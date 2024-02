Китайские инвесторы обещают построить 4 завода в казахстанском Туркестане

19:42 28.02.2024

Сразу четыре завода в сельхозотрасли построят китайские инвесторы в Туркестане



Для проектов создают индустриальную зону на 300 га

АЛМАТЫ, 28 фев - Sputnik. Китайская PENG SHENG инвестирует 50 млрд тенге в строительство сразу четырех заводов в отрасли сельского хозяйства на территории Туркестанской области, сообщает агентство "АПК Новости".

Компания из КНР намерена построить 4 завода на площади 50 гектаров общей стоимостью 50 млрд тенге (около $111 млн). В их числе

кожевенный завод,

завод по производству желатина,

производство устройств капельного орошения,

хлопчатобумажный завод.

Проекты будут реализованы в Келесском районе, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Отмечается, что для успешной реализации крупных инвестиционных проектов в районе создают индустриальную зону площадью 300 гектаров.



Ранее сообщалось, что южнокорейские компании "Nexstar Engineering Co., Ltd." и "KSTN Co., Ltd." готовы участвовать в строительстве нефтехимического комплекса в Мангистауской области.

Согласно планам, производство нефтехимпродуктов на новом комплексе будет нацелено как на экспорт, так и на внутренний рынок страны.



"Корейские инвесторы также изъявили желание построить судоверфь для организации производства танкеров мощностью 5 000 тонн для экспорта готовой продукции в страны Европы через Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорится в сообщении.

"Nexstar Engineering Co., Ltd." являются крупной корейской нефтехимической компанией, которая предоставляет инновационные решения и услуги. Представители "Kazakh Invest" и "Nexstar Engineering Co., Ltd." договорились укреплять инвестиционно-экономическое партнерство и сотрудничать в реализации перспективных проектов.