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В Узбекистане назначены новые заместители министра водного хозяйства - Бутунбаев и Кувондиков
20:52 28.02.2024

Президент Узбекистана назначил новых заместителей министра водного хозяйства Шавката Хамроева, следует из информации на сайте Минводхоза, обратила внимание "Газета.uz".



Бутунбаев Тимур Нурыгитович родился 6 ноября 1986 года в городе Гулистан Сырдарьинской области. Высшее образование, юрист. В 2009 году окончил Академию МВД.

Трудовую деятельность начал в 2009 году следователем ОВД Яшнабадского района города Ташкента.

В 2010-2017 годах работал на различных должностях в системе МВД.

В 2018-2024 годах работал на ответственных должностях в Администрации Президента Республики Узбекистан.

Первый заместитель министра водного хозяйства Республики Узбекистан с 27 февраля 2024 года.

***

Кувондиков Хабибулла Отакулович - родился 13 июля 1978 года в городе Карши Кашкадарьинской области. Высшее образование, финансы и кредит, финансовый анализ, страхование, общий менеджмент, MBA Business Management.

В 1999 году окончил Ташкентский финансовый институт, а в 2006 году - Высшую школу бизнеса Академии государственного и общественного строительства.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером отдела экономики и геологоразведки треста "Сувокова" Ташкентской области. Позже работал начальником отдела, заместителем председателя правления треста. В 2003-2007 годах работал ответственным сотрудником агентства "Узкоммунхизмат". В 2005-2006 годах проходил стажировку в Высшей школе бизнеса Академии государственного и общественного развития. В 2007-2010 годах - ведущий специалист информационно-аналитического управления Кабинета Министров коммунального хозяйства, транспорта, капитального строительства и вопросов строительной отрасли, в 2011-2012 годах - заместитель начальника управления, начальник управления Агентства. "Узкоммунхизмат", в 2012-2018 годах Кабинет Министров коммунальной сферы, транспорта, ведущий специалист информационно-аналитического управления по вопросам капитального строительства и строительной отрасли, руководитель Государственного комитета ветеринарии, в 2018-2020 годах руководитель международного отдел связей и протокола АО "Узсувтаминот" в 2020-2021 годах - начальник управления коллективной информации и анализа Минстроя в 2021-2022 годах, в 2022 году работал консультантом по финансовым вопросам ООО "Wall Street Consult", в 2023- С 2024 г. - директор ООО "ЮЭТ Констракшн".

Заместитель министра водного хозяйства Республики Узбекистан с 27 февраля 2024 года.

***

Минводхоз не публиковал новость о назначении новых заместителей министра. В пресс-службе министерства сообщили "Газете.uz", что они работают уже около недели. При этом в биографиях на сайте министерства датой назначения указано 27 февраля.

Предыдущий первый заместитель министра водного хозяйства Азимжон Назаров в октябре 2023 года стал первым заместителем министра сельского хозяйства. Хабибулла Кувондиков пришел на вакантное место, которое пустовало после увольнения Бахтиера Камалова в июле прошлого года.

Источник - Газета.uz
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