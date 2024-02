Россия может рассчитывать на приемлемые нефтяные цены в течение двух лет, - НГ

21:12 28.02.2024 28.02.2024

Соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ будет продлено

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Американские нефтяники обращают себе на пользу сокращение добычи со стороны стран ОПЕК+.

Страны – участницы соглашения ОПЕК+ готовы продлить ограничения на добычу нефти и после марта, когда предыдущие договоренности формально должны прекратить действие. Ведущие страны картеля ОПЕК не планируют менять свою политику ограничения предложения черного золота. Однако добиться повышения мировых цен выше порога в 90 долл. участники картеля не смогут, прогнозируют американские банкиры. Ограниченный потенциал влияния стран ОПЕК+ на мировые цены показали события среды, когда начавшееся было подорожание нефти быстро сменилось снижением цен из-за роста запасов в США и комментариев не первых представителей американской Федеральной резервной системы о более позднем снижении ставок.



В ближайшие два года мировые цены на нефть скорее всего не изменятся и будут находиться в коридоре колебаний прошлого года, считают эксперты из Bank of America. Страны – участницы соглашения ОПЕК+ показали свои возможности и намерения не допустить снижения мировых нефтяных цен ниже 70 долл. за баррель, цитирует Reuters выводы американских банкиров. Однако участники ОПЕК+ не смогут поднять цены выше 90 долл. за баррель, считают американцы.



Цены на нефть должны оставаться стабильными в ближайшей перспективе на фоне "существенного роста поставок странами, не входящими в ОПЕК+, в течение следующих нескольких лет", считает сырьевой стратег Bank of America Франсиско Бланш. В банке прогнозируют, что цена барреля нефти Brent в 2024 и 2025 годах в среднем составит около 80 долл. Позже мировые нефтяные цены будут колебаться в интервале от 60 до 80 долл. вплоть до 2029-го.



"Хотя ОПЕК+ скорее всего попытается поднять цены выше 90 долл. за баррель, значительный скачок представляется маловероятным, если не будет серьезных перебоев с поставками", – отмечают эксперты, которых цитирует Reuters.



За удержание цены барреля выше 70 долл. страны ОПЕК+ расплачиваются снижением загрузки своих производственных мощностей, а также потерей доли рынка, которая переходит к США и другим странам вне соглашения ОПЕК+.



Добыча нефти в России по итогам 2023 года составит 527 млн т, обещал в октябре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак. "В прошлом (2022-м) году было добыто 535 млн т – на 2% больше. В этом году (в 2023-м) мы добудем примерно 527 млн т. Но это сокращение на 8 млн т – примерно 1,5% – связано только лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+. В принципе потенциал у нас гораздо больше: есть свободные мощности, есть уже российские технологии", – сказал Новак.



Правда, в феврале 2024 года Новак назвал другие итоги нефтедобычи. Добыча нефти и газоконденсата в прошлом году составила 530,6 млн т, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году, говорилось в презентации Александра Новака, которую он демонстрировал в Совете Федерации 6 февраля. По его словам, экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.



Арабские страны будут поддерживать

нефтяные цены на уровне выше 70 долларов

за баррель. Фото ReutersЗаметим, что сентябрьский российский правительственный прогноз вполне укладывается в те интервалы, которые сегодня называют в Bank of America. В базовом российском прогнозе среднегодовая цена барреля Brent ожидается в этом году на уровне 85 долл. А в консервативном сценарии она может снижаться в 2024 году до 78,8 долл. за баррель.

Напомним, что механизм добровольных ограничений нефтедобычи, который появился четыре года назад после отрицательных цен барреля, формально прекращает действие в первом квартале 2024 года. Российские чиновники ждут продления этого соглашения ОПЕК+. Но в арабской прессе возникли прогнозы перехода от добровольных ограничений к недобровольным. Да и сами добровольные соглашения ОПЕК+ стали итогом победы Саудовской Аравии в нефтяной войне начала 2020 года (см. "НГ" 18.02.24).



Страны ОПЕК+ готовят возможность продления добровольного сокращения добычи нефти на второй квартал 2024 года, сообщили Reuters три источника в ОПЕК+. Высока вероятность сохранения согласованных ограничений и до конца 2024 года. Продление сокращения добычи на второй квартал "вероятно", сказал один из источников в ОПЕК+, который отказался назвать свое имя. Двое из них заявили, что возможно более длительное продление до конца года.



Фактический лидер ОПЕК+ Саудовская Аравия заявила, что сокращения могут продолжиться и после первого квартала, если это будет необходимо, напоминает Reuters. Вопрос о продлении еще предстоит официально обсудить в ОПЕК+, сообщили два источника. Решение о продлении сокращений ожидается в первую неделю марта.



Новости о вероятном продлении ограничений добычи вызвали небольшой подъем биржевых цен, который, правда, быстро сменился снижением – но уже по другим причинам. Снижение котировок нефти ускорилось днем в среду из-за новых данных Американского института нефти (API), которые показали рост запасов этого сырья в США. К середине среды дешевели апрельские фьючерсы сортов Brent и WTI. "Больший, чем ожидалось, рост запасов в Штатах вывел продавцов на первый план", – отметил аналитик Оле Хансен из Saxo Bank. Негативными факторами для рынка нефти в среду также стали снижение мировых фондовых индексов и укрепление доллара. Цены на нефть снизились в среду, так как перспектива задержек со снижением процентных ставок в США и неожиданный скачок запасов сырой нефти в США нивелировали рост от потенциального продления ограничений предложения ОПЕК+, отмечают в Reuters.



В среду российская правительственная делегация находилась в Иране для обсуждения сотрудничества в нефтяной и газовой сферах.



Министр нефти Ирана Джавад Оуджи выразил надежду на то, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики будет расширяться. С таким заявлением он выступил на заседании в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана состоялось 28 февраля под председательством Новака и Оуджи. Источник - НГ

