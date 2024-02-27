Приднестровье обратилось к России за помощью

19:48 28.02.2024

Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Съезд депутатов принял декларацию.



Обращение будет направлено в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ. Это делается в связи усилением давления Кишинева на республику.



Уточняется, что сейчас на территории Приднестровской Молдавской Республики проживают более 220 тысяч граждан России.



Кроем этого, участники съезда выразили желание о присутствии РФ как гаранта и посредника в переговорном процессе "ввиду имеющегося опыта российского миротворчества на Днестре".



Ранее экс-руководитель Молдавии Игорь Додон говорил, что большинство граждан страны на выборах 5 ноября высказались против правящей партии "Действие и солидарность" и поддерживающей эту политическую силу президента Майи Санду.