Попытка военного переворота в Чаде: Яя Дилло пытается свергнуть своего родного кузена президента Идриса Деби

21:14 28.02.2024

СМИ сообщили о направляющейся к президентскому дворцу группе военных в Чаде

Nova Agency: в Чаде группа военных направляется к президентскому дворцу



28 февраля 2024

Группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада, городе Нджамене, они пытаются взять его под контроль. Об этом 28 февраля сообщает агентство Nova Agency.



Отмечается, что в городе происходит столкновение Вооруженных сил Чада, относящихся к президенту переходного периода Махамата Идриса Деби, и военными оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом лидера страны. Агентство также уточняет, что по улицам столицы республики передвигаются танки и бронетехника.



Как указано, это произошло спустя несколько часов после того, как правительство сообщило об атаке на здание Национального управления безопасности страны. Власти обвинили в нападении PSF.



Как уточняет Reuters, в результате той атаки были погибшие. Агентство добавило, что после этого правительственные силы штурмовали штаб-квартиру PSF.



Обострение ситуации в Чаде произошло на фоне предстоящих президентских выборов. 27 февраля было объявлено о том, что первый их этап состоится 6 мая.



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Ранее, 24 января, президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией в республике и будет содействовать стабилизации обстановки. Он добавил, что Москва намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь стране.



В апреле 2021 года в Чаде прошли выборы на высший пост. Победу одержал Идрисс Деби Итно, возглавлявший государство до этого 30 лет. В день выборов из соседней Ливии в Чад вторглись повстанцы. Армии Чада удалось уничтожить их основную силу, однако президент, который руководил операцией, получил ранения и скончался.



Власть в свои руки взял его сын Махамат Идрисс Деби Итно, возглавивший армию. В Чаде объявили о создании переходного национального совета и переходного правительства.



В декабре 2023 года в Чаде провели референдум, по итогам которого была принята новая Конституция, позволяющая президенту переходного периода баллотироваться на пост лидера страны.