовым". После этого власти Египта пригласили "Хамас" в Каир на отдельную встречу, чтобы заставить движение отказаться от ряда требований. В итоге на парижской встрече 23 февраля удалось согласовать сильно урезанный вариант сделки, который, если верить президенту Джо Байдену, удовлетворил обе стороны.

Однако, как заявил "Ъ" научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным вопросам (Катар) Омар Рахман, вряд ли слова американского лидера соответствуют реалиям на местах. По оценке эксперта, стороны пока далеки от компромисса.

"Хамас" хочет добиться постоянного прекращения огня, а Израиль не собирается останавливать свою военную кампанию, подчеркнул собеседник "Ъ".

Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что любое соглашение о перемирии лишь задержит, но не предотвратит "разгром "Хамаса"". Для этого, по словам политика, нужен штурм Рафаха на юге Газы - последнего незанятого израильскими военными города анклава. Военный кабинет израильского правительства 26 февраля представил план по эвакуации граждан из Рафаха. Однако на главный вопрос, куда будут эвакуироваться жители города, ответа пока нет. Ранее и президент США Джо Байден, и европейские лидеры призвали власти еврейского государства отказаться от штурма Рафаха. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что военная операция в городе, где укрываются более 1,3 млн беженцев, приведет к катастрофическим последствиям.

Эльнар Байназаров

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709100720


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