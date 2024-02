Америка сдаст Украину, как сдала Афганистан? -В.Прохватилов

18:22 28.02.2024 28.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Зачем глобальные медиа рассказали о сети секретных баз ЦРУ на Украине близ границы с Россией



Американская газета The New York Times опубликовала статью "The Spy War: How the C.I.A. Secretly Helps Ukraine Fight Putin" ("Шпионская война: как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным"), в которой раскрывает сверхсекретные военные тайны не столько Украины, но прежде всего ее хозяев.



Два известных американских журналиста, неоднократные лауреаты Пулитцеровской премии Адам Энтоус и Майкл Швирц провели огромную работу: взяли более 200 интервью на Украине, в ряде других европейских стран и США, чтобы открыть мировой общественности тщательно оберегаемые в течение многих лет тайны ЦРУ и Пентагона.



В репортаже Энтоуса и Швирца рассказывается о расположенной вдоль границ Украины и России сети из 12 подземных военных баз, предназначенных для шпионажа за российскими вооруженными силами. Эта сеть создавалась в президентство Обамы, Трампа и Байдена и является "секретным нервным центром вооруженных сил Украины".



"Есть и еще один секрет: база почти полностью финансируется и частично оснащается ЦРУ", – говорится в статье.



"Расположенная в густом лесу украинская военная база выглядит заброшенной и разрушенной, ее командный центр представляет собой сгоревшую оболочку, ставшую жертвой российского ракетного обстрела в начале войны. Но это над землей.



Недалеко незаметный проход спускается в подземный бункер, где группы украинских солдат отслеживают российские шпионские спутники и подслушивают разговоры между российскими командирами. На одном экране красная линия следовала по маршруту дрона-взрывника, проходящего через российскую ПВО от точки в центральной Украине до цели в российском городе Ростове.



Пост прослушивания в украинском лесу является частью сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", – пишут авторы статьи, посетившие совсекретные военные объекты Украины.



"Сейчас эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо, поскольку Россия находится в наступлении, а Украина больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, которые требуют присутствия шпионов далеко в тылу врага. И они подвергаются все большему риску: если республиканцы в конгрессе прекратят военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить расходы", – отмечают Пулитцеровские лауреаты, просто–таки напрашиваясь на вопрос, с какой целью они сливают эти секреты, тем более что милая их американским сердцам Украина столь нуждается в диверсиях, которые во многом обеспечиваются разведданными, поступающими из этих подземных шпионских бункеров.



При этом авторы публикации с нескрываемой гордостью пишут, что на страницах The New York Times они впервые раскрывают "подробности этого разведывательного партнерства, уже десять лет державшиеся в строжайшем секрете".



Мало того что рупор американских либералов раскрывает секретную сеть шпионских баз на Украине, так еще и рассказывает, как в 2015 году генерал Валерий Кондратюк, тогдашний глава военной разведки Украины, "прибыл на встречу с заместителем начальника резидентуры ЦРУ и без предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов, содержащих секреты о Северном флоте ВМФ России, включая подробную информацию о последних проектах российских атомных подводных лодок. Вскоре группы офицеров ЦРУ стали регулярно покидать его офис с рюкзаками, полными документов".



Со ссылкой на того же Кондратюка, которого два Пулитцеровских лауреата тщательно расспросили, The News York Times рассказывает, что именно с этих двенадцати подземных баз "украинские разведчики управляют сетью агентов, собирающих для них информацию внутри России".



Невольно закрадываются подозрения, что редакция рупора американских либералов перевербована российской разведкой или подверглась коллективному помешательству.



Впрочем, все гораздо проще. Ведущая либеральная газета Америки держит нос по ветру и четко отрабатывает политическую повестку дня, которая состоит в том, что США готовят общественное мнение к сдаче Украины, нужда в которой для западного истеблишмента практически пропала.



Подготовкой американского избирателя к тому, что США скоро отправят Украину в одиночное плавание, занимается и еще один титан либеральных медиа – The Washington Post.



В The Washington Post внезапно вспомнили об утечке весной прошлого года в сеть оперативных данных американской разведки о весьма негативных военных перспективах Украины.



Среди выложенных в сеть материалов, отмечает The Washington Post, были "никогда прежде не публиковавшиеся оценки потерь в рядах украинских сил, информация о проблемах Украины с ремонтом и обслуживанием поврежденной бронетехники и о нехватке снарядов для систем ПВО, которая делала украинские города уязвимыми для ударов российских крылатых ракет и беспилотников. В других документах говорилось, что Украина сталкивается с серьезными трудностями в попытках укомплектовать свои силы личным составом, артиллерией и бронетехникой и что это, скорее всего, приведет лишь к скромным территориальным завоеваниям, которые далеко не соответствуют целям Киева".



"Тот мрачный прогноз разведки резко контрастировал с оптимистичными заявлениями [официального] Вашингтона о предстоявшем контрнаступлении, и он нанес заметный ущерб отношениям Украины с ее главным покровителем – американским правительством", – пишет The Washington Post, отдавая должное "грамотной работе" американской разведки, которая, дескать, уже тогда предвидела разгром Украины. И виноваты в сложившейся ситуации только украинцы, которые получили все, что нужно для победы, но ничего не добились.



"В конечном счете аналитики разведки оказались правы: несмотря на новое вооружение, массу военной техники и месяцы обучения украинских солдат, на которые были потрачены десятки миллиардов долларов, Киев не сумел вернуть себе сколько-нибудь значимые участки потерянных территорий и перерезать российский сухопутный коридор, ведущий в Крым, что было главной целью контрнаступления ВСУ", – заключает The The Washington Post, проливая холодный душ на головы ранее восхвалявшихся американцами украинских военных.



В другой статье издание прямо пишет: "На Украине риск заключается не в тупиковой ситуации. Это поражение" (In Ukraine, the risk isn’t stalemate. It’s defeat).



"Это мрачный сценарий станет ошеломляющим ударом по престижу и авторитету Запада, показав, что обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", были пустыми", – резюмирует обозреватель газеты Ли Хокстейдер.



Тот же самый упаднический тон подхватили и европейские СМИ.



"Политическая проблема нашего времени заключается в следующем: ЕС вступил в конфликт на Украине без стратегии и, следовательно, без какого-либо представления о том, что будет после. Поскольку Украина проиграла, "после" наступило. И никто не знает, что делать. Все более коррумпированный правящий класс ЕС утратил способность руководить", – пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.



"Правда заключается в том, что Украине конец, но все те, кто поддерживал этот конфликт, не могут в этом признаться. Украина проиграла, потому что она борется за цель, которую не может достичь", – отмечает издание.



"Планы США на Украине потерпели неудачу. Эту неудачу признают уже как западные центры, так и администрация Киева. Мы входим в период, когда США "сдадут" Украину", – считает турецкий аналитик Мехмет Перинчек.



Сейчас Вашингтон разворачивает, как мы писали, циничный сценарий "который представляет собой своего рода капельную подачу помощи, которая поддерживает ощущение американской поддержки Украины, но не дает реальной перспективы украинской победы. Это циничная пьеса, которая призывает украинцев к более медленной смерти, за которую они сами могут нести ответственность – "мы никогда не бросали Украину, они сами проиграли"".



Что касается выдачи американскими СМИ военных секретов Украины, то это должно напомнить нашим "небратьям" известную геополитическую максиму: хуже войны с англосаксами только дружба с ними. Источник - fondsk.ru

