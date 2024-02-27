 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.02.2024
12:30  Диляра Аленова назначена пресс-секретарем премьер-министра Казахстана
12:28  Польша за санкции и... торговлю с Россией, - Богуслав Хработа
12:25  Межэтнические браки: чем они хороши или плохи, - Гульнара Дощанова
12:22  Дураки кончились вместе с Украиной. Но Макрон будет их искать, - Р.Ищенко
12:20  ВТО в Абу-Даби ищет место под солнцем
09:28  Блокада Украины продолжится: польские фермеры заявили, что намерены идти до конца
09:12  Мира не будет... "Хамас" не оценил оптимизма Джо Байдена, - Къ

09:05  Россия повысит боевую мощь на Центрально-Азиатском направлении, - обещает полководец Шойгу
08:39  К вопросу о единстве палестинцев, - Владимир Сажин
08:20  ОДКБ и проблема гибридных войн, - Наталья Харитонова
07:55  Сумерки Модерна и аграрный "бунт". Фермерский протест консервативно-революционен, - А.Елисеев
07:40  Бой слонов под Фермопилами, или Трамп атакует глубинное государство, - Дм.Седов
05:42  Есть ли решение? (к проблеме российских платежей в китайских банках), - В.Петровский
01:50  Как Казахстан и Узбекистан распоряжаются своими урановыми активами?
00:57  Британия стала страной нищих и бездомных. Как при Диккенсе, - В.Прохватилов
00:47  Хуситские войны: кто стоит за диверсией в Красном море
00:36  Эрдоган хочет взять Стамбул измором, - И.Субботин
00:31  Преемника лидеру КНР пока не ищут, - Владимир Скосырев
00:20  Подводная война будет страшнее космической: хуситы против кабелей, - А.Орлов
00:13  Чечня. Сжегшего Коран долбанавта Журавеля посадили на 3,5 года реального срока
00:07  Казахстанский "Фридом Финанс" бандеровского прихвостня Турлова запретил переводы с российской карты "Мир"
00:06  Макрон анонсировал отправку войск Европы на Украину. Блефует, лягушатник...
00:05  Виталий Антропов: Нейросетевая форма разумной жизни
Вторник, 27.02.2024
19:11  Заметают следы: как в Талдыкоргане беспощадно уничтожают уникальные петроглифы
17:17  Андрей Медведев: С подбитым "Абрамсом" закончилась эпоха американского мифа
16:30  Харьковские клещи: РосАрмия пытается взять реванш за поражение осени 2022 года
16:27  В Алматы 2 марта пройдет "II Аналитический курултай в Центральной Азии". Диво дивное...
16:22  ВТО разрывает американо-китайская торговая "война", - Данила Моисеев
16:18  Забастовка в Жетыбае: Westoil Software объявила локаут "активистам"
16:16  Армения "замораживает" членство в ОДКБ и дрейфует на Запад, - ФСК
13:10  Новые хокимы в узбекских: Ахангаране (Ражаббоев), Хивинском (Палванов), Куштепинском (Абдуллаев), Дехканабадском (Шакиров) районах
13:06  Джон Миршаймер: Война на Украине закончится в 2025-м
13:03  Военные кафедры во всех вузах Таджикистана будут восстановлены? Минобороны отрицает...
12:26  ЦРУ усиливает свои позиции на Украине: Америка не собирается оттуда уходить, - В.Овчинский
12:21  Акмал Жуманазаров назначен главой реорганизованного Агентства по техрегулированию Узбекистана
12:18  Память и памятники. Почему у врагов России нет шансов победить, - Дм.Выдрин
12:15  "Политика Китая в Центральной Азии: концептуальный контекст", - Ван Юйфэй
12:14  Блогеры Таджикистана, которые не боятся говорить о социально значимых проблемах
12:10  Российский инвестор благодарит власти Кыргызстана за возвращение отеля на Иссык-Куле (видео)
12:07  Запад в трауре по Украине, - Ян Махачек
11:56  Наследник Эрдогана. Кто придет на смену лидеру Турции, отметившему 70-летие
11:52  Школы для зомби. Почему американцы тупеют? - Джоэл Коткин
11:50  В Жыргаланском ущелье (восток Киргизии) убило лавиной 4-х чешских лыжников-экстремалов
09:05  Штат преткновения: Трамп и Байден схлестнутся в Техасе
09:03  В Международном аэропорту Астаны пожар - задержка рейсов
08:59  У кыргызов невысок "уровень сознания - надо унифицировать традиции", - премьер Жапаров
08:37  Хуситы повредили подводные кабели глобального Интернета
07:17  Взрывы в Баальбеке. Израиль бомбит территории и памятники в глубине Ливана
07:15  Государство Украина должно быть уничтожено: два года большой войны, - Дмитрий Винник
07:00  Ташкент поможет Афгану восстановить автодорогу до Мазари-Шарифа. Чтоб удобнее наступать талибам?
06:59  В Киргизии реорганизован институт "судов аксакалов" - права урезаны, полный контроль местной власти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Межэтнические браки: чем они хороши или плохи, - Гульнара Дощанова
12:25 28.02.2024

Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи, рассказал психолог

Межэтнические браки? Чем они плохи и хороши и долговечны ли? На эти и другие вопросы отвечает психолог.

