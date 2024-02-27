Блокада Украины продолжится: польские фермеры заявили, что намерены идти до конца

09:28 28.02.2024

Польские фермеры анонсируют продолжение акций протеста на границе и в Варшаве.



Об этом сообщил организатор протеста Щепан Войцик в интервью телеканалу Polsat News.



В эфире телеканала министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сообщил, что польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, приглашены на переговоры в министерство в четверг.



Выступая после Секерского в эфире Polsat News, организатор протеста Щепан Войцик заявил, что приглашение приветствуется, но предупредил о новых протестах, если в течение следующих нескольких дней не будет достигнут консенсус.



"Следующие протесты в Варшаве уже анонсированы на 6 марта. Фермеры уже организуются на дорогах, а пограничные пункты будут также заблокированы", - отметил Войцик.