Польша за санкции и... торговлю с Россией, - Богуслав Хработа

12:28 28.02.2024

Rzeczpospolita

Польша



Польские фирмы легко обходят санкции и торгуют с Россией. Что пошло не так?

RP: в Польше признали, что бизнес обходит санкции и торгует с Россией



Варшава активно поддерживает санкции против Москвы, но при этом польские компании сотрудничают с Россией, пишет RP. Поляки, как и другие европейцы, демонстрируют явную непоследовательность. В дихотомии "бизнес или принципы" побеждает бизнес.



Богуслав Хработа



Успех в конфликте, вторую бесславную годовщину которого мы отмечали несколько дней назад, зависит не только от военных усилий, но и от состояния экономики. А, возможно, прежде всего от него. Россия, к которой применили уже 13 пакетов международных санкций, сумела перевести свою экономику на военные рельсы. Сегодня более трети экономического потенциала РФ работает для фронта. Для страны с населением почти 150 миллионов и с ВВП вдвое большим польского, это очень много.



Вопреки ожиданиям, с началом конфликта ни краха экономики, ни перманентного кризиса, ни изнурительных инфляционных процессов в России не произошло. Более того, всем стало ясно, что не только в военном, но, самое главное, в экономическом плане Украина - страна, ВВП которой в десять раз меньше, чем ВВП России, без полной мобилизации Запада для ее поддержки не может не только победить, но и просто выжить. Киеву необходимо оказывать помощь. Со стороны Брюсселя (хуже с Вашингтоном) этой помощи ничто не угрожают.



Несмотря на санкции, экономическое сотрудничество с Россией процветает



Однако одновременно с поддержкой Украины существует и другая, позорная реальность - экономическое сотрудничество со страной-агрессором. Здесь Запад, в том числе и Польша, демонстрируют вопиющую непоследовательность. В дихотомии "деньги или принципы" побеждают деньги. Об этом свидетельствует "позорный список", который ведет и постоянно пополняет Йельский университет в сотрудничестве с Киевской школой экономики. Благодаря этому списку мы знаем, что в интересах путинского режима действуют такие польские компании, как APS Energy, системы которой обеспечивают функционирование российских атомных электростанций, производитель шин Makrochem и польское подразделение SWISS Group (Krono).



Но это только крупная рыба. Верхушка айсберга. Его подводная часть - это целая серая зона польских фирм или действующих в Польше иностранных компаний, о функционировании которых в условиях антироссийских санкций рассказала в своем докладе (опубликованным в газете Rzeczpospolita) консалтинговая корпорация Ernst & Young.



Как польские компании обходят санкции и торгуют с Россией



Итак, что же мы узнаем? Из более двухсот опрошенных компаний до 47% в 2022 году торговали с Россией и Белоруссией. Согласно докладу, после начала конфликта польский экспорт в Россию сократился на 33% (11 миллиардов злотых), но при этом вырос на 57% (13 миллиардов злотых) в страны Евразийского экономического сообщества и Турцию. Кто-то скажет: в этом нет ничего плохого, просто бизнес ищет новые рынки. Все так, вот только бóльшая часть этого потока, как считают аналитики Ernst & Young, может реэкспортироваться из азиатских стран в Россию в обход санкций. В последнее время внешнеторговый оборот таких не самых крупных в экономическом отношении стран, как Кыргызстан или Армения, увеличился на 400%, что вызывает обоснованные подозрения.



Выводы? Они банальны. Несмотря на то, что польские компании в основном соблюдают санкционный режим, обойти ограничения и по-прежнему торговать с Россией относительно легко. Чего можно пожелать, так это "герметизации" внешней торговли, более тщательной проверки того, кто реально стоит за торговыми партнерами, и стигматизации тех, кто нарушает санкции. Без этих мер российская экономика будет расти, а не ослабевать. Нужно ли объяснять, что усилившаяся и победившая в конфликте с Киевом Россия станет смертельно опасной в том числе для Польши? Не понимать этого могут только идиоты. Или люди с недобрыми намерениями. Tertium non datur (Третьего не дано).