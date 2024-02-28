Кто остановит США? Вашингтон настойчиво готовится к усмирению Ирана, - Елена Пустовойтова

19:00 28.02.2024

Кто остановит США?

Вашингтон настойчиво готовится к усмирению Ирана

Елена Пустовойтова

28.02.2024



Еще 23 ноября прошлого года в канадской Global Research профессор Хоссудовский прямо указывал на то, что неистовство израильтян и кровь палестинцев лишь прокладывают дорогу к главному событию ближайшего времени - американо-израильскому нападению на Иран.



На момент написания его статьи военные корабли США и НАТО, в том числе два авианосца, боевые самолеты и атомная подводная лодка были развернуты в Восточном Средиземноморье и Красном море. И все они призваны противостоять тому, что и западные политики, и СМИ в один голос описывают как "агрессию Палестины против еврейского государства".



Сразу уточним: карта военно-морской группировки НАТО, действующей в Красном море, Оманском заливе, Аденском заливе, Персидском заливе и в Аравийском море по состоянию на 20 декабря 2023 года показывает присутствие почти 50-ти кораблей.



Но и без них Израиль уже занимает 4-е место среди сильнейших вооруженных сил - после России, США и Китая. Спрашивается, с какой стати Израилю нужна поддержка американских авианосцев, чтобы устроить геноцид палестинцам, живущим на своей собственной земле?



Всякий раз подчеркивая, что "Израиль имеет право на самозащиту", Вашингтон постоянно кивает на Иран, угрожая наказать его, "если ситуация обострится". Значит, она обострится.



Профессор Хоссудовский выстроил череду фактов, которая служит, вернее всяких доказательств, тому, что Вашингтон настойчиво готовится к усмирению Ирана. Еще за 4 месяца до 7 октября 2023 года Конгресс США принял резолюцию 559, обвиняющую Иран в обладании ядерным оружием. Резолюция разрешает применение против Ирана военной силы.



Притом что конгрессмены давно знают, что Израиль является необъявленной ядерной державой. А нынешнее военное развертывание США-НАТО на Ближнем Востоке, которое СМИ представляют как помощь Израилю - только вершина военных антииранских приготовлений США, продолжающихся более 20 лет.



Американо-израильскую ядерную атаку на Иран Пентагон рассматривает с 2004 года. В 2005 году он разрабатывал сценарий, согласно которому нападение Израиля в интересах Вашингтона было бы использовано в качестве "спускового механизма", который развяжет тотальную войну против Ирана, считает профессор Хоссудовский.



Непоколебимая поддержка Байдена Нетаньяху вполне соответствует словам генерал-лейтенанта Ричарда Кларка о том, что американские войска "готовы умереть за еврейское государство". А это значит, что за бомбардировками и вторжением в сектор Газа стоят американские военные и их разведывательный аппарат.



Но и война с Ираном рассматривается в Пентагоне как часть череды военных операций. По словам бывшего командующего НАТО генерала Уэсли Кларка, военная дорожная карта Пентагона состояла из ряда государств: "Пятилетний план кампании включает всего семь стран, начиная с Ирака, затем Сирия, Ливан, Ливия, Иран, Сомали и Судан".



С 1991 года в мире нет удерживающего. Сможет ли стать таковым капиталистическая Россия? Безусловно, нет. Вот почему война и становится неизбежной, считает Ассошиэйтед Пресс. "Мир вступил в эпоху растущей нестабильности, поскольку страны по всему миру увеличивают военные расходы в ответ на вторжение России на Украину, нападение ХАМАСА на Израиль и растущую самоуверенность Китая в Южно-Китайском море". Таков вывод нового доклада, опубликованного только что лондонским Международным институтом стратегических исследований IISS. Россия на Украине, Китай в Южно-Китайском море, растущая напряженность в Арктике, Северная Корея и ее ядерное оружие, усиление военных режимов в африканском Сахелье - все это "способствует ухудшению обстановки в области безопасности".



Перечисленные причины кризиса как не новы, так и не верны. И если их все вписать в "числители", то в "знаменателе" проблемы всегда будут США, их амбиции, их стремление удержать в руках узду экономического подчинения своим интересам, заставить экономически значимые страны тащить на себе только их, штатовскую телегу экономики.



"Нынешняя ситуация в области военной безопасности предвещает то, что, вероятно, станет более опасным десятилетием, характеризующимся наглым применением некоторыми военными силами своих притязаний, что вызывает подход "сила - это право", а также стремление демократий-единомышленников к укреплению двусторонних и многосторонних оборонных связей в ответ", - говорилось в отчете.



И действительно, расходы на оборону в прошлом году в мире выросли на 9% до 2,2 триллиона долларов. Кто виноват? Россия, конечно, "поскольку полномасштабное вторжение России на Украину, которое продолжается уже третий год, усилило опасения, что Китай и другие могущественные в военном отношении государства могут попытаться навязать свою волю соседям", подчеркивается в отчете IISS. А кто у нас может навязывать свою волю? И какова в сравнении с этим императивом стоимость человеческой жизни?