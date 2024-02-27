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ВТО в Абу-Даби ищет место под солнцем
12:20 28.02.2024

ВТО ищет место под солнцем

Министерская конференция организации в Абу-Даби обсуждает подходы к глобальной торговле

Рост глобальной торговли будет ниже ожиданий, рынки остаются в целом открытыми, но странам не стоит воспринимать устойчивость мировой торговли как данность, предупредила вчера глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала на открытии 13-й министерской конференции организации. Большинству участников уже удалось согласовать документ о повышении прозрачности регуляторных процедур для инвесторов. Профильные министры обсуждают и изменение правил сельскохозяйственной и электронной торговли, но разрешения основной проблемы, связанной с реформой ВТО и "разморозкой" работы апелляционного органа, не ожидается - страны обсуждают лишь процедурные улучшения процесса.

Рост мировой торговли в 2024 году не достигнет прогнозируемых 3,3%, а в 2023-м, вероятно, также оказался ниже ожидавшихся в октябре 0,8%, заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала на открытии министерской конференции ВТО (MC13, проводится раз в два года). Она указала на рост неопределенности даже в сравнении с предыдущей встречей министров торговли в Женеве в июне 2022 года, а также "более плоский" рост агрегированного спроса (исключения - в первую очередь США и Индия). "Международные рынки в целом остаются открытыми, а торговля адаптируется к одному шоку за другим, но было бы наивным считать, что подобная устойчивость не требует усилий, многосторонний подход находится под угрозой",- предупредила глава ВТО.

Пока основным достижением MC13 стало первое за восемь лет официальное присоединение двух новых членов - Коморских Островов и Восточного Тимора (с ними число членов ВТО вырастет до 166), на разных стадиях процесса - еще 22 страны.

Среди соглашений самое значительное продвижение - по рыболовным субсидиям (стимулируют избыточный вылов, речь идет об их ограничении). К концу конференции, как ожидается, под ним подпишутся 70 стран, а для его вступления в силу понадобится ратификация еще 40 участников (само соглашение было одобрено в Женеве по итогам MC12 в июне 2022 года). В Абу-Даби делегацию РФ возглавляет министр экономики Максим Решетников.

В части аграрных субсидий и торговли участникам впервые за 20 лет удалось подготовить единый текст, который был вынесен на обсуждение министров. Продвижение переговоров, впрочем, традиционно сталкивается с более осторожной позицией Индии и других развивающихся стран. Министры также обсудят продление моратория на обложение пошлинами торговлю цифровыми продуктами - хотя некоторые страны указывают на потери бюджета и создаваемые таким образом преференции для крупных технологических компаний.

Основным же проблемным вопросом остается реформа ВТО - сейчас исполнение решений арбитров по торговым спорам дело сугубо добровольное, т. к. в апелляционном органе не хватает судей (их назначение было заблокировано США в 2019 году).

Члены организации все равно используют механизм для разрешения споров - "иногда очень креативным образом", отметила глава ВТО. Позиция США, по ее словам, стала более активной, но преодоления кризиса участники МС13 не ждут - пока они заняты ускорением и упрощением процедур, а черновик резолюции содержит лишь указание на необходимость активизации переговоров для разрешения проблемы в этом году, как оговорено на конференции в Женеве.

Одно соглашение большинство стран, однако, уже согласовало - оно касается упрощения инвестиций для целей развития. Документ обсуждался с 2020-го по ноябрь 2023 года, сейчас участниками являются 125 стран (три четверти членов ВТО, для включения его в ее нормативную базу потребуется консенсус). Документ не рассматривает вопросов защиты инвестиций и разрешения споров - но описывает меры повышения прозрачности процедур для улучшения инвестклимата. Эффект от соглашения на глобальном уровне тем не менее оценен в 1% ВВП, оно "формирует единые правила доступа инвесторов к информации о требованиях и процедурах. Оно поможет в работе на новых рынках развивающихся стран, прежде всего Африки, где компании РФ разрабатывают нефтяные и газовые месторождения, строят железную дорогу, атомную станцию, инвестируют в совместные производства", отмечал в колонке для "Ъ" советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков.

Татьяна Едовина, Абу-Даби

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709112000


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