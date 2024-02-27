 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 27.02.2024
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Китайские инвесторы обещают построить 4 завода в казахстанском Туркестане
19:42 28.02.2024

Сразу четыре завода в сельхозотрасли построят китайские инвесторы в Туркестане

Для проектов создают индустриальную зону на 300 га
АЛМАТЫ, 28 фев - Sputnik. Китайская PENG SHENG инвестирует 50 млрд тенге в строительство сразу четырех заводов в отрасли сельского хозяйства на территории Туркестанской области, сообщает агентство "АПК Новости".
Компания из КНР намерена построить 4 завода на площади 50 гектаров общей стоимостью 50 млрд тенге (около $111 млн). В их числе
кожевенный завод,
завод по производству желатина,
производство устройств капельного орошения,
хлопчатобумажный завод.
Проекты будут реализованы в Келесском районе, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций.
Отмечается, что для успешной реализации крупных инвестиционных проектов в районе создают индустриальную зону площадью 300 гектаров.

Ранее сообщалось, что южнокорейские компании "Nexstar Engineering Co., Ltd." и "KSTN Co., Ltd." готовы участвовать в строительстве нефтехимического комплекса в Мангистауской области.
Согласно планам, производство нефтехимпродуктов на новом комплексе будет нацелено как на экспорт, так и на внутренний рынок страны.

"Корейские инвесторы также изъявили желание построить судоверфь для организации производства танкеров мощностью 5 000 тонн для экспорта готовой продукции в страны Европы через Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорится в сообщении.
"Nexstar Engineering Co., Ltd." являются крупной корейской нефтехимической компанией, которая предоставляет инновационные решения и услуги. Представители "Kazakh Invest" и "Nexstar Engineering Co., Ltd." договорились укреплять инвестиционно-экономическое партнерство и сотрудничать в реализации перспективных проектов.

Источник - ru.sputnik.kz
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