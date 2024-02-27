Межэтнические браки: чем они хороши или плохи, - Гульнара Дощанова

12:25 28.02.2024

Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи, рассказал психолог



Межэтнические браки? Чем они плохи и хороши и долговечны ли? На эти и другие вопросы отвечает психолог.



О плюсах и минусах межнациональных браков корреспонденту Caravan.kz рассказала психолог городского перинатального центра Алматы Гульнара Дощанова.



- Каковы отрицательные стороны интернационального брака?



- Отрицательными сторонами межэтнических браков являются несоответствие культур традиций и обычаев супругов, а также подходов к воспитанию детей. В ряде случаев такие пары сталкиваются с непониманием, неодобрением и осуждением близких, родных, друзей. Самое сложное в таких браках - то, что каждый из супругов не готов, а порой и не хочет, изучать и принимать традиции другого народа. Возникает много противоречий в обыденных жизненных ситуациях, а их и так хватает, когда люди начинают жить вместе. У каждого из супругов возникает много претензий, и все они в большей степени связаны с национальными понятиями. Если вы уедете с мужем за границу, но потом рассоритесь, придется самостоятельно решать возникшие в связи с отъездом проблемы. Если супруг придерживается строгих религиозных взглядов, то придется принять его веру и подчиняться чужим правилам. Кулинарные традиции тоже становятся камнем преткновения между симбиозом двух народностей. Нередко родственники одной или другой сторон – против брака. Консервативные взгляды старшего поколения практически всегда против межнациональных союзов.



- А положительные?



- По мнению многих исследователей, межнациональные браки считаются более устойчивыми, супруги учатся терпимости, взаимному приспособлению в новой для них культурной среде, дети в подобных браках отличаются здоровьем и оригинальными способностями. Подобный брак разнообразит и поменяет вашу жизнь, потому что новая жизнь – это всегда приключение. Брак, соединяющий две народности, две культуры, расширяют кругозор, повышает сознательность и осознанность людей. Он воспитывает толерантность, терпимость к другим, по сути, таким же, но отличающимся по цвету кожи, или разрезу глаз, людям.



- Насколько совместимы, долгоживущи и стабильны межнациональные браки?



- Не бывает принципиально несовместимых в браке национальностей. Просто существуют несовместимые люди. Стабильность брака не связана исключительно с этнической структурой, а в значительной степени опосредуется таким фактором, как готовность к семейной жизни. В совместной жизни может возникнуть столкновение потребностей биэтнических супругов, вытекающих из специфики особенностей их образа жизни, содержания семейных ролей, отношения между поколениями и между самими супругами. Прежде всего все зависит от самой личности, а потому уже от ментальности и принадлежности к той или иной нации. Благополучие, гармоничность и прочность семьи зависят только от членов этой семьи, от умения прощать и забывать, от терпимости и терпения, открытости новому опыту и уважения, от теплоты и полноты чувств, доверия друг другу, серьезного отношения к семье и партнеру, ответственности, обоюдной любви.



- Что вы можете сказать девушкам, которые стремятся выйти замуж за иностранцев?



- Желание выйти замуж за иностранца - это нормальное женское стремление к счастью. Первая причина, по которой знакомятся с иностранцами – это расчет в хорошем смысле этого слова, это когда у полной сил и здоровья молодой женщины есть конкретная цель - построить карьеру или семью за рубежом. Это оправданный вариант, ведь человек готов реально заниматься делом. Хотя за таким решением иногда стоит иллюзия, что "на чужом дворе трава зеленее", такой брак с иностранцем может быть достаточно удачным. Но, как и любые отношения, он потребует труда и готовности платить добром за добро, любовью за возможности, терпением за принятие. К обычным проблемам серьезные отношения с иностранцами добавляют разницу менталитетов, финансовых возможностей и трудности адаптации в чужой стране. На какое-то время этот иностранный мужчина получит над вами власть, потребует уважения, а мама будет далеко. И с этим надо справиться. За границей проблемы будут, и немалые, потому что нужно пройти этап адаптации к совершенно другому социуму, менталитету.



Лучший способ проверить, настроен ли ваш иностранец на серьезные отношения – пригласить его к себе на родину. Приедет- значит, настроен серьезно. А дальше уже смотрите на то, как будет ухаживать. И главное - ни в коем случае не приезжайте к нему за границу первой, малознакомый человек может оказаться маньяком или просто аферистом.



Автор: Артур Губайдулин