О плюсах и минусах межнациональных браков корреспонденту Caravan.kz рассказала психолог городского перинатального центра Алматы Гульнара Дощанова.

- Каковы отрицательные стороны интернационального брака?

- Отрицательными сторонами межэтнических браков являются несоответствие культур традиций и обычаев супругов, а также подходов к воспитанию детей. В ряде случаев такие пары сталкиваются с непониманием, неодобрением и осуждением близких, родных, друзей. Самое сложное в таких браках - то, что каждый из супругов не готов, а порой и не хочет, изучать и принимать традиции другого народа. Возникает много противоречий в обыденных жизненных ситуациях, а их и так хватает, когда люди начинают жить вместе. У каждого из супругов возникает много претензий, и все они в большей степени связаны с национальными понятиями. Если вы уедете с мужем за границу, но потом рассоритесь, придется самостоятельно решать возникшие в связи с отъездом проблемы. Если супруг придерживается строгих религиозных взглядов, то придется принять его веру и подчиняться чужим правилам. Кулинарные традиции тоже становятся камнем преткновения между симбиозом двух народностей. Нередко родственники одной или другой сторон – против брака. Консервативные взгляды старшего поколения практически всегда против межнациональных союзов.

- А положительные?

- По мнению многих исследователей, межнациональные браки считаются более устойчивыми, супруги учатся терпимости, взаимному приспособлению в новой для них культурной среде, дети в подобных браках отличаются здоровьем и оригинальными способностями. Подобный брак разнообразит и поменяет вашу жизнь, потому что новая жизнь – это всегда приключение. Брак, соединяющий две народности, две культуры, расширяют кругозор, повышает сознательность и осознанность людей. Он воспитывает толерантность, терпимость к другим, по сути, таким же, но отличающимся по цвету кожи, или разрезу глаз, людям.

- Насколько совместимы, долгоживущи и стабильны межнациональные браки?

- Не бывает принципиально несовместимых в браке национальностей. Просто существуют несовместимые люди. Стабильность брака не связана исключительно с этнической структурой, а в значительной степени опосредуется таким фактором, как готовность к семейной жизни. В совместной жизни может возникнуть столкновение потребностей биэтнических супругов, вытекающих из специфики особенностей их образа жизни, содержания семейных ролей, отношения между поколениями и между самими супругами. Прежде всего все зависит от самой личности, а потому уже от ментальности и принадлежности к той или иной нации. Благополучие, гармоничность и прочность семьи зависят только от членов этой семьи, от умения прощать и забывать, от терпимости и терпения, открытости новому опыту и уважения, от теплоты и полноты чувств, доверия друг другу, серьезного отношения к семье и партнеру, ответственности, обоюдной любви.

- Что вы можете сказать девушкам, которые стремятся выйти замуж за иностранцев?

- Желание выйти замуж за иностранца - это нормальное женское стремление к счастью. Первая причина, по которой знакомятся с иностранцами – это расчет в хорошем смысле этого слова, это когда у полной сил и здоровья молодой женщины есть конкретная цель - построить карьеру или семью за рубежом. Это оправданный вариант, ведь человек готов реально заниматься делом. Хотя за таким решением иногда стоит иллюзия, что "на чужом дворе трава зеленее", такой брак с иностранцем может быть достаточно удачным. Но, как и любые отношения, он потребует труда и готовности платить добром за добро, любовью за возможности, терпением за принятие. К обычным проблемам серьезные отношения с иностранцами добавляют разницу менталитетов, финансовых возможностей и трудности адаптации в чужой стране. На какое-то время этот иностранный мужчина получит над вами власть, потребует уважения, а мама будет далеко. И с этим надо справиться. За границей проблемы будут, и немалые, потому что нужно пройти этап адаптации к совершенно другому социуму, менталитету.

Лучший способ проверить, настроен ли ваш иностранец на серьезные отношения – пригласить его к себе на родину. Приедет- значит, настроен серьезно. А дальше уже смотрите на то, как будет ухаживать. И главное - ни в коем случае не приезжайте к нему за границу первой, малознакомый человек может оказаться маньяком или просто аферистом.

Автор: Артур Губайдулин

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709112300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Перспективы развития сферы образования обсудили на заседании диалоговой площаки Сената "Ұлттық мүдде"
- Выстроить систему поддержки отечественных производителей
- Правительством утвержден Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы
- "Кадровый инкубатор" президента: оправдались ли надежды?
- Внешнеполитические приоритеты и демократические процессы Казахстана в фокусе внимания многосторонней Женевы
- Синергия между фермерами и сахарными заводами
- Кадровые перестановки
- Казахстанский культурный центр откроют в Китае
- Пресечен канал поставки вейпов, содержащих психотропное вещество
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  