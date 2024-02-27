Умер глава правительства СССР в 1985-91 гг. Николай Рыжков

18:19 28.02.2024

Памяти Николая Рыжкова: "Он был способен решать неимоверные задачи, не теряя лица"

Самый популярный председатель Советского правительства ушел из жизни на 95-м году

Михаил Зубов

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Андрей Климов



28 февраля ушел из жизни экс-глава правительства СССР, кандидат в первые президенты России, бывший сенатор Николай Рыжков. Он осуществлял свои сенаторские полномочия до 94-летнего возраста, и в сентябре прошлого года досрочно сдал мандат по состоянию здоровья.



- Ушел потрясающий и светлый человек - Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба, - написала в своем блоге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Народное уважение Николай Иванович завоевал после землетрясения в Спитаке 7 декабря 1988 года. Тогда у нас еще не было МЧС, и председатель правительства Рыжков приехал, чтобы лично возглавить спасательные работы.



К концу 1990 года премьер был значительно популярнее, чем руководитель СССР Горбачев, однако в конце декабря Рыжков перенес сердечный приступ, и был освобожден от должности по состоянию здоровья.



Потом говорили, что Горбачев просто воспользовался ситуацией, чтобы убрать "конкурента". Так или иначе, здоровье Рыжкова вскоре поправилось, и он принял участие в первых выборах президента России, заняв на них второе место после Бориса Ельцина.



Значительно позже, в разговоре с нашим корреспондентом Николай Рыжков вспоминал первую избирательную кампанию так:



- Ельцин обязан был обыграть меня. Он воспринимался, как альтернатива Горбачеву, который постепенно становился ненавистен. Я прекрасно понимал, зачем иду на проигрыш. Я хотел рассказать людям, что Ельцин и его команда одурачили народ. Они обещали рай через 500 дней. А люди всегда верят в красивые сказки. Должен был кто-то попытаться им объяснить, что через эти 500 дней будет только хуже. Что люди только потеряют. Хотя я даже сам не все представлял тогда - сколько они потеряют. Через какое-то время я шел по улице с женой. Я - уже простой отставник в невзрачной куртке. И меня узнает пожилая женщина. Подходит, спрашивает: "Николай Иванович, это вы? Ну почему же вы нас тогда не убедили голосовать за вас?!". Ну что я мог ответить? Потому что слушали не меня, а другого человека, который говорил, что даст вам товары, и в масле вы будете кататься…



"Свободная Пресса" попросила рассказать о Николае Ивановиче тех людей, которые были с ним хорошо знакомы.



- Когда Рыжков был председателем правительства, мы с ним не пересекались, я был с опальным тогда Ельциным. Мы познакомились с Николаем Ивановичем, когда уже я один попал в опалу. После того, как Ельцин меня уволил, - люди не то, что руку подать - даже близко подойти ко мне боялись. И тут я где-то проходил навстречу Рыжкову, кивнул ему - и он протянул мне руку. Так и познакомились, - рассказал "Свободной Прессе" бывший руководитель Службы безопасности президента России Александр Коржаков.



- Через какое-то время, в 1997 году, я стал депутатом Госдумы, а Николай Иванович - сенатором. И на протяжении более чем десятилетия, пока наши сроки в парламенте совпадали, мы много встречались, совместно работали. Я помню, какие героические усилия он предпринимал для того, чтобы спасти его родной Уралмаш. И мы вместе боролись за то, чтобы тарифы естественных монополий не были убийственными для российской промышленности.



Сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов проработал под сводами Совета Федерации с Николаем Рыжковым 11 лет, но и до этого они были знакомы.



- Наше знакомство продолжалось более 25 лет. Мы оба с Урала, поэтому у нас иногда были достаточно личные темы для общения. Но самое главное, что Николай Иванович был государственник в самом лучшем смысле этого слова. Это человек, который до самых последних дней заботился о нашей отчизне, деятельно переживал все, что происходит. Даже покинув Совет Федерации, он постоянно сохранял профессионализм, давал советы, основанные на его гигантском опыте.



"СП": Какой из советов Николая Ивановича запомнился более всего?



- Николай Иванович был одним из тех немногих, кто оказался у руля государства в очень тяжелое время, на сломе эпох, но вел себя всегда достойно, в отличие от тогдашних коллег по власти.



Вот это достоинство, способность решать неимоверные задачи, не теряя лица - тот совет, который он никогда не высказывал устно. Он сам, как личность, был таким советом.



Если же говорить о конкретных вопросах, по которым я с ним советовался, то этого раскрыть не могу в силу специфики моей деятельности. Это были очень щепетильные и деликатные вопросы, связанные с международными отношениями и государственной тайной